Lideri iranieni de rang înalt ar fi fost uciși în atacuri, afirmă surse israeliene. Printre ei, ministrul Apărării de la Teheran

Doi înalți oficiali iranieni, printre care ministrul Apărării de la Teheran, Amir Nasirzadeh, ar fi fost uciși în atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, potrivit unor surse citate de Reuters. Loviturile marchează o nouă escaladare majoră în Orientul Mijlociu, scrie presa internațională.

Potrivit surselor familiarizate cu operațiunile militare ale Israelului și unei surse regionale, doi înalți oficiali iranieni ar fi fost uciși în atacurile israeliene desfășurate sâmbătă împotriva Iranului. Printre victime s-ar număra ministrul Apărării iranian, Amir Nasirzadeh, și comandantul Garda Revoluționară Islamică, Mohammed Pakpour. Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile de la Teheran.

Israelul „evaluează” și posibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, relatează Channel 12, citând surse israeliene. Postul afirmă că există „indicii tot mai clare” în acest sens. Nu există nicio confirmare oficială a informației.

SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac asupra unor ținte din Iran, într-o operațiune care împinge Orientul Mijlociu într-o nouă fază de confruntare militară directă.

Loviturile vin după avertismente repetate din partea Washingtonului și Ierusalimului că vor acționa din nou dacă Iranul își continuă programele nucleare și dezvoltarea rachetelor balistice.

Escaladarea actuală are loc pe fondul unei dispute de lungă durată privind programul nuclear al Teheranului.

Editor : C.A.