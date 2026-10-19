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Video Lavrov promite că Rusia nu va renunța la acordurile cu Iranul. Discuții „fructuoase, deschise și sincere” la Teheran

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Abbas Araghchi și Serghei Lavrov
Miniștrii de Externe ai Iranului și Rusiei, Abbas Araghchi și Serghei Lavrov, la Teheran, 19 octombrie 2026.
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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, la Teheran, că Moscova nu intenționează să renunțe la acordurile cu Iranul, indiferent de evoluțiile externe. Afirmația a fost făcută după o întrevedere cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, pe care Lavrov a descris-o drept „fructuoasă, deschisă și sinceră”, pe fondul tensiunilor dintre Iran și SUA.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov, aflat luni într-o vizită la Teheran pe fondul tensiunilor militare dintre SUA şi Iran, a avut o întrevedere cu omologul său Abbas Araghchi, transmite Agerpres. Lavrov avea prevăzute în cursul serii și discuţii cu preşedintele iranian Masoud Pezehkian.

„Iranul, Rusia şi multe alte ţări împărtăşesc punctul de vedere că problemele regiunii nu pot fi rezolvate prin mijloace militare şi trebuie abordate prin diplomaţie şi soluţii politice', a declarat Araghchi într-o conferinţă de presă comună cu Lavrov.

Potrivit Ministerului de Externe iranian, agenda vizitei include discuţii privind implementarea acordurilor bilaterale şi consultări legate de evoluţiile regionale.

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Conform unei traduceri a mesajului său, ministrul rus a evocat „negocieri fructuoase, deschise şi sincere”. Rusia intenţionează să rămână fidelă angajamentelor sale în cadrul cooperării bilaterale, a adăugat el.

Ministerul de Externe rus a precizat că discuţiile sunt aşteptate să vizeze proiecte comune în domeniile logisticii şi energiei. De asemenea, sunt planificate discuţii privind situaţia din Golf şi căi de depăşire a crizei internaţionale. Conducerea iraniană se teme de o nouă escaladare militară, politicienii şi generalii anticipând un atac din partea SUA sau a Israelului.

Totuşi, preşedintele american Donald Trump a declarat, la începutul lunii octombrie, că nu intenţionează să ordone un nou atac împotriva Iranului înainte de alegerile din SUA pentru Congres de la mijloc de mandat, din 3 noiembrie.

La începutul anului 2025, Rusia şi Iranul au semnat un acord de parteneriat strategic, care viza aprofundarea cooperării militare şi economice pe parcursul următorilor 20 de ani. Spre deosebire de acordul Rusiei cu Coreea de Nord, acesta nu conţine însă o clauză de apărare reciprocă în caz de război.

Editor : M.I.

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