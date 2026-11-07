Lovitură majoră pentru Netanyahu. Adversarul său va fi însărcinat cu formarea unui nou guvern, anunță președintele israelian

Președintele israelian Isaac Herzog a anunțat sâmbătă că îl va însărcina pe Gadi Eisenkot, liderul partidului de opoziție Yashar, cu formarea unui nou guvern, ceea ce reprezintă un eșec major pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează Axios.

Eisenkot va avea la dispoziție 28 de zile pentru a forma un nou guvern. Este cea mai apropiată situație de pierderea puterii cu care s-a confruntat Netanyahu din 2021, dar diviziunile profunde ar putea totuși să-i împiedice să formeze un guvern.

Partidul Likud al lui Netanyahu a obținut cel mai mare număr de locuri în urma alegerilor din 27 octombrie, însă coaliția sa și-a pierdut majoritatea, obținând doar 53 din cele 120 de locuri din parlament.

Blocul lui Eisenkot a obținut 48 de mandate, dar cele două partide arabe, care au obținut 19 mandate, i-au susținut demersul de a forma un guvern.

În cadrul consultărilor desfășurate la începutul acestei săptămâni, 67 de membri ai Knessetului l-au recomandat pe Eisenkot pentru formarea noului guvern, în timp ce doar 46 l-au recomandat pe Netanyahu.

Partidul Iudaismul Unificat al Torei (United Torah Judaism), un aliat ultraortodox al lui Netanyahu, a refuzat să-i acorde sprijinul și a dat de înțeles că s-ar putea alătura unei coaliții conduse de Eisenkot.

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Editor : A.M.G.