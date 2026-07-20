Live TV

Liderii Africii de Vest au aprobat gazoductul Nigeria-Maroc. Proiectul de 23 de miliarde de euro va alimenta și Europa

Data actualizării: Data publicării:
gazoduct
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Proiectul urmărește integrarea pieței energetice africane Lucrările ar urma să înceapă în 2028

Şefii de stat din Comunitatea Economică a Statelor Africii de Vest (CEDEAO) au semnat duminică un acord interguvernamental prin care au aprobat construirea unui gazoduct care va lega Nigeria de Maroc.

Cu o lungime de aproximativ 6.000 de kilometri, gazoductul Nigeria-Maroc (NMGP) urmează să traverseze 13 ţări africane de-a lungul coastei Atlanticului pentru a transporta miliarde de metri cubi de gaze nigeriene către Regatul Maroc, transmite AFP preluată de Agerpres. De acolo, conducta urmează să se conecteze la gazoductul Maghreb-Europa (GME).

„Am semnat acordul referitor la conducta de gaze Africa de Vest-Maroc, să nu fiţi surprinşi când gazele vor ajunge în ţara dumneavoastră”, a declarat actualul preşedinte al CEDEAO, şeful statului Sierra Leone, Julius Maada Bio, la summitul organizaţiei regionale desfăşurat la Freetown.

Proiectul urmărește integrarea pieței energetice africane

Potrivit unei declaraţii comune a Oficiului Naţional al Hidrocarburilor şi Minelor din Maroc (ONHYM) şi a Corporaţiei Petroliere Naţionale din Nigeria (NNPC), această conductă de gaze „îşi propune să conecteze resursele de gaze ale Africii de Vest la centrele regionale cheie de consum, consolidând în acelaşi timp integrarea pieţelor energetice africane şi creând un nou coridor de dezvoltare care leagă Africa de Vest, ţările Sahel, Regatul Maroc şi Europa”.

„Această etapă importantă atinsă la Freetown precede următoarele etape ale lansării proiectului, care vor include înfiinţarea companiei de proiect, care va avea sediul la Casablanca, şi a Autorităţii de guvernanţă a gazoductului, care va avea sediul la Abuja, înainte de atragerea investitorilor şi pregătirea deciziei finale de investiţie”, se mai arată în comunicat.

Lucrările ar urma să înceapă în 2028

Potrivit unei surse din cadrul ONHYM, lucrările la gazoduct ar urma să înceapă în 2028, iar primele livrări de gaze sunt programate pentru anul 2031.

„Gazoductul NMGP va avea o contribuţie durabilă la consolidarea securităţii energetice, accelerarea industrializării, sprijinirea dezvoltării resurselor naturale africane şi promovarea prosperităţii comune”, a declarat directorul general al ONHYM, Amina Benkhadra.

Ideea acestui proiect a fost lansată în 2016 de regele Mohammed al VI-lea, în timpul unei vizite la Abuja, cu scopul de a consolida parteneriatele cu ţările africane.

Relansarea proiectului se datorează deciziei Algerului, principalul exportator african de gaze naturale, de a rezilia în 2022 contractul gazoductului Maghreb-Europa privind furnizarea gazului algerian către Spania prin Maroc, după ruperea relaţiilor diplomatice cu Rabat.

Pe lângă acest context, gazoductul Nigeria-Maroc se înscrie şi în schimbările geopolitice generate de creşterea preţurilor la hidrocarburi după invazia Rusiei în Ucraina. Costul total al proiectului este estimat la aproximativ 23 de miliarde de euro.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
militar lesinat ziua aviatiei
2
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei...
Ramzan Kadirov pe un tanc
3
Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
4
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 16 FEB 2024
5
Reacția lui Bogdan Ivan după anunțul lui Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și...
Gestul "jenant" al lui Leo Messi face înconjurul lumii: "E trist să-l vezi așa!" / "Dacă și el a ajuns să facă asta"
Digi Sport
Gestul "jenant" al lui Leo Messi face înconjurul lumii: "E trist să-l vezi așa!" / "Dacă și el a ajuns să facă asta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
faza de joc din meciul franta - maroc
CM 2026. Franţa, prima semifinalistă, după ce a învins Marocul
Dmitrti Peskov
Kremlinul îi cere Turciei să convingă Ucraina să nu-i mai bombardeze gazoductele. „Să-și folosească influența”
Canada - Maroc 0-3
CM 2026. Se știe prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial. Maroc a surclasat Canada
MONTERREY, 29-06-2026, Monterrey Stadium, Match between Morocco and The Netherlands during the World Cup 2026. Picture shows Morocco player Neil El Aynaoui, Netherlands player Teun Koopmeinders Credit: Pro Shots/Alamy Live News
CM 2026. Marocul a ajuns în optimi, după ce a eliminat echipa Ţărilor de Jos la loviturile de departajare
Marrakesh (Marrakech) MoroccoJemaa el-Fnaa
Țara care renunță la ora de vară la solicitarea cetățenilor. „Schimbarea bruscă a orei duce la perturbări ale ceasului biologic”
Recomandările redacţiei
2026-07-20-9411
Proteste în sute de spitale din România. Cadrele medicale amenință cu...
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea...
jucatorii spanioli se bucura cu trofeul cm 2026
CM 2026. Spania este noua campioană mondială după ce a învins...
Atacuri americane asupra unor obiective din Iran. Foto Profimedia
SUA vizează porturi cheie și zone strategice din întreg Iranul...
Ultimele știri
Anchetă în Italia după ce un bărbat de 43 de ani a murit în timp ce era imobilizat de poliţişti
Infantino: CM 2026 a spulberat orice record. „Cred că trebuie să inventăm cuvinte noi pentru a defini succesul acestui turneu”
JD Vance a devenit tată pentru a patra oară. Vicepreședintele SUA anunță nașterea fiului său Alec Neel Vance
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finală: 'Chiar a fost o impostoare'
Fanatik.ro
Fanii Argentinei au luat-o razna! Felul în care s-a îmbrăcat o femeie i-a supărat mai tare decât înfrângerea...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Câți bani a luat, de fapt, Spania pentru titlul mondial! Suma este fabuloasă
Adevărul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul...
Playtech
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de...
Digi FM
Câți bani câștigă Spania după triumful la Cupa Mondială. FIFA împarte premii de sute de milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Singurul fotbalist care NU a dat mâna cu Donald Trump, după finala Spania - Argentina 1-0
Pro FM
Cum a cucerit-o Deliric pe Inna. Artistul a dezvăluit secretul relației lor: „Îi spun că o iubesc, o mângâi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Orașul antic din România descoperit de pe Dunăre. Ce îi așteaptă la țărm pe turiștii ajunși la Drobeta-Turnu...
Newsweek
Când intră pensiile pe card și când sunt aduse de poștaș în august? Surpriză neplăcută pentru femei
Digi FM
O femeie de 38 de ani comandat 18 sticle de vin, apoi a murit. Mama ei, sfâșiată: „Aș fi făcut orice să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
„Odiseea”, triumf la box office. Cel mai bun debut global al unui film regizat de Christopher Nolan
UTV
Cum l-au sărbătorit Laura Cosoi și cele patru fetițe pe Cosmin Curticăpean, la împlinirea vârstei de 50 de ani