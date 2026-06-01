Libanul, sub presiune: Israelul lovește ținte din sudul Beirutului la ordinul lui Benjamin Netanyahu. „Atacăm teroriștii”

soldați și un tanc israelian în Liban
Cu toate că oficialii de la Tel Aviv spun că ofensiva este una „limitată”, acțiunile armatei israeliene de până acum arată că este pregătită de un război de uzură de lungă durată. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat luni ca armata să atace ţinte din suburbiile din sud ale capitalei libaneze Beirut, o fortăreaţă a Hezbollah cunoscută sub numele de Dahiyeh, relatează Reuters.

După repetate încălcări ale armistiţiului din Liban de către gruparea teroristă Hezbollah şi atacuri împotriva oraşelor şi cetăţenilor noştri, prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi ministrul apărării Israel Katz au ordonat IDF (n.r. Forţele israeliene de apărare) să atace ţinte teroriste din cartierul Dahiyeh din Beirut, se menţionează într-un comunicat al biroului lui Benjamin Netanyahu.

Trupele israeliene şi Hezbollah au continuat să se lovească reciproc de la armistiţiul de la jumătatea lui aprilie, Hezbollah recurgând la utilizarea de drone kamikaze ieftine şi uşor de asamblat şi greu de depistat de către apărarea antiaeriană, care au ucis mai mulţi soldaţi israelieni în sudul Libanului.

Conflictul din Liban reprezintă o extindere a războiului din Iran care a dus la strămutarea a peste 1,2 milioane de libanezi în urma lovituri israeliene şi a ordinelor de evacuare emise începând cu 2 martie, când Hezbollahul a început să tragă cu rachete şi drone asupra Israelului pentru a sprijini Iranul.

În urma incursiunii israeliene au murit până acum peste 3.370 de persoane, potrivit guvernului libanez. Israelul susţine că 26 dintre soldaţii săi şi patru civili au fost ucişi în aceeaşi perioadă de timp. Zeci de mii de israelieni din nordul ţării au fost strămutaţi în urma loviturilor cu drone şi rachete ale Hezbollah.

Iranul, la limita unei crize majore a apei: experții cer schimbări structurale urgente. „Situația se va prăbuși”

