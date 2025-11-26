Live TV

Lansarea primilor sateliți militari ai Poloniei, oprită cu câteva minute înainte de decolare

Lansare sateliți
Lansarea primilor sateliți militari ai Poloniei a fost amânată din nou, după ce o rachetă SpaceX care transporta încărcătura a fost oprită cu câteva minute înainte de decolare din cauza unor probleme tehnice.

Sateliții ICEYE și PIAST ai Poloniei, care pot fi utilizați atât în scopuri militare, cât și civile, urmau să fie transportați pe orbită de racheta Falcon 9 miercuri, ca parte a eforturilor de consolidare a capacităților de supraveghere și informații ale Poloniei.

Însă misiunea a fost oprită cu aproximativ 15 minute înainte de lansare la baza spațială Vandenberg din California, a declarat compania americană SpaceX, care operează racheta Falcon 9.

Compania nu a furnizat un motiv specific pentru întârziere, dar a declarat că decizia a fost luată în timpul numărătoarei inverse finale.

„Există mii de moduri în care o lansare poate eșua și doar un singur mod în care poate reuși”, a declarat un reprezentant SpaceX care a găzduit transmisia live, adăugând că numărătoarea inversă este oprită ori de câte ori echipa sau vehiculul detectează ceva care pare chiar și ușor neobișnuit.

„Vehiculul și încărcăturile sunt în stare bună”, a adăugat ea.

Lansarea a fost reprogramată pentru vineri, la ora 19:18, ora Poloniei.

Întârzierea este cea mai recentă dintr-o serie de amânări. Misiunea a fost inițial planificată pentru 11 noiembrie, coincidând cu Ziua Independenței Poloniei, dar a fost ulterior mutată pe 22 noiembrie.

Misiunea are ca scop lansarea în orbită a peste 100 de sateliți, inclusiv cinci din Polonia: satelitul de imagistică radar MikroSAR construit de compania polono-finlandeză ICEYE, o constelație de trei sateliți PIAST și un nanosatelit dezvoltat de SatRev din Varșovia.

Satelitul ICEYE utilizează tehnologia radarului cu apertură sintetică, permițând monitorizarea non-stop a zonelor de interes strategic, cum ar fi infrastructura cheie, Marea Baltică și frontierele Poloniei. În cazul unui conflict, sistemul poate urmări mișcările forțelor ostile, detecta echipamente ascunse și evalua daunele.

