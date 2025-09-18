Livrările de avioane Gripen către Brazilia au întârziat 8 ani. Costuri suplimentare: din banii în plus, se mai puteau lua 6 aparate

Livrările de avioane de luptă Gripen către Brazilia, care inițial trebuiau să se încheie la începutul anului 2024, sunt acum întârziate și se vor prelungi până în 2032. Și aceasta nu e singura veste proastă.

Forțele Aeriene Braziliene au recunoscut oficial că programul de livrare a avioanelor de luptă Gripen E/F de la Saab, parțial localizat prin Embraer, se confruntă cu serioase întârzieri din cauza întârzierilor semnificative în predarea avioanelor, precum și a creșterii costurilor.

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene Braziliene, generalul de brigadă Walsir Josué de Castilho Araújo, a confirmat aceste probleme în cadrul unei ședințe informative, potrivit Infodefensa.

Inițial, livrările Gripen urmau să fie finalizate până la începutul anului 2024. Cu toate acestea, calendarul actualizat se întinde acum mult peste această dată. Conform calendarului revizuit: o aeronavă va fi livrată în 2025, patru în 2027, cinci în 2028, două în 2029, trei în 2030 și câte cinci în 2031 și 2032. Acest lucru înseamnă că Brazilia se va confrunta cu o întârziere de opt ani în primirea întregii sale flote de Gripen.

În plus, costul programului a crescut cu 13%. După cum a remarcat generalul de brigadă, cu banii suplimentari cheltuiți, Brazilia ar fi putut achiziționa încă șase avioane de vânătoare la valoarea de piață actuală.

Contractul inițial, semnat la sfârșitul anului 2014, prevedea livrarea a 36 de avioane de vânătoare Gripen E/F pentru 5,4 miliarde de dolari. Conform termenilor contractului, unele avioane urmau să fie produse în Suedia, iar altele urmau să fie asamblate în Brazilia, la facilitățile Embraer.

Cu toate acestea, localizarea producției sau, mai degrabă, asamblarea în Brazilia a durat 11 ani.

Editor : Sebastian Eduard