Laureatul Nobelului pentru Literatură, critic al lui Viktor Orban : „Cum să te declari țară neutră, când ruşii invadează o ţară vecină”

Deşi păstrează o casă în Ungaria natală, László Krasznahorkai, Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 a petrecut ultimii ani trăind în exil autoimpus la Berlin şi Trieste şi nu şi-a ascuns dispreţul faţă de politicile prim-ministrului Viktor Orbán, scrie The Guardian.



În romanul său „Baron Wenckheim’s Homecoming”, publicat şi în română, apare un personaj „malefic, bolnav şi atotputernic”, dar fără nume, care străbate oraşul într-un convoi de maşini negre şi pe care unii critici l-au identificat ca fiind o aluzie la premierul autoritar care guvernează Ungaria din 2010.

În timpul mandatului său, partidul Fidesz al lui Orbán a aliniat în mod sistematic universităţile, teatrele, agenţiile de ştiri independente şi industria cărţii la modelul său de „democraţie iliberală”. În ceea ce priveşte războiul din Ucraina vecină, Ungaria a încercat să adopte o poziţie neutră, condamnând războiul, dar şi blamând Ucraina şi aliaţii săi occidentali, rămânând în acelaşi timp una dintre puţinele ţări europene care nu au acordat ajutor militar.

Într-un interviu acordat Yale Review în februarie anul acesta, Krasznahorkai a declarat că învestirea lui Donald Trump l-a umplut de „groază” şi a descris eşecul lui Orbán de a-l condamna pe Putin ca fiind rezultatul unei mentalităţi „psihiatrice”.

„Ungaria este o ţară vecină cu Ucraina, iar regimul Orbán adoptă o poziţie fără precedent - aproape fără egal în istoria Ungariei”, a afirmat el. „Nu mi-aş fi imaginat niciodată că liderii politici maghiari vor vorbi despre aşa-zisa neutralitate în această chestiune! Cum poate o ţară să fie neutră atunci când ruşii invadează o ţară vecină?”.

