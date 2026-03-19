Lukașenko la Casa Albă. Trimisul special al lui Trump în Belarus a făcut un anunț surprinzător în timpul vizitei la Minsk

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko ar putea efectua în curând o vizită în SUA, a declarat, joi, trimisul SUA, o deplasare care ar marca un veritabil progres pentru liderul autoritar care încearcă să pună capăt unei perioade de ani de izolare faţă de Occident, relatează Reuters.

Trimisul american John Cole a făcut această declaraţie după o întâlnire cu Lukaşenko, un aliat apropiat al preşedintelui Putin, în ultima sa vizită la Minsk cu prilejul căreia a încercat să negocieze eliberarea deţinuţilor politic, potrivit Agerpres.

Canale media de stat belaruse l-au citat pe Cole cu declaraţia că cele două părţi lucrează la organizarea unei vizite a lui Lukaşenko. El a spus că au discutat şi despre o posibilă redeschidere a ambasadei SUA la Minsk, pe care Washingtonul a închis-o după ce Belarusul i-a permis Rusiei să invadeze Ucraina de pe teritoriul său în februarie 2022.

În schimbul normalizării relaţiilor, SUA fac presiuni pentru ca Lukaşenko să elibereze ceea ce grupurile de apărare ale drepturilor omului susţin că sunt peste 1.100 de belaruşi aflaţi după gratii din cauza activităţii lor politice sau pentru apărarea drepturilor omului.

Discuţiile precedente dintre cei doi au dus la eliberarea a zeci de deţinuţi politic în septembrie şi a alţi 123 în decembrie, între care laureatul premierul Nobel pentru Pace Ales Bialiţki şi a politicienilor de opoziţie Maria Kolesnikova şi Viktor Babariko.

SUA au răspuns ridicând sancţiunile asupra potasei din Belarus, un ingredient cheie în îngrăşăminte şi o sursă cheie de venit din export pentru fosta republică sovietică.

Lidera exilată a opoziţiei din Belarus Svetlana Tihanovskaia a spus că salută efortul umanitar al administraţiei Trump de a obţine eliberarea deţinuţilor.

Însă în acelaşi timp trebuie să insistăm asupra unei schimbări, reale, sistemice în Belarus, unui sfârşit al represiunii şi a organizării de alegeri libere şi corecte”, a spus ea.

„Avem nevoie de un dialog autentic nu între Occident şi Lukaşenko, ci cu societatea belarusă. Numai asta poate duce la o schimbare reală în Belarus”, a adăugat Tihanovskaia.

