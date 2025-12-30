Lavrov: Occidentul trebuie să accepte că Rusia deține inițiativa strategică pe frontul din Ucraina

Rusia păstrează controlul strategic pe frontul din Ucraina, iar Occidentul trebuie să accepte realitățile câmpului de luptă, a declarat Serghei Lavrov într-un amplu interviu publicat luni seară de RIA. Șeful diplomației ruse a mai spus că Moscova așteaptă un răspuns din partea Statelor Unite la propunerea președintelui rus Vladimir Putin din septembrie de a prelungi cu un an noul tratat START, de reducere a armelor strategice, care expiră la începutul anului viitor.

Lavrov a declarat pentru RIA, potrivit Agerpres, că Ucraina și țările occidentale trebuie să accepte faptul că Rusia deține inițiativa pe câmpul de luptă, în contextul în care la anul se împlinesc patru ani de la invazia Rusiei asupra Ucrainei.

„Poziția noastră de principiu rămâne neschimbată. Inițiativa strategică aparține în întregime armatei ruse, iar Occidentul înțelege acest lucru”, a afirmat Lavrov.

În opinia sa, Ucraina și țările occidentale trebuie să țină cont de realitățile de pe teren: Rusia deține aproximativ 19% din teritoriul ucrainean și a anexat patru regiuni ale țării, precum și Crimeea, peninsula ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014. Putin a cerut luni armatei ruse să continue campania de preluare a controlului deplin asupra regiunii Zaporojie din Ucraina.

Probleme-cheie privind teritoriul rămân nerezolvate în discuțiile care au loc de luni de zile, ultima întâlnire având loc duminică între președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la reședința republicanului din Mar-a-Lago, în Florida.

Lavrov a declarat mai devreme în cursul zilei că Rusia își va revizui poziția de negociere – dar nu va renunța la discuții – după ce Moscova a acuzat Ucraina că ar fi lansat un atac asupra reședinței lui Putin din nordul Rusiei. Zelenski a negat că un astfel de atac ar fi avut loc.

În comentariile sale pentru RIA, Lavrov a spus că Statele Unite susțin propunerea ca Ucraina să organizeze noi alegeri, odată cu expirarea mandatului lui Zelenski. „Administrația americană conduce o activitate de intermediere activă și orientată spre obiective”, a declarat el, menționând contactele telefonice dintre Washington și Moscova.

Lavrov a subliniat din nou că o soluționare a conflictului necesită eliminarea oricărei prezențe a NATO în Ucraina, iar țara trebuie să adopte un statut neutru și nealiniat. Totodată, Rusia și Statele Unite nu ar trebui să își limiteze cooperarea doar la subiectul Ucrainei, a mai spus șeful diplomației ruse.

„Țările noastre sunt state nucleare importante, membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU și poartă responsabilitatea pentru menținerea păcii și securității internaționale”, a declarat Lavrov.

Potrivit acestuia, mai multe state așteaptă un răspuns al SUA privind discuțiile despre armele strategice. „Dar să nu ne grăbim. Până la expirarea tratatului, este logic să oferim părții americane oportunitatea de a finaliza o examinare exhaustivă a inițiativei președintelui rus Vladimir Putin de a îngheța timp de un an limitele calitative ale tratatului (Noul START) în mod voluntar”, a mai declarat ministrul de externe rus, referindu-se la tratatul Noul START.

Citește și Rusia a găsit care e „principalul obstacol în calea păcii”: Europa. Reacția lui Lavrov în timp ce Zelenski se întâlnește cu Trump

Editor : M.I.