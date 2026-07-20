Liderii Africii de Vest au aprobat gazoductul Nigeria-Maroc. Proiectul de 23 de miliarde de euro va alimenta și Europa

Şefii de stat din Comunitatea Economică a Statelor Africii de Vest (CEDEAO) au semnat duminică un acord interguvernamental prin care au aprobat construirea unui gazoduct care va lega Nigeria de Maroc.

Cu o lungime de aproximativ 6.000 de kilometri, gazoductul Nigeria-Maroc (NMGP) urmează să traverseze 13 ţări africane de-a lungul coastei Atlanticului pentru a transporta miliarde de metri cubi de gaze nigeriene către Regatul Maroc, transmite AFP preluată de Agerpres. De acolo, conducta urmează să se conecteze la gazoductul Maghreb-Europa (GME).

„Am semnat acordul referitor la conducta de gaze Africa de Vest-Maroc, să nu fiţi surprinşi când gazele vor ajunge în ţara dumneavoastră”, a declarat actualul preşedinte al CEDEAO, şeful statului Sierra Leone, Julius Maada Bio, la summitul organizaţiei regionale desfăşurat la Freetown.

Proiectul urmărește integrarea pieței energetice africane

Potrivit unei declaraţii comune a Oficiului Naţional al Hidrocarburilor şi Minelor din Maroc (ONHYM) şi a Corporaţiei Petroliere Naţionale din Nigeria (NNPC), această conductă de gaze „îşi propune să conecteze resursele de gaze ale Africii de Vest la centrele regionale cheie de consum, consolidând în acelaşi timp integrarea pieţelor energetice africane şi creând un nou coridor de dezvoltare care leagă Africa de Vest, ţările Sahel, Regatul Maroc şi Europa”.

„Această etapă importantă atinsă la Freetown precede următoarele etape ale lansării proiectului, care vor include înfiinţarea companiei de proiect, care va avea sediul la Casablanca, şi a Autorităţii de guvernanţă a gazoductului, care va avea sediul la Abuja, înainte de atragerea investitorilor şi pregătirea deciziei finale de investiţie”, se mai arată în comunicat.

Lucrările ar urma să înceapă în 2028

Potrivit unei surse din cadrul ONHYM, lucrările la gazoduct ar urma să înceapă în 2028, iar primele livrări de gaze sunt programate pentru anul 2031.

„Gazoductul NMGP va avea o contribuţie durabilă la consolidarea securităţii energetice, accelerarea industrializării, sprijinirea dezvoltării resurselor naturale africane şi promovarea prosperităţii comune”, a declarat directorul general al ONHYM, Amina Benkhadra.

Ideea acestui proiect a fost lansată în 2016 de regele Mohammed al VI-lea, în timpul unei vizite la Abuja, cu scopul de a consolida parteneriatele cu ţările africane.

Relansarea proiectului se datorează deciziei Algerului, principalul exportator african de gaze naturale, de a rezilia în 2022 contractul gazoductului Maghreb-Europa privind furnizarea gazului algerian către Spania prin Maroc, după ruperea relaţiilor diplomatice cu Rabat.

Pe lângă acest context, gazoductul Nigeria-Maroc se înscrie şi în schimbările geopolitice generate de creşterea preţurilor la hidrocarburi după invazia Rusiei în Ucraina. Costul total al proiectului este estimat la aproximativ 23 de miliarde de euro.

Editor : Ana Petrescu