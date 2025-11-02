Leagănul civilizaţiei din Irak, în pericol din cauza schimbărilor climatice. „Depozitele vor provoca prăbuşirea completă”

Autorităţile din Irak trag un semnal de alarmă în ceea ce priveşte conservarea monumentelor din leagănul civilizaţiei: mii de ani de istorie sunt în pericol de a dispărea din cauza eroziunii cu care se confruntă oraşele antice din sudul Irakului, în contextul schimbărilor climatice.

Condiţiile meteo aspre şi uscate sporesc salinitatea din sol şi avariază monumentele istorice aflate în ruinele unor oraşe precum Ur - locul naşterii patriarhului biblic Avraam, şi Babilon - capitala magnifică a unor imperii de odinioară.

Dunele de nisip provoacă deteriorarea părţii nordice a Ziguratului din Ur, un masiv templu-piramidă construit în urmă cu peste 4.000 de ani pentru zeiţa Lunii, Nanna.

„Combinaţia de vânt şi de dune de nisip duce la eroziunea secţiunilor nordice ale structurii”, a spus Abdullah Nasrallah, arheolog în cadrul departamentului de antichităţi din provincia Dhi Qar, unde este localizat oraşul Ur, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Sarea erodează cărămizile antice din lut

Templul, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, este unul dintre cele mai bine conservate exemple de arhitectură antică din Mesopotamia, care oferă informaţii despre practici religioase şi ritualuri sacre din vremea imperiului sumerian, pe timpul căruia a înflorit una dintre primele civilizaţii ale omenirii.

„În timp ce cel de-al treilea strat (al ziguratului) s-a deteriorat deja din cauza descompunerii şi a schimbărilor climatice, eroziunea a început acum să afecteze şi cel de-al doilea nivel”, a spus Nasrallah.

În apropiere, depozitele de sare provoacă eroziunea cărămizilor din lut din Cimitirul regal din Ur, descoperit de arheologul britanic Sir Leonard Woolley în anii 1920 şi care acum riscă să se prăbuşească.

„Aceste depozite de sare au apărut din cauza încălzirii globale şi a schimbărilor climatice - ceea ce a dus la distrugerea unor părţi importante din cimitir”, a spus Dr. Kazem Hassoun, inspector în cadrul departamentului de antichităţi din Dhi Qar.

„În cele din urmă, depozitele vor provoca prăbuşirea completă a cărămizilor din lut care alcătuiesc cimitirul”, a spus Hassoun.

Războaiele din Irak

Irakul se confruntă cu creşterea temperaturilor şi cu secete severe, care au determinat creşterea nivelurilor de salinitate în regiunile din sud, unde fluviile Tigru şi Eufrat de unesc înainte de vărsarea în Golful Persic.

Mai departe de Eufrat, siturile arheologice din Babilonul antic sunt de asemenea în pericol. Acestea necesită atenţie şi restaurare urgente, iar lipsa fondurilor rămâne o provocare, a declarat pentru Reuters Dr. Montaser al-Hasnawi, director general al Ministerului pentru Cultură şi Turism din Irak.

Irakul a îndurat deja decenii de conflicte care i-au pus în pericol structurile istorice - de la războiul cu Iranul în anii 1980 la Războiul din Golf la începutul anilor 1990, invazia condusă de Statele Unite din 2003, urmată de insurgenţa violentă şi de mărirea şi decăderea grupului Statul Islamic.

Cele mai recente provocări sunt schimbările climatice, care alterează întregul ecosistem al ţării, nu doar prin periclitarea viitorului agricol, ci şi prin periclitarea amprentei sale istorice.

Salinitate crescută

În Babilon, nivelurile ridicate de salinitate pun în pericol materialele pe bază de lut ale structurilor antice, pe zidurile cărora sunt încă vizibile desene sumeriene elaborate.

Materiile prime provin direct din solul care, la acea vreme, avea o salinitate mai redusă. Acest lucru l-ar fi putut face mai puţin sensibile la schimbările climatice, dar practicile improprii de restaurare din deceniile anterioare au crescut vulnerabilitatea acestor structuri vechi, a spus Hasnawi. Salinitatea în creştere impune de urgenţă refacerea lucrările defectuoase de restaurare.

„Problema salinităţii este în creşterii atât la suprafaţă, cât şi subteran. Acest lucru va duce la distrugerea multor oraşe care se află subteran”, a spus Hasnawi.

Editor : B.P.