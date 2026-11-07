Live TV

Lovitură majoră pentru Netanyahu. Adversarul său va fi însărcinat cu formarea unui nou guvern, anunță președintele israelian

Data publicării:
Gadi Eisenkot Delivers Speech At Yashar Party Headquarters - Tel Aviv
Gadi Eisenkot. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele israelian Isaac Herzog a anunțat sâmbătă că îl va însărcina pe Gadi Eisenkot, liderul partidului de opoziție Yashar, cu formarea unui nou guvern, ceea ce reprezintă un eșec major pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează Axios.

Eisenkot va avea la dispoziție 28 de zile pentru a forma un nou guvern. Este cea mai apropiată situație de pierderea puterii cu care s-a confruntat Netanyahu din 2021, dar diviziunile profunde ar putea totuși să-i împiedice să formeze un guvern.

Partidul Likud al lui Netanyahu a obținut cel mai mare număr de locuri în urma alegerilor din 27 octombrie, însă coaliția sa și-a pierdut majoritatea, obținând doar 53 din cele 120 de locuri din parlament.

Blocul lui Eisenkot a obținut 48 de mandate, dar cele două partide arabe, care au obținut 19 mandate, i-au susținut demersul de a forma un guvern.

În cadrul consultărilor desfășurate la începutul acestei săptămâni, 67 de membri ai Knessetului l-au recomandat pe Eisenkot pentru formarea noului guvern, în timp ce doar 46 l-au recomandat pe Netanyahu.

Partidul Iudaismul Unificat al Torei (United Torah Judaism), un aliat ultraortodox al lui Netanyahu, a refuzat să-i acorde sprijinul și a dat de înțeles că s-ar putea alătura unei coaliții conduse de Eisenkot.

Citește și: 

Opoziția din Israel anunță că a avansat „decisiv” în negocierile pentru formarea unui guvern fără Netanyahu

Trump își asumă meritul pentru rezultatul lui Netanyahu la alegeri. Mesajul transmis după scrutinul strâns din Israel

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
2
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
giurgiu
3
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.
4
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un...
Lia savonea csm
5
Șefa ÎCCJ, despre eşalonarea plății salariilor restante ale magistraţilor, propusă de...
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gadi Eisenkot Delivers Speech At Yashar Party Headquarters - Tel Aviv
Opoziția din Israel anunță că a avansat „decisiv” în negocierile pentru formarea unui guvern fără Netanyahu
Isaac Herzog,
Reacția președintelui Isaac Herzog la anunțul lui Donald Trump privind sistarea ajutorului petru Israel
Benjamin Netanyahu.
Netanyahu pierde sprijinul unui partid ultraortodox care i-a fost aliat timp de 30 de ani. Calcule noi pentru formarea guvernului 
comisia europeana
CE limitează accesul la imaginile din satelit ale unor zone din Orientul Mijlociu. Cum explică decizia
Pete Hegseth
Președintele Trump ia în considerare demiterea secretarului Apărării, Pete Hegseth (CBS News)
Recomandările redacţiei
Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta...
profimedia-1150399064
Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în centrul Cracoviei...
plantare copaci
România a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare plantare de...
vucici
Petrecere cu gust amar pentru Vucici. Fostul președintele al Serbiei...
Ultimele știri
Gaze lacrimogene, grenade paralizante și peste 230 de arestați la protestele din Franța: 250.000 de oameni au ieșit în stradă
„Dana, te rog, acceptă!” Trump anunţă că i-a oferit şefului UFC postul de secretar de presă al Casei Albe
Militarul care şi-a înjunghiat soţia pe o stradă din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry, din ce în ce mai nesigur pe mariajul cu Meghan Markle? "Se simte singur și izolat. E panicat...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Cum a ajuns Ionuț Luțu omul de încredere al lui Gigi Becali. Șapte povești memorabile despre relația lor
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Ce au făcut Gigi Becali și MM Stoica la pauza meciului FCSB – Corvinul 0-1! Gesturile de la lojă. Galerie foto
Adevărul
Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în Cracovia. Ce au descoperit polițiștii despre bărbatul care a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Donald Trump a făcut anunțul public: ”Dana, te rog, acceptă oferta!”
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Este atât de frumoasă!” Fiica lui Matt Damon a strălucit la brațul tatălui ei, la o gală de modă. Imaginile...
Adevarul
Atacul armat din Cracovia, între o crimă multiplă și ipoteza teroristă. Ce spune un general român
Newsweek
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Animal misterios surprins în Florida. Cum apare creatura pe camerele de supraveghere
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...