Liderul suprem al Iranului amenință SUA cu un răspuns „fără restricții geografice” în cazul unui nou atac

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, avertizează că Teheranul va răspunde „fără restricții geografice” în cazul unui nou atac american sau israelian. Amenințările vin în contextul intensificării eforturilor diplomatice mediate de Qatar, în timp ce oficialii iranieni vorbesc despre semnale pozitive din partea Washingtonului. Statele din Golf se declară pregătite pentru o nouă escaladare, potrivit Euronews.

Iranul își intensifică amenințările și nu exclude o acțiune militară preventivă, însă oficialii săi au remarcat, totodată, pași pozitivi în negocierile mediate cu Statele Unite. În perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru săptămâna viitoare, statele din Golf se declară „pregătite pentru ce e mai rău”.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a transmis un avertisment comunității internaționale, afirmând că „orice nivel sau tip de amenințare trebuie întâmpinat cu un răspuns imediat, de impact și fără restricții geografice”.

Amenințarea lui Khamenei vine în contextul eforturilor diplomatice urgente de a evita un nou război de amploare cu Iranul, care ar putea avea consecințe devastatoare pentru Orientul Mijlociu și nu numai.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică că Teheranul speră „ca partea adversă să dea dovadă de raționalitate și să prefere diplomația în locul altor căi”, adăugând că, „bazându-ne pe experiențele celor două războaie anterioare, suntem mult mai puternici decât înainte”.

Liderul suprem s-a întâlnit sâmbătă cu înalți comandanți militari iranieni și le-a transmis instrucțiuni pentru pregătirea în eventualitatea unei noi acțiuni militare a SUA și Israelului, potrivit agenției oficiale de știri IRNA.

Un banner pe care era reprezentat președintele SUA, Donald Trump, și care conținea diverse mesaje a fost afișat în fața rachetelor balistice „Zolfaghar” și „Zolghadr” expuse în Piața Azadi din Teheran, capitala Iranului. Foto: Profimedia

Avertismentul vine după ce oficiali americani au transmis că forțele SUA ar putea desfășura o campanie militară scurtă, dar intensă, împotriva Iranului, după alegerile de la jumătatea mandatului, programate săptămâna viitoare.

Amenințarea cu un „răspuns fără restricții geografice” sugerează că Iranul ar putea viza inclusiv ținte din afara Orientului Mijlociu, precum cele din Europa și Caucazul de Sud, în cazul unui nou atac.

Formularea folosită de Khamenei, referitoare la „orice nivel sau tip de amenințare”, ar putea indica și posibilitatea ca Iranul să ia în calcul o acțiune preventivă, înaintea unui eventual atac militar americano-israelian.

Presa de stat a relatat că Khamenei - care nu a mai apărut în public de la începutul războiului din Iran, declanșat de atacurile americane și israeliene de la sfârșitul lunii februarie - a solicitat, de asemenea, o listă actualizată a potențialelor ținte americane și israeliene, care să includă „toate tipurile de active fizice și nefizice”.

Khamenei a mai afirmat că Iranul va decide durata oricărui nou război.

„În cazul în care dușmanii Iranului vor relua atacurile militare sau teroriste, Forțele Armate ale Republicii Islamice și națiunea iraniană vor fi cele care vor stabili când și în ce condiții se vor încheia aceste atacuri”, a spus el.

Presa de stat iraniană a relatat că, în cadrul întâlnirii de sâmbătă, comandantul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), generalul-maior Ahmad Vahidi, comandantul armatei iraniene și șeful Statului Major l-au informat pe liderul suprem despre nivelul de pregătire militară al Iranului. Aceștia i-au transmis că producția de armament a țării a crescut de „șapte ori”.

Comandanții militari îi raportează direct lui Khamenei și, în trecut, au ignorat conducerea civilă iraniană, alimentând speculațiile cu privire la cine ia, de fapt, deciziile la Teheran.

Amenințările Teheranului au fost reiterate duminică de purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akraminia. Acesta a declarat presei de stat că, „în cazul în care ar izbucni un nou război, aria de desfășurare a conflictului nu se va limita la regiunea Asiei de Vest” și că „orice potențial război viitor s-ar putea dovedi semnificativ mai îndelungat decât conflictele din trecut”.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank cu sediul la Washington, a estimat că amenințările lui Khamenei fac „probabil parte dintr-un efort iranian de a descuraja Statele Unite și Israelul să atace Iranul”.

Țările din Golf rămân „pregătite pentru ce e mai rău”

În regiunea Golfului circulă numeroase speculații cu privire la iminența unui nou război și la stadiul negocierilor. În presă au apărut presupuse liste de cereri ale ambelor părți, dar și informații contradictorii despre posibilitatea unor întâlniri directe între negociatorii americani și cei iranieni.

Țările din Golf resimt însă deja efectele conflictului care durează de luni de zile, cu consecințe grave asupra economiilor lor.

Deși atât SUA, cât și Iranul au dus în repetate rânduri confruntările anterioare la limită, în încercarea de a se determina reciproc să facă concesii, statele din Golf continuă să spere că o soluție diplomatică de ultim moment va permite o rezolvare pașnică și va preveni un nou război. Această speranță persistă în pofida avertismentelor americane potrivit cărora Washingtonul ar putea lansa un nou atac asupra Iranului.

Consilierul prezidențial al Emiratelor Arabe Unite, Anwar Gargash, a declarat duminică, în cadrul unei conferințe desfășurate în Bahrain, că statele din Golf rămân „pregătite pentru ce e mai rău”, deși speră că eforturile de mediere, la care participă și Qatarul, vor avea succes.

El a avertizat că țările din Golf sunt blocate într-o stare prelungită de „nici război, nici pace” și că, dacă „pozițiile” Washingtonului și Teheranului „nu sunt conciliate, atunci trebuie să ne temem de ce e mai rău”.

Diplomatul emiratez a criticat, de asemenea, lipsa de unitate a statelor din Golf și incapacitatea acestora de a acționa ca un bloc.

„Nu am făcut față colectiv provocării”, a afirmat el, adăugând că restabilirea încrederii cu Iranul ar dura „extrem de mult timp”.

Iranul recunoaște „pași pozitivi” din partea Washingtonului

În timp ce Teheranul continuă să lanseze amenințări și să folosească o retorică provocatoare, ministrul iranian de Externe și șeful serviciilor de securitate au semnalat existența unor pași pozitivi în negocierile mediate de Qatar cu Statele Unite.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a anunțat sâmbătă seara că Teheranul ar putea accepta redeschiderea Strâmtorii Ormuz în doar două zile, față de termenul anterior de șapte zile.

El a declarat că diplomați iranieni se aflau în Qatar pentru discuții, după ce o delegație qatareză a mediat negocierile de la Teheran din ultimele zile.

Luna trecută, Araghchi a propus redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de o săptămână, cu condiția ca SUA să ridice blocada asupra porturilor iraniene, să deblocheze activele iraniene înghețate și să renunțe la sancțiunile privind vânzările de petrol iranian, printre alte cerințe. Propunerea a fost respinsă.

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Într-un interviu acordat postului de televiziune Al Jazeera, cu sediul în Qatar, Araghchi a declarat că Iranul nu intenționează să se întâlnească direct cu oficialii americani, dar a calificat eforturile recente ale Washingtonului de a deschide un „dialog mai amplu” drept un pas pozitiv.

Ministrul a precizat că decizia privind formatul negocierilor - directe sau indirecte - va fi luată „odată ce Washingtonul va accepta condițiile Iranului”.

Declarațiile vin în contextul în care șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, generalul-maior Mohsen Rezaei, a afirmat că a primit o scrisoare din partea vicepreședintelui american JD Vance, în care acesta propunea reluarea negocierilor.

Comentând scrisoarea, Rezaei a spus că „tonul s-a schimbat complet” și a calificat acest lucru drept un „semn foarte bun”. Araghchi a descris, la rândul său, încercarea Washingtonului de a deschide un dialog drept un „pas pozitiv”.

Rezaei a vorbit și despre o schimbare importantă în una dintre condițiile impuse de Iran: navele care vor traversa Strâmtoarea Hormuz, după redeschiderea acesteia, ar urma să folosească o rută convenită de Iran și Oman. De asemenea, „toți cei care vor trece prin această cale navigabilă o vor face sub supravegherea Iranului”.

Oficialul iranian a afirmat că Teheranul așteaptă acum cel mai recent răspuns din partea SUA. Într-o altă declarație, publicată pe platforma X, Rezaei a avertizat că orice atac ar atrage „lovituri devastatoare asupra agresorului, folosind arme noi”.

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Rezaei, despre care presa de stat a relatat săptămâna trecută că s-a întâlnit cu liderul suprem al Iranului, a mai spus că nu a fost luată nicio decizie privind schimbarea doctrinei nucleare a țării. El a menționat însă că unii iranieni s-au întrebat dacă aceasta ar trebui reconsiderată în cazul în care Iranul ar fi atacat din nou.

Între timp, Qatarul a condamnat duminică atacul de vineri asupra unuia dintre tancurile sale de gaz natural lichefiat (GNL), care a fost lovit de „obiecte neidentificate”. Doha a calificat incidentul drept „un act periculos care amenință siguranța navigației maritime și securitatea aprovizionării energetice globale”.

Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a denunțat, într-o declarație, „aceste practici nesăbuite și iresponsabile” și a avertizat asupra „repercusiunilor grave care ar putea decurge pentru securitatea și stabilitatea regiunii și pentru economia globală”.

Editor : C.A.