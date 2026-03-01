Liderul Hezbollah deplânge moartea lui Khamenei

Liderul Hezbollah, Naim Qasem, l-a comemorat pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, numindu-l un martir care lasă în urmă zeci de milioane de adepți, transmite BBC.

Qasem a declarat că ceea ce el a descris drept „agresiunea criminală americană și sionistă” care l-a vizat pe Khamenei a reprezentat „apogeul criminalității”, promițând că „ne vom îndeplini datoria de a înfrunta agresiunea, încrezători în victoria, îndrumarea și sprijinul lui Allah”.

Hezbollah, grupul armat șiit din Liban, considerat unul dintre cele mai proeminente grupuri sponsorizate de Iran în regiune, organizează astăzi o adunare publică în semn de loialitate față de Khamenei și în sprijinul Iranului.

