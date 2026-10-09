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Lidera opoziției venezuelene cere organizarea alegerilor prezidențiale anul viitor. Maria Machado: „Regimul nu vrea să mă întorc”

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Maria Corina Machado, laureata premiului Nobel pentru Pace din 2025 Foto: Profimedia
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Lidera opoziției venezuelene aflate în exil, Maria Corina Machado, a cerut organizarea unor alegeri prezidențiale anul viitor, chiar dacă a recunoscut existența unor „diferențe” cu Statele Unite în ceea ce privește calendarul unei tranziții democratice într-o țară care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, relatează Financial Times.

„A existat timp mai mult decât suficient” pentru a pregăti alegerile până în iulie, a declarat Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace de anul trecut, într-un interviu acordat sursei citate.

Ea a solicitat, de asemenea, „transparență” în gestionarea veniturilor obținute din vânzările de petrol ale Venezuelei, care sunt supravegheate de Washington.

„Atât guvernul SUA, cât și poporul venezuelean sunt de acord că singura cale de a asigura durabilitatea acestui proces și de a obține o victorie reală este transformarea Venezuelei într-o democrație stabilă”, a declarat Machado.

Machado, care locuiește în prezent în Panama, nu s-a mai întors în Venezuela de când a plecat în decembrie pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace la Oslo. La începutul lunii ianuarie, forțele speciale americane l-au capturat pe fostul președinte autoritar al Venezuelei, Nicolas Maduro, în cadrul unei operațiuni nocturne spectaculoase.

Administrația Trump a declarat că dorește o tranziție politică, dar nu a stabilit un calendar electoral. Machado rămâne cel mai popular politician din Venezuela, însă Washingtonul a susținut-o pe Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro, care ocupă în prezent funcția de președinte interimar.

„Lucrurile ar putea avansa mai repede și în mod constant, fără niciun risc de instabilitate în țară”, a spus Machado. „Cred că diferența de opinie ține de ritm, de momentul ales. Eu spun că putem merge mai departe și că suntem pregătiți”.

Maduro și soția sa, Cilia Flores — care a fost, de asemenea, arestată — se află în continuare în închisoare la New York, așteptând procesul pentru acuzații de trafic de droguri, pe care le-au negat. Autoritățile americane au adăugat săptămâna aceasta acuzații de complicitate la tortură. Se preconizează că procesul lor va începe anul viitor.

Unii membri ai opoziției din Venezuela sunt din ce în ce mai nemulțumiți de abordarea Statelor Unite, inclusiv de un acord recent prin care se cedează controlul asupra unei părți din vastele rezerve de petrol ale țării unei companii private susținute de Pentagon.

Washingtonul gestionează veniturile provenite din vânzările de petrol ale Venezuelei încă din ianuarie, însă administrația Trump nu a dezvăluit ce sume a încasat sau a distribuit.

Întrebată dacă și-ar dori mai multă transparență, Machado a răspuns: „Desigur, și cred că este ceva ce solicită și poporul venezuelean”. Ea a adăugat că, cu un guvern „legitim”, s-ar putea atrage investiții pe scară largă.

Însă Machado riscă să fie marginalizată dacă se distanțează în mod deschis de administrația Trump. Ea a făcut cel puțin șapte încercări eșuate de a se întoarce în ultimele luni, zborurile și cursele cu barca fiind anulate în ultimul moment din motive neexplicate, a declarat echipa sa.

„Este evident că regimul nu vrea să mă întorc”, a spus Machado.

Ea a respins însă sugestiile potrivit cărora Washingtonul i-ar bloca întoarcerea. „Secretarul de stat [Marco Rubio] a afirmat atât public, cât și în privat, că am dreptul absolut de a mă întoarce în Venezuela”, a spus ea. „Cred că Statele Unite înțeleg că prezența mea în Venezuela ar fi un semnal puternic că planul de tranziție funcționează”.

Machado a declarat că ar susține o propunere de organizare a alegerilor pe 24 iulie, ziua de naștere a eroului independenței Venezuelei, Simon Bolivar. „Bolivar este eliberatorul Venezuelei și o figură care unește națiunea noastră și multe alte națiuni din regiune, așa că cred că este o dată minunată”, a spus Machado.

Un sondaj realizat în această lună de institutul local Meganalisis a estimat că ea ar urma să obțină 61,2% din voturi, față de 3,1% pentru Rodriguez.

„Prezența Statelor Unite este cea care o menține pe Rodriguez la putere și o determină să avanseze într-o singură direcție”, a spus Machado.

Susținătorii lui Machado au organizat marșuri în ultimele săptămâni, cerând întoarcerea acesteia. „Noi, venezuelenii, vrem ca ea să se întoarcă și să ne apere drepturile”, a declarat Rina Palma în Caracas, unde mii de oameni au scandat „alegeri acum”. 

„Maria Corina se află în fața unei adevărate dileme: să se întoarcă fără Trump și să găsească soluții pe parcurs sau să se confrunte cu țara care deține controlul în Venezuela”, a declarat Edward Rodriguez, un analist politic venezuelean.

La începutul acestei săptămâni, Trump a descris-o pe Machado drept „o femeie deosebit de remarcabilă”. El a menționat, de asemenea, faptul că ea i-a dăruit medalia Nobel – pe care se știe că o râvnește – în timpul întâlnirii lor din ianuarie.

Premiul a avut un „efect unic de unificare” a țării, survenind „probabil într-unul dintre cele mai întunecate momente” ale represiunii, a afirmat Machado. „A fost ca o doză de energie, pentru că am simțit că nu suntem singuri”, a spus ea.

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Editor : A.M.G.

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