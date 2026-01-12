Live TV

Galerie Foto Londonezii şi-au dat jos pantalonii la metrou în cadrul evenimentului „No Trousers on Tube Ride”

Data actualizării: Data publicării:
„No Trousers on Tube Ride”
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia

Priviri complice, un semn din cap şi, dintr-o dată, William Skannerup şi alţi pasageri ai metroului londonez şi-au dat jos pantalonii, duminică, în timpul călătoriei, lăsând la vedere lenjeria intimă colorată, transmite AFP.

Aproximativ o sută de persoane au participat duminică, la Londra, la evenimentul „No Trousers on Tube Ride” („Fără pantaloni la metrou”), o tradiţie anuală puţin cam îndrăzneaţă, dar cu bune intenţii, scrie Agerpres.

William Skannerup a declarat că a decis să participe la evenimentul din acest an după o „despărţire teribilă”, pentru a „face ceva diferit”. Obiectivul său? „Să arăt cât mai drăguţ posibil şi să fac o fotografie pe care s-o folosesc pe profilul” de pe aplicaţiile de întâlniri, a declarat tânărul de 30 de ani pentru AFP în timp ce se urca într-un tren de metrou aglomerat.

„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia | Poza 1 din 5
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia | Poza 2 din 5
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia | Poza 3 din 5
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia | Poza 4 din 5
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia | Poza 5 din 5
„No Trousers on Tube Ride” Foto: Profimedia
,

Odată intraţi, el şi ceilalţi participanţi şi-au scos pantalonii, rămânând însă înfofoliţi cu paltoane, căciuli şi mănuşi în faţa frigului.

În jurul lor, unii călători s-au înroşit şi au râs, în timp ce alţii le-au acoperit ochii copiilor lor. ”N-ai ce să vezi aici”, i-a spus un bărbat fiului său.

Inspirată de un eveniment similar lansat la New York în 2002, provocarea a devenit un ritual anual la Londra începând din 2009, a explicat organizatorul Dave Selkirk.

„La New York, se numeşte No Pants, dar la Londra înseamnă altceva”, unde cuvântul „pants” se referă la lenjeria intimă, a subliniat el.

Participanţilor li se solicită să-şi păstreze lenjeria intimă, preferabil una „simplă”, astfel încât „oamenii să creadă că pur şi simplu ai uitat să-şi pui pantalonii”, a adăugat el.

„Lumea este un loc dificil în acest moment şi este plăcut să faci ceva doar pentru distracţie”, a spus organizatorul.

Daniela Garcia şi Fran Ruiloba, un cuplu mexican, au decis să participe după ce au aflat despre acest eveniment anul trecut. ”Îmi place, este atât de absurd, atât de britanic”, a spus Daniela cu entuziasm. „Nu este ilegal, dar împinge puţin limitele, îmi place asta”, a adăugat avocata în vârstă de 28 de ani, în timp ce partenerul ei a recunoscut că se simţea „puţin ridicol”.

„Trebuie să încerci toate lucrurile unice posibile în Londra”, a precizat William Skannerup, în vârstă de 28 de ani, care lucrează în marketing.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
Digi Sport
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
magistrala de metrou 1 mai aeroport otopeni
Autostrăzile A7 și A8, spitalele regionale și metroul spre Otopeni sunt pe lista proiectelor prioritizate în 2025
Zohran Mamdani
Zohran Mamdani devine oficial primar al New Yorkului în noaptea de Revelion 2026, cu o ceremonie organizată într-o stație de metrou
Cum vor circula autobuzele în noaptea de Revelion. Foto Getty Images
Cum vor circula autobuzele STB și metroul de Revelion: Program special în noaptea dintre ani
Nicusor
Nicușor Dan s-a întâlnit cu George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: „O sursă de inspirație”
nicusor dan nicolae ratiu
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu fiul lui Ion Rațiu: „Un reper de implicare civică pentru România”
Recomandările redacţiei
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul cere ajutor, aliații cer prudență. Donald Trump, în fața unei...
Radu Marinescu.
PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă...
ger frig termometru gettyimages
ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic în România. Noaptea de luni...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua...
Ultimele știri
Șefa Curții de Apel București acuză un „plan matematic” de control al Justiției și critică magistrații care au mers la Cotroceni
Fondurile de pensii Pilon 2 au avut cel mai bun an din istorie. Randament de 19,2% în 2025 și active de peste 200 miliarde de lei
Cele șase scenarii pentru Iran: de la agățarea de putere a regimului la atacul SUA asupra Teheranului. „O fază foarte imprevizibilă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Fanatik.ro
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în Serie A! Nu ai voie să faci așa ceva”
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Iată toate cifrele din oferta scrisă a lui Dinamo pentru Blănuță! ”Câinii” insistă să închidă transferul...
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Cât costă o vacanţă la schi în Ucraina în 2026: tarife pentru cazare şi skipass
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
A venit cea mai dură reacție pentru Loți Boloni, după declarațiile făcute la adresa regretatului Ilie Balaci
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Ministrul Muncii confirmă că mulți pensionari iau o pensie mai mică decât au contribuit. Cine sunt aceștia?
Digi FM
O femeie, mamă singură, își plănuiește înmormântarea și strânge bani pentru copiii ei, după ce a fost...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Julia Roberts, aplaudată frenetic la Globurile de Aur 2026: „O să fiu imposibilă cel puțin o săptămână!”...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...