Benjamin Netanyahu suferă o înfrângere politică în Parlamentul israelian, după ce deputații l-au ales pe Matan Kahana, un apropiat al centristului Gadi Eisenkot, în funcția de președinte al Knessetului. Susținut inclusiv de partidele arabe, noul șef al legislativului ar putea facilita demersurile opoziției de a anula reformele promovate de guvernul Netanyahu și de a înființa o comisie de anchetă privind atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, relatează AFP, citată de Agerpres.

Matan Kahana, fost membru al forțelor speciale israeliene, în vârstă de 54 de ani, a obținut 66 de voturi din totalul celor 120 de mandate ale Knessetului.

„Se deschide un nou capitol pentru Knesset”, care „își va juca pe deplin și eficient rolul de organ de control” al guvernului, a transmis Gadi Eisenkot pe platforma X.

Funcția de președinte al Parlamentului este una importantă, întrucât titularul acesteia stabilește calendarul activităților legislative și poate influența ritmul dezbaterilor și al voturilor asupra proiectelor de lege.

Rolul devine cu atât mai important în actualul context politic, în condițiile în care Eisenkot vrea să anuleze cât mai repede o parte dintre măsurile legislative adoptate în timpul guvernării Netanyahu. Printre acestea se numără reforma judiciară, criticată de opoziție pentru că ar slăbi independența Curții Supreme.

Negocieri pentru formarea noului guvern și tensiuni în Parlament

Votul pentru conducerea Knessetului are loc într-un climat de efervescență politică, după alegerile legislative din 27 octombrie, care nu au reușit să departajeze taberele lui Benjamin Netanyahu și Gadi Eisenkot. Acesta din urmă a fost desemnat de președintele israelian Isaac Herzog să formeze un nou guvern și poartă negocieri intense pentru a obține sprijinul necesar.

Alegerea președintelui Parlamentului a fost marcată de noi tensiuni. Aliați ai lui Netanyahu i-au huiduit pe deputații arabi în momentul în care aceștia au votat în favoarea lui Matan Kahana.

Partidul Likud, condus de Netanyahu, a calificat victoria acestuia drept „o zi neagră în istoria Knessetului”, susținând că alegerea sa a fost posibilă datorită „voturilor susținătorilor terorismului”, cu referire la partidele arabe.

„Knessetul este casa tuturor cetățenilor israelieni, iar eu voi fi un președinte al Parlamentului pentru toți, indiferent de religie, rasă sau sex”, a declarat Kahana într-un scurt discurs susținut după alegere.

Premierul în exercițiu acuză aproape zilnic cele două formațiuni arabe reprezentate în Knesset, Raam și Lista Comună, de fraudă electorală pe scară largă. Netanyahu susține că voturile ar fi fost cumpărate cu bani proveniți din Qatar.

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Presa israeliană a relatat însă că ancheta deschisă în urma acestor acuzații a pornit de la o sesizare și de la informații furnizate de colaboratori ai lui Netanyahu, fapt care a ridicat semne de întrebare cu privire la credibilitatea acuzațiilor.

Comisia electorală a precizat marți că, până în acel moment, nu existau dovezi că alegătorii ar fi fost mituiți la o scară suficient de mare încât să influențeze rezultatul scrutinului.

Ce planuri are Eisenkot împotriva lui Netanyahu

Prin preluarea președinției Knessetului, tabăra lui Eisenkot obține o poziție importantă în Parlament și ar putea accelera inițiativele prin care încearcă să schimbe direcția politică și legislativă a Israelului, dacă va continua să beneficieze de sprijinul partidelor arabe.

Candidatul centrist a anunțat că intenționează să înființeze o comisie de anchetă care să investigheze deficiențele de securitate imputate guvernului Netanyahu în legătură cu atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

De asemenea, Eisenkot vrea să revină asupra mai multor măsuri adoptate în timpul actualei guvernări, în special asupra reformei judiciare. Opoziția susține că aceasta slăbește independența Curții Supreme, una dintre principalele instituții de control ale puterii executive.

Cine este Matan Kahana, noul președinte al Parlamentului israelian

Membru al partidului Yashar, formațiunea condusă de Gadi Eisenkot, Matan Kahana este cunoscut în Israel mai ales pentru cariera sa militară. Experiența sa în cadrul armatei îi consolidează profilul politic într-o societate în care securitatea a devenit o preocupare centrală după atacurile din 7 octombrie 2023.

La fel ca Benjamin Netanyahu și fostul premier Naftali Bennett, Kahana a făcut parte din Sayeret Matkal, o unitate de elită a armatei israeliene. Ulterior, a devenit pilot în forțele aeriene, unde a ajuns la gradul de colonel.

A intrat în politică în 2019, alături de Naftali Bennett, în cadrul partidului Noua Dreaptă. În același an a fost ales în Knesset, iar între 2021 și 2022 a ocupat funcția de ministru al serviciilor religioase.

Deși este evreu practicant, Kahana a devenit o țintă a partidelor ultraortodoxe după ce a inițiat reforme menite să le limiteze controlul asupra Marelui Rabinat, instituția care administrează aspecte ale vieții religioase și civile evreiești din Israel.

Matan Kahana îi succede în funcția de președinte al Knessetului lui Amir Ohana, un apropiat al lui Benjamin Netanyahu, care ocupa această poziție din 2022.

Editor : C.A.