Libanul caută membri ai Gărzii Revoluționare Iraniene, aflați pe teritoriul său, pentru a-i deporta

Guvernul libanez a decis joi să depisteze și să aresteze orice membru al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene (IRGC) aflat în țară, în vederea deportării. Ministrul Informațiilor, Paul Morcos, a declarat într-o conferință de presă că Executivul din Beirut a solicitat ministerelor și administrațiilor relevante să emită instrucțiuni pentru a verifica dacă membri ai IRGC sunt prezenți sau nu în Liban, anunță Anadolu.

El a adăugat că autoritățile au primit ordin „să intervină ferm și imediat pentru a împiedica orice activitate de securitate sau militară pe care aceștia ar putea să o desfășoare de pe teritoriul libanez, indiferent de statutul lor sau de acoperirea sub care operează, și să îi aresteze sub supravegherea autorităților judiciare competente în vederea deportării”.

Morcos a mai spus că Cabinetul a decis să reinstituie cerințele de viză pentru cetățenii iranieni care intră în Liban, ca parte a eforturilor de control al frontierelor și „de prevenire a oricărei activități care ar putea submina securitatea sau utiliza teritoriul libanez pentru a îndeplini obiective speciale”.

Morcos a adăugat că prim-ministrul Nawaf Salam a răspuns la recentele acuzații aduse guvernului, susținând că guvernul libanez „se aliniază cererilor israeliene și pune în aplicare deciziile israeliene”.

„Astfel de declarații nu pot fi tolerate”, a spus el.

Cei care comit o „greșeală gravă” sunt cei care „au târât Libanul în consecințe pe care le-am fi putut evita”, a spus Morcos, citându-l pe Salam.

Iranul nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la măsura luată de Liban.

Luni, escaladarea regională s-a extins în Liban, în timp ce Israelul și SUA au continuat atacul la scară largă asupra Iranului începând de sâmbătă, ucigând peste 900 de persoane, printre care liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei și înalți oficiali militari.

Teheranul a ripostat cu atacuri cu drone și rachete asupra Israelului și țărilor din Golf, unde se află active ale SUA.

Editor : C.A.