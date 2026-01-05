Live TV

Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela

Data publicării:
Radar-Venezuela-3-webp
Radar chinez JY-27 folosit de Venezuela. Foto: Zona Militar

Operațiunea militară americană din Venezuela, care a neutralizat baze aeriene, cazărmi militare și noduri strategice din întreaga țară – și care, în cele din urmă, și-a atins obiectivul de a-l înlătura pe Nicolás Maduro de la putere – a scos la iveală una dintre principalele slăbiciuni structurale ale Forțelor Armate Venezuelene: fragilitatea sistemului său de apărare aeriană de origine chineză atunci când a fost confruntat cu un adversar care are supremație în războiul electronic, informațional și capacități de atac de precizie.

În scurta durată a operațiunii, activele americane au reușit să degradeze și să orbească senzorii cheie din rețeaua defensivă, deschizând calea pentru utilizarea capabilităților aeromobile expediționare din Regimentul 160 Aviație pentru Operațiuni Speciale, cunoscut sub numele de Night Stalkers, și din Detașamentul Operațional al Forțelor Speciale – Delta (1st SFOD-D), potrivit unei analize Zona Militar.

În centrul arhitecturii defensive a Venezuelei se afla o rețea de radare furnizate de China Electronics Technology Group, inclusiv sistemele de supraveghere tridimensională JYL-1 și radarul cu unde metrice JY-27, care ani de zile fusese promovat ca un presupus „vânător de aeronave stealth” (n.r. avioane care nu sunt detectate de radare și alte sisteme de recunoaștere). Pe baza evaluărilor operațiunii rapide și decisive, acești senzori au fost dezactivați în faza inițială prin bruiaj electronic intensiv, lăsând sistemul integrat de apărare aeriană fără capacitate de avertizare timpurie. Această situație a fost agravată de o pană de curent pe scară largă în zone întinse din Venezuela, care viza dezmembrarea capacităților de comandă și control.

Neutralizarea rețelei radar a împiedicat orice utilizare eficientă a sistemelor de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune, inclusiv complexele S-300V și Buk-M2 achiziționate din Rusia pentru a stabili o apărare stratificată. În paralel, atacurile de suprimare împotriva mai multor sisteme Buk-M2 - cel puțin două confirmate - le-au anulat complet capacitatea de răspuns. Fără legături de date funcționale și fără controlul spațiului aerian, unitățile de apărare aeriană au fost deconectate de la comanda centrală, permițând forțelor americane să obțină superioritate aeriană totală în câteva minute.

Pierderea controlului aerian a avut un impact imediat asupra forțelor terestre venezuelene, în special asupra celor desfășurate în și în jurul zonelor de operațiuni. Având în vedere efectele misiunilor SEAD, neutralizarea capacităților de comandă și control și incapacitatea de a asigura o umbrelă de apărare aeriană deasupra instalațiilor militare, desfășurarea elicopterelor MH-60M Black Hawk și MH-47G Chinook, precum și a MV-22 Osprey, a fost efectuată cu succes. Conform declarațiilor oficiale ale SUA în urma operațiunii, un singur elicopter a fost lovit, însă acesta a reușit să se întoarcă la punctul său de origine fără probleme majore. Este de remarcat faptul că utilizarea sistemului 9K338 de către personalul Forțelor Armate Venezuelene (FANB) a fost confirmată vizual, deși într-un mod limitat.

O situație similară a afectat mijloacele de sprijin prin foc, unitățile blindate și alte elemente, care par să fi rămas în mare parte statice în fața operațiunii militare americane. Se poate aprecia că acestora le lipseau informațiile despre ținte și o coordonare eficientă într-un mediu saturat de războiul electronic.

Incapacitatea de a integra senzori, focuri și manevre în timp real a lăsat aceste unități fără capacitatea de a exercita o influență semnificativă în elaborarea unui răspuns defensiv adecvat.

Din punct de vedere militar, analiștii sunt de acord că rezultatul nu poate fi explicat prin eșecul unui singur sistem, ci mai degrabă prin incapacitatea unui cadru de comandă și control conceput de China de a opera în condiții de interferențe intense și atacuri multidomeniu.

Operațiunea americană a expus limitele acestor arhitecturi atunci când s-a confruntat cu forțe capabile să integreze informații, război electronic, aviație de luptă și operațiuni speciale într-un singur ciclu operațional, confirmând că superioritatea nu constă doar în hardware, ci în coerența și rezistența sistemului în ansamblu.

Editor : Ș.R.

