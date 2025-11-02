Live TV

Leagănul civilizaţiei din Irak, în pericol din cauza schimbărilor climatice. „Depozitele vor provoca prăbuşirea completă”

Data actualizării: Data publicării:
A drone view shows the ancient city of Babylon, a UNESCO World Heritage site damaged by climate change
Ruinele orașului antic Babilon fac parte din patrimoniul UNESCO. Foto: Reuters
Din articol
Sarea erodează cărămizile antice din lut Războaiele din Irak Salinitate crescută

Autorităţile din Irak trag un semnal de alarmă în ceea ce priveşte conservarea monumentelor din leagănul civilizaţiei: mii de ani de istorie sunt în pericol de a dispărea din cauza eroziunii cu care se confruntă oraşele antice din sudul Irakului, în contextul schimbărilor climatice.

Condiţiile meteo aspre şi uscate sporesc salinitatea din sol şi avariază monumentele istorice aflate în ruinele unor oraşe precum Ur - locul naşterii patriarhului biblic Avraam, şi Babilon - capitala magnifică a unor imperii de odinioară.

Dunele de nisip provoacă deteriorarea părţii nordice a Ziguratului din Ur, un masiv templu-piramidă construit în urmă cu peste 4.000 de ani pentru zeiţa Lunii, Nanna.

„Combinaţia de vânt şi de dune de nisip duce la eroziunea secţiunilor nordice ale structurii”, a spus Abdullah Nasrallah, arheolog în cadrul departamentului de antichităţi din provincia Dhi Qar, unde este localizat oraşul Ur, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Sarea erodează cărămizile antice din lut

Templul, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, este unul dintre cele mai bine conservate exemple de arhitectură antică din Mesopotamia, care oferă informaţii despre practici religioase şi ritualuri sacre din vremea imperiului sumerian, pe timpul căruia a înflorit una dintre primele civilizaţii ale omenirii.

„În timp ce cel de-al treilea strat (al ziguratului) s-a deteriorat deja din cauza descompunerii şi a schimbărilor climatice, eroziunea a început acum să afecteze şi cel de-al doilea nivel”, a spus Nasrallah.

În apropiere, depozitele de sare provoacă eroziunea cărămizilor din lut din Cimitirul regal din Ur, descoperit de arheologul britanic Sir Leonard Woolley în anii 1920 şi care acum riscă să se prăbuşească.

„Aceste depozite de sare au apărut din cauza încălzirii globale şi a schimbărilor climatice - ceea ce a dus la distrugerea unor părţi importante din cimitir”, a spus Dr. Kazem Hassoun, inspector în cadrul departamentului de antichităţi din Dhi Qar.

„În cele din urmă, depozitele vor provoca prăbuşirea completă a cărămizilor din lut care alcătuiesc cimitirul”, a spus Hassoun.

Războaiele din Irak

Irakul se confruntă cu creşterea temperaturilor şi cu secete severe, care au determinat creşterea nivelurilor de salinitate în regiunile din sud, unde fluviile Tigru şi Eufrat de unesc înainte de vărsarea în Golful Persic.

Mai departe de Eufrat, siturile arheologice din Babilonul antic sunt de asemenea în pericol. Acestea necesită atenţie şi restaurare urgente, iar lipsa fondurilor rămâne o provocare, a declarat pentru Reuters Dr. Montaser al-Hasnawi, director general al Ministerului pentru Cultură şi Turism din Irak.

Irakul a îndurat deja decenii de conflicte care i-au pus în pericol structurile istorice - de la războiul cu Iranul în anii 1980 la Războiul din Golf la începutul anilor 1990, invazia condusă de Statele Unite din 2003, urmată de insurgenţa violentă şi de mărirea şi decăderea grupului Statul Islamic.

Cele mai recente provocări sunt schimbările climatice, care alterează întregul ecosistem al ţării, nu doar prin periclitarea viitorului agricol, ci şi prin periclitarea amprentei sale istorice.

Salinitate crescută

În Babilon, nivelurile ridicate de salinitate pun în pericol materialele pe bază de lut ale structurilor antice, pe zidurile cărora sunt încă vizibile desene sumeriene elaborate.

Materiile prime provin direct din solul care, la acea vreme, avea o salinitate mai redusă. Acest lucru l-ar fi putut face mai puţin sensibile la schimbările climatice, dar practicile improprii de restaurare din deceniile anterioare au crescut vulnerabilitatea acestor structuri vechi, a spus Hasnawi. Salinitatea în creştere impune de urgenţă refacerea lucrările defectuoase de restaurare.

„Problema salinităţii este în creşterii atât la suprafaţă, cât şi subteran. Acest lucru va duce la distrugerea multor oraşe care se află subteran”, a spus Hasnawi.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
Wildcat Felis silvestris
3
Trei pui de pisică sălbatică, surprinși pe camerele de monitorizare jucându-se cu mama...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
4
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
5
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu...
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Digi Sport
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0996867421
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i...
nicusor dan lansare drula
PSD și AUR, front comun împotriva președintelui. Daniel Zamfir: Este...
Alexandru Nazare.
Scandal uriaș în ANAF. Alexandru Nazare, despre cazurile „foarte...
Russian President Putin attends the unveiling of a memorial in Pskov region
Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib...
Ultimele știri
Călin Georgescu nu recunoaște scrutinul din 7 decembrie, îl vede „o farsă”. „Un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime”
„Nu pot îngenunchea, dar vrei să te măriți cu mine?”: Un soldat ucrainean care și-a pierdut picioarele în război cere mâna iubitei sale
Un sirian a fost arestat în Berlin. Plănuia un atentat motivat de Jihad
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mark-savaya-tw
Antreprenorul Mark Savaya, specializat în cultivarea canabisului, numit de Donald Trump emisar special al SUA în Irak
profimedia-0146472099
Ce făceau oamenii din Epoca de Patră cu oasele strămoșilor: „O lipsă de venerație față de morți”
photo-collage.png - 2025-10-07T121036.411
Un chip uman sculptat pe un stâlp vechi de 12.000 de ani, descoperit în situl neolitic Karahan Tepe din Turcia
profimedia-1039394892
O imagine „suprarealistă”: un general american și un fost jihadist, pe aceeași scenă. David Petraeus l-a intervievat pe Ahmed al-Sharaa
descoperiri
Descoperiri arheologice unice în România, expuse la Muzeul de Istorie de Zilele Europene ale Patrimoniului
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween! S-a aflat motivul faptei...
Fanatik.ro
Legenda Universității Craiova a dat de pământ cu Rapid după 2-2 în Bănie: „Cei mai slabi! Cel mai bun jucător...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul derby-ului cu U Craiova – Rapid 2-2. După ce s-a întors...
Aleksandar Vucic
Președintele sârb a cedat în fața protestatarilor și a promis alegeri anticipate
Playtech
Ajutor de încălzire 2025–2026. Cât timp vor primi românii bani pentru căldură
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Guillermo del Toro spune că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în filmele sale: „Nu mă...
Adevarul
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți...
Newsweek
A așteptat un an pensia mărită de la Marea Recalculare. A primit un leu în plus. Cât a muncit?
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Cum îi afectează fumatul pe oamenii care-și fac implanturi dentare. Și cei cu dinți naturali au de suferit
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles