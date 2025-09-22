Liderii arabi se vor întâlni cu Trump pentru a discuta pacea în Gaza, după recunoașterea Palestinei ca stat

Liderii arabi și musulmani urmează să se întâlnească la New York cu Donald Trump pentru a discuta planul lor de creare a unei forțe internaționale de stabilizare, mandatată de ONU, în Gaza, după ce Franța s-a alăturat Marii Britanii, Canadei și Australiei în recunoașterea Palestinei ca stat, potrivit The Guardian.

Propunerea, care urmează să fie aprobată luni la o conferință ONU privind statalitatea Palestinei, prevede o forță cu mandat ONU pentru a asigura securitatea în Gaza, precum și pentru a supraveghea dezarmarea Hamas și pentru a ajuta la instruirea unei forțe de poliție a Autorității Palestiniene (AP). Liga Arabă a declarat în iulie că Hamas nu trebuie să mai aibă niciun rol în guvernare, puterea urmând să fie transferată către o AP aleasă prin vot pentru a administra Gaza, Cisiordania și Ierusalimul de Est. Hamas ar fi obligată să predea armele autorității.

Întâlnirea cu Trump, programată după discursul său la Adunarea Generală a ONU, reprezintă cel mai direct contact dintre Casa Albă și statele arabe pe tema planurilor post-încetare a focului pentru Gaza de la realegerea sa ca președinte.

Se așteaptă ca acesta să se întâlnească cu lideri din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Qatar și Arabia Saudită. Nimic din ceea ce a făcut președintele până acum nu sugerează că împărtășește punctul de vedere al statelor din Golf, potrivit căruia AP este o alternativă viabilă la Hamas sau ar trebui considerată partener pentru pace. El a impus sancțiuni oficialilor AP și i-a interzis lui Mahmoud Abbas, liderul în vârstă de 89 de ani, să vină la New York pentru a vorbi la ONU.

Ce vor să obțină liderii arabi de la Trump

Liderii arabi văd întâlnirea ca pe o oportunitate de a-l determina pe Trump să clarifice dacă sprijină propunerile Ligii Arabe pentru viitorul Gazei sau chiar o variantă prezentată de un grup de lucru condus de Tony Blair, fostul premier britanic, și Jared Kushner, ginerele președintelui. Niciunul dintre planurile de reconstrucție nu prevede expulzarea în masă a palestinienilor – o propunere pe care Trump a părut, uneori, să o susțină. Planul Blair nu susține în mod clar AP ca administrator pe termen lung al Gazei.

Statele arabe se așteaptă să insiste că nu vor participa la nicio forță internațională decât dacă AP reformată primește un rol viitor. De asemenea, acestea doresc o foaie de parcurs către o soluție cu două state, care să excludă noi colonii israeliene sau anexarea Cisiordaniei.

AP, care exercită o guvernare civilă limitată în Cisiordania ocupată de Israel și a fost alungată din Gaza de Hamas în 2007, a declarat că este pregătită să administreze Gaza și Cisiordania cu sprijin internațional.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a insistat că Israelul trebuie să păstreze controlul general asupra securității, alături de o administrație civilă condusă de arabi. Totuși, alți membri ai coaliției sale de dreapta doresc să anexeze Gaza. Israelul a adus AP aproape de faliment prin reținerea transferurilor lunare de venituri.

Reacții internaționale

Lana Nusseibeh, ministru în cadrul Ministerului de Externe al EAU, a declarat că anexarea ar fi o linie roșie pentru Emirate, deoarece „ar lovi în inima a ceea ce acordurile Abraham încearcă să realizeze”. EAU au semnat acordurile, înțelegeri mediate de Trump pentru normalizarea relațiilor dintre Israel și statele arabe, în 2020, în schimbul angajamentului Israelului de a nu anexa Cisiordania.

Jean-Noël Barrot, ministrul de externe al Franței, a declarat că recunoașterea unui stat palestinian reprezintă o repudiere a Hamas, întrucât planul prevede excluderea acestuia din orice rol viitor în guvernarea Gazei. El a subliniat că Adunarea Generală a ONU a aprobat deja, luna aceasta, o declarație de șapte pagini care detaliază „pași concreți, cu termene clare și ireversibili” către o soluție cu două state, condamnând în același timp Hamas și cerându-i să se predea și să se dezarmeze.

Johann Wadephul, ministrul german de externe, a declarat: „Orice pas către o anexare ilegală a teritoriilor ocupate subminează, de asemenea, șansele de a rezolva conflictul într-un mod durabil. Oricât de îndepărtată ar părea acum, o soluție negociată cu două state este calea care poate permite atât israelienilor, cât și palestinienilor să trăiască în pace, securitate și demnitate. Germania consideră recunoașterea unui stat palestinian mai degrabă ca un pas de final de proces. Totuși, un astfel de proces trebuie să înceapă acum.”

