Limită la sacii de gunoi în magazinele din Coreea de Nord. Mesajul guvernului pentru cei speriați că trebuie să-și țină gunoiul în casă

Mai multe magazine în Coreea de Sud raţionalizează vânzarea sacilor de plastic pentru gunoi de la sfârşitul lunii martie, deoarece războiul din Orientul Mijlociu şi impactul său asupra pieţei petrolului ridică temeri privind o penurie, scrie Le Figaro.

În Seul, vânzările zilnice de pungi au crescut de cinci ori la sfârşitul lunii martie, potrivit administraţiei oraşului.

Unii comercianţi cu amănuntul au înregistrat, de asemenea, creşteri impresionante ale vânzărilor de pungi de gunoi la nivel naţional în ultima săptămână a lunii martie, potrivit Korea Joonang Daily: +214% la 7-Eleven faţă de anul precedent, +252,4% la CU şi +266,5% la Emart.

Pentru a înţelege această curioasă îngrijorare legată de sacii de gunoi, trebuie analizat sistemul unic de gestionare a deşeurilor din Coreea de Sud. Doar sacii aprobaţi de autorităţi pot fi folosiţi pentru deşeurile menajere, sub sancţiunea unei amenzi, explică agenţia de ştiri Yonhap. Taxa de colectare se percepe în momentul achiziţiei, în funcţie de volumul sacului.

Prin urmare, sacii de gunoi sunt „diferiţi de produsele obişnuite, deoarece sediul central nu îi poate cumpăra în vrac pentru a fi distribuiţi francizelor”, a declarat lanţul CU pentru Korea Joonang Daily. „Proprietarii magazinelor trebuie să îi achiziţioneze direct de la autorităţi”, oferind companiilor puţină vizibilitate asupra stocului disponibil.

Guvernul a respins însă orice risc de penurie. „Nu este nevoie să vă faceţi griji cu privire la aprovizionarea cu saci de gunoi standard”, a liniştit publicul ministrul Energiei, Kim Sung-whan, pe reţelele de socializare, pe 30 martie. El a garantat că ţara are „o capacitate suficientă de a utiliza materii prime reciclate” şi a afirmat că „nu vor exista probleme de aprovizionare mai mult de un an”.

„Nu vă veţi afla niciodată într-o situaţie în care sunteţi obligaţi să vă depozitaţi deşeurile acasă”, a subliniat ministrul, specificând că, în caz de penurie, guvernul va autoriza utilizarea pungilor de plastic standard pentru eliminarea gunoiului. Administraţia Metropolitană din Seul a indicat, de asemenea, că şi-a asigurat un stoc de saci de gunoi echivalent cu patru luni de consum. Potrivit autorităţilor, penuriile de stoc observate în magazine s-au datorat, prin urmare, cumpărăturilor panicate, mai degrabă decât unei penurii reale.

