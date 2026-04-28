Lovitură majoră pe piața petrolului. Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC și OPEC+: „O decizie politică”

Emiratele Arabe Unite au anunțat marți că părăsesc OPEC și OPEC+, dând o lovitură puternică grupurilor de exportatori de petrol și liderului lor de facto, Arabia Saudită, într-un moment în care războiul din Iran a provocat un șoc energetic fără precedent și a destabilizat economia mondială, relatează Reuters.

Pierderea Emiratelor Arabe Unite, un membru de lungă durată al OPEC, ar putea crea haos și slăbi grupul, care a încercat de obicei să prezinte un front unit, în ciuda dezacordurilor interne pe o serie de teme, de la geopolitică până la cotele de producție.

Ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail Mohamed al-Mazrouei, a declarat pentru Reuters că decizia a fost luată în urma unei analize atente a strategiilor energetice ale puterilor regionale.

Întrebat dacă Abu Dhabi s-a consultat cu Arabia Saudită, acesta a răspuns că Emiratele Arabe Unite nu au discutat această chestiune cu nicio altă țară.

„Este vorba despre o decizie politică, luată în urma unei analize atente a politicilor actuale și viitoare legate de nivelul producției”, a declarat ministrul Energiei.

Producătorii OPEC din Golf se confruntă deja cu dificultăți în transportul exporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic situat între Iran și Oman, prin care trece în mod obișnuit o cincime din producția mondială de țiței și gaze naturale lichefiate, din cauza amenințărilor și atacurilor iraniene asupra navelor.

Suhail Mohamed al-Mazrouei a afirmat că această măsură nu va avea un impact major asupra pieței, având în vedere situația din strâmtoare.

Însă retragerea Emiratelor Arabe Unite din OPEC reprezintă o victorie pentru președintele american Donald Trump, care a acuzat organizația că „jefuiește restul lumii” prin umflarea prețurilor la petrol.

Liderul de la Casa Albă a făcut, de asemenea, o legătură între sprijinul militar acordat de SUA țărilor din Golf și prețurile petrolului, afirmând că, în timp ce SUA apără statele membre ale OPEC, acestea „profită de această situație impunând prețuri ridicate la petrol”.

Această declarație a venit după ce Emiratele Arabe Unite, un centru regional de afaceri și unul dintre cei mai importanți aliați ai Washingtonului, au criticat celelalte state arabe pentru că nu au făcut suficient pentru a le proteja de numeroasele atacuri iraniene din timpul războiului.

Anwar Gargash, consilierul diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite, a criticat reacția țărilor arabe și a statelor din Golf la atacurile iraniene, în cadrul unei sesiuni a Forumului Influencerilor din Golf, care a avut loc luni.

„Țările din Consiliul de Cooperare al Golfului s-au sprijinit reciproc din punct de vedere logistic, dar din punct de vedere politic și militar, cred că poziția lor a fost cea mai slabă din istorie”, a declarat Gargash.

„Mă așteptam la această poziție slabă din partea Ligii Arabe și nu mă surprinde, dar nu mă așteptam la asta din partea Consiliului de Cooperare (al Golfului) și sunt surprins”, a spus el.

O primă navă încărcată cu gaze lichefiate ar fi trecut prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului (Bloomberg)

„Cel mai grav șoc pentru aprovizionarea cu petrol din istorie”. Țările din Orient vor bani de la SUA pentru salvarea economiilor

