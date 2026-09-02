Limită de viteză redusă la 30 km/h pe străzile înguste din Japonia. Măsura vizează aproximativ 870.000 de kilometri de drumuri

Șoferii din Japonia trebuie să circule mai încet pe străzile rezidențiale înguste, după ce limita de viteză a fost redusă de la 60 km/h la 30 km/h, într-o încercare de a diminua numărul pietonilor uciși sau răniți în accidente rutiere, relatează The Guardian.

Noua limită, care a intrat în vigoare marți, se aplică drumurilor fără linie de separare a sensurilor de circulație și pe care nu există indicatoare care să stabilească o altă limită maximă de viteză, potrivit relatărilor din presa japoneză.

Străzile înguste, fără marcaje centrale sau trotuare, sunt frecvente în orașele aglomerate din Japonia, iar datele arată că în special copiii și persoanele în vârstă sunt expuse riscului de a fi implicate în accidente grave sau mortale.

Măsura vizează aproximativ 870.000 de kilometri de drumuri cu o lățime mai mică de 5,5 metri, fără linie mediană sau separatoare de sens, potrivit publicației Mainichi Shimbun. Acestea reprezintă aproximativ 70% din drumurile obișnuite din Japonia, fără autostrăzi.

Autoritățile speră că noile restricții vor îmbunătăți siguranța în zonele rezidențiale, unde progresele înregistrate nu au fost la fel de mari precum cele de pe arterele rutiere principale.

Deși numărul total al deceselor provocate de accidente rutiere este în scădere, ajungând anul trecut la un minim record de 2.457, numărul accidentelor grave sau mortale în care sunt implicați copii și persoane în vârstă pe străzile rezidențiale s-a menținut la aproximativ 300 pe an începând din 2021. În 2025, acesta a crescut pentru prima dată în trei ani, potrivit Agenției Naționale de Poliție.

Introducerea, în 2011, a așa-numitelor „Zone 30” pe anumite străzi rezidențiale și pe traseele din apropierea școlilor a dus la o reducere cu 30% a numărului de decese și răniri grave, potrivit Mainichi Shimbun.

Datele Agenției Naționale de Poliție arată că rata mortalității în rândul pietonilor este mai mică de 1% în accidentele în care vehiculele circulă cu cel mult 30 km/h. Rata crește la 2,7% la viteze cuprinse între 30 și 40 km/h și ajunge la 17,4% atunci când vehiculele circulă cu 50-60 km/h.

„Le cerem șoferilor să fie conștienți că trebuie să manifeste o atenție deosebită pe drumurile folosite atât de vehicule, cât și de pietoni și bicicliști”, a declarat în această săptămână comisarul general al Agenției Naționale de Poliție, Yoshinobu Kusunoki.

Editor : M.I.