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Listarea la bursă a SpaceX îl va face pe Elon Musk mai bogat decât aproape jumătate din populaţia lumii la un loc

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Elon Musk. Foto Profimedia
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Cât înseamnă 1.000 de miliarde de dolari

Magnatul Elon Musk va fi mai bogat decât 46% dintre locuitorii lumii - aproximativ 3,8 miliarde de oameni - la un loc, odată cu oferta publică iniţială (IPO) a companiei sale aerospaţiale şi de inteligenţă artificială SpaceX, potrivit unei analize publicate joi de ONG-ul Oxfam.

Averea personală a lui Musk, care deţine şi reţeaua socială X, este aşteptată să depăşească 1.000 de miliarde de dolari odată cu listarea la bursă a SpaceX, ceea ce l-ar face prima persoană cu o asemenea avere din lume.

„O astfel de concentrare extremă a bogăţiei este simptomatică pentru decenii de politici favorabile miliardarilor, care le-au permis să scrie regulile economice în favoarea lor”, a transmis Oxfam, într-un comunicat de presă, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Nabil Ahmed, director pentru justiţie economică la Oxfam America, a afirmat că ascensiunea magnatului la statutul de trilionar „marchează un punct de cotitură pentru oligarhie şi o zi întunecată pentru democraţie”.

„Musk va fi un trilionar susţinut de guvern, a cărui avere a fost alimentată de o eră a politicilor publice regresive", a subliniat Nabil Ahmed.

El a menţionat că un trilion de dolari „în mâinile unui singur om” este incompatibil cu ideea „unei economii accesibile şi a unei democraţii sănătoase”, deoarece „inegalitatea economică generează inegalitate politică”.

Cât înseamnă 1.000 de miliarde de dolari

În raportul său, Oxfam a subliniat că un impozit de 10% pe averea estimată la 1.000 de miliarde de dolari a lui Musk ar putea eradica sărăcia extremă la nivel mondial timp de un an, scoţând peste 800 de milioane de oameni din sărăcie.

Mai mult, a subliniat că, dacă Musk ar cheltui un milion de dolari pe zi, i-ar lua 2.740 de ani să cheltuiască 1.000 de miliarde de dolari şi că, chiar dacă ar dona 100 de dolari fiecărei persoane de pe planetă, ar fi totuşi unul dintre cei mai bogaţi zece miliardari din lume.

ONG-ul subliniază că o mare parte din averea lui Musk se bazează nu doar pe sprijinul guvernamental primit în trecut, ci şi pe faptul că, în timpul mandatului său în administraţia preşedintelui american Donald Trump, „ar fi profitat de situaţie pentru a-şi proteja şi spori” averea.

În acest sens, Oxfam a subliniat că SpaceX obţine o cincime din veniturile sale de la guvernul federal şi că listarea sa la bursă „va umple buzunarele" oficialilor din administraţia republicană, precum şi ale fondurilor de investiţii, ale persoanelor conectate politic şi ale directorilor companiilor.

SpaceX urmează să lanseze, vineri, cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie, depăşind recordul stabilit de Saudi Aramco în 2019. Cu această operaţiune, capitalizarea sa de piaţă este aşteptată să ajungă la aproximativ 1.770 miliarde de dolari, plasând-o printre cele mai mari zece companii listate la bursă din lume.

Editor : B.P.

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