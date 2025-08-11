Live TV

Liu Jianchao, diplomat chinez considerat viitorul ministru de externe, a fost reținut de autorități la sfârștul lui iulie

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1017886264
Liu Jianchao Foto: Profimedia

Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt, considerat un potențial viitor ministru de externe al Beijingului, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat,  potrivit Wall Street Journal (WSJ).

Diplomatul a fost reținut la sfârșitul lunii iulie, după ce s-a întors la Beijing dintr-o călătorie de lucru în străinătate, a scris WSJ duminică, citând persoane familiarizate cu problema.

Biroul de informare al Consiliului de Stat al Chinei, care se ocupă de întrebările presei pentru guvernul chinez, și Departamentul de Relații Internaționale al Partidului Comunist Chinez nu au răspuns la o solicitare a Reuters de a comenta.

Liu Jianchao are 61 de ani și a condus organismul Partidului Comunist responsabil de gestionarea relațiilor cu partidele politice străine. De la preluarea funcției în 2022, el a călătorit în peste 20 de țări și s-a întâlnit cu oficiali din peste 160 de țări.

Programul încărcat al lui Liu, în special întâlnirile sale cu fostul secretar de stat american Antony Blinken la Washington, au alimentat așteptările că fostul ambasador și purtător de cuvânt al ministerului era pregătit pentru a deveni următorul ministru de externe.

Arestarea sa marchează cea mai importantă anchetă care implică un diplomat de când China l-a demis pe fostul ministru de externe și protejatul președintelui Xi Jinping, Qin Gang, în 2023, în urma zvonurilor despre o relație extraconjugală.

Născut în provincia Jilin din nord-estul țării, Liu Jianchao a studiat limba engleză la Universitatea de Studii Străine din Beijing și relații internaționale la Oxford, înainte de a ocupa primul său post de traducător în cadrul ministerului de externe.

A lucrat în misiunea Chinei în Marea Britanie și, ulterior, ca ambasador în Indonezia și Filipine.

În perioada în care a fost purtător de cuvânt al ministerului, a fost cunoscut pentru comentariile sale umoristice și spontane, apărând cu fermitate interesele Chinei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
Volodimir Zelenski
2
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Oana Toiu
3
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
4
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
5
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digi Sport
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri...
membrii psd la o sedinta
PSD decide azi, în ședință, dacă rupe Coaliția. Nemulțumiri...
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Alertă meteo: cod roșu de caniculă în două județe, cod portocaliu în...
Insula Șerpilor
Cele mai mari 10 succese ale Ucrainei în războiul împotriva Rusiei
Ultimele știri
Val de caniculă cu temperaturi „excepționale” în Franța. 12 departamente sunt în alertă roșie
Ambasadorul american la NATO, anunț despre summitul Trump-Putin. Ce spune Matthew Whitaker despre participarea lui Zelenski
Australia își propune recunoașterea statului palestinian. Când va face guvernul lui Anthony Albanese anunțul oficial
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Podul Huajiang din China
Cel mai înalt versus cel mai lung pod din lume. Cum vor Italia și China să redefinească limitele în construcții
Luna si Pâmântul
Un laborator din China a inventat o maşină care poate produce cărămizi pe Lună. Cum vor arăta casele
inundatii china
Ordinul lui Xi Jinping, după ce 10 oameni au murit în urma unor inundații istorice în China
Urals oil
Rusia redirecționează petrolul destinat Indiei către China, după tarifele impuse de Trump
hu jintao si ion iliescu
China a transmis condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu. Doar Rusia a mai transmis un asemenea mesaj până acum
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul...
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Video. De ce nu s-a validat din VAR golul lui Chițu din Craiova – Hermannstadt 1-0. Ce prevede regulamentul...
Adevărul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
Pro FM
LeAnn Rimes, dezvăluiri despre începutul controversatei relații cu Eddie Cibrian, în 2008. Amândoi au...
Film Now
Care e, de fapt, numele de familie al lui Tom Cruise. Motivul dureros pentru care a renunțat la el. Nu a avut...
Adevarul
Un drog legal, care face ravagii în SUA, s-ar putea răspândi rapid și în Europa. „E ca o epidemie”
Newsweek
Ministrul Muncii nu a fost de acord cu CASS la pensie. Va vota moțiunea contra Bolojan. Ce șanse are
Digi FM
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o...
Digi World
Oamenii de ştiinţă au descoperit genele asociate cu sindromul oboselii cronice. Principalele simptome ale...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Cameron Diaz, la plimbare în NYC. Zâmbet larg, nicio urmă de machiaj, haine lejere. „Nu mă deranjează...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”