Liu Jianchao, diplomat chinez considerat viitorul ministru de externe, a fost reținut de autorități la sfârștul lui iulie

Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt, considerat un potențial viitor ministru de externe al Beijingului, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat, potrivit Wall Street Journal (WSJ).

Diplomatul a fost reținut la sfârșitul lunii iulie, după ce s-a întors la Beijing dintr-o călătorie de lucru în străinătate, a scris WSJ duminică, citând persoane familiarizate cu problema.

Biroul de informare al Consiliului de Stat al Chinei, care se ocupă de întrebările presei pentru guvernul chinez, și Departamentul de Relații Internaționale al Partidului Comunist Chinez nu au răspuns la o solicitare a Reuters de a comenta.

Liu Jianchao are 61 de ani și a condus organismul Partidului Comunist responsabil de gestionarea relațiilor cu partidele politice străine. De la preluarea funcției în 2022, el a călătorit în peste 20 de țări și s-a întâlnit cu oficiali din peste 160 de țări.

Programul încărcat al lui Liu, în special întâlnirile sale cu fostul secretar de stat american Antony Blinken la Washington, au alimentat așteptările că fostul ambasador și purtător de cuvânt al ministerului era pregătit pentru a deveni următorul ministru de externe.

Arestarea sa marchează cea mai importantă anchetă care implică un diplomat de când China l-a demis pe fostul ministru de externe și protejatul președintelui Xi Jinping, Qin Gang, în 2023, în urma zvonurilor despre o relație extraconjugală.

Născut în provincia Jilin din nord-estul țării, Liu Jianchao a studiat limba engleză la Universitatea de Studii Străine din Beijing și relații internaționale la Oxford, înainte de a ocupa primul său post de traducător în cadrul ministerului de externe.

A lucrat în misiunea Chinei în Marea Britanie și, ulterior, ca ambasador în Indonezia și Filipine.

În perioada în care a fost purtător de cuvânt al ministerului, a fost cunoscut pentru comentariile sale umoristice și spontane, apărând cu fermitate interesele Chinei.

