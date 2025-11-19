Live TV

Lula, replică pentru Merz după ce cancelarul german a criticat orașul Belem, organizator al COP30: „Să meargă în bistro, să danseze”

Data publicării:
Lula da Silva
Lula da Silva, președintele Braziliei. Foto: Profimedia Images

Preşedintele brazilian Lula da Silva a răspuns ironic marţi declaraţiilor cancelarului federal german Friedrich Merz, considerate jignitoare faţă de Belem, oraşul-gazdă a Conferinţei ONU privind schimbările climatice (COP30), afirmând că oficialul german ar fi trebuit să se plimbe mai mult prin oraş, informează AFP.

Belem, capitala statului Para din nordul Braziliei, este un oraş de 1,4 milioane de locuitori cu o climă caldă şi umedă şi cu infrastructuri limitate, unde mai mult de jumătate din populaţie locuieşte în favele.

Polemica a izbucnit atunci când presa braziliană a reprodus luni declaraţiile cancelarului conservator, după revenirea lui de la summitul şefilor de stat, care precedase COP30, pe 6 şi 7 noiembrie.

Trăim în unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. I-am întrebat pe jurnaliştii care m-au însoţit în Brazilia săptămâna trecută: «Care dintre voi ar vrea să rămână aici?». Nimeni nu a ridicat mâna, a declarat Merz în timpul unui congres comercial la Berlin. Toată lumea era încântată că s-a întors în Germania şi că a părăsit acel loc, a insistat Merz.

El ar fi trebuit să meargă într-un bistro din Para, să danseze în Para, să guste mâncărurile din Para, a replicat marţi preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, în timpul unei ceremonii oficiale în statul Tocantins, în nordul Braziliei.

În portugheză, Lula a vorbit despre un boteco, un bar sau un bistro tipic brazilian, unde se poate mânca.

El şi-ar fi dat seama că Berlinul nu-i oferă nici măcar 10% din calitatea vieţii din Para, a insistat Lula.

Guvernatorul statului Para, Helder Barbalho, a criticat la rândul său, pe platforma X, discursul plin de prejudecăţi al cancelarului german. Este curios să vezi cum cei care au contribuit la încălzirea planetei sunt surprinşi de căldura din Amazonia, a adăugat el.

Din nefericire, cancelarul federal german a susţinut un discurs prin de aroganţă şi de prejudecăţi, contrar poporului său, care îşi arată pe străzile din Belem fascinaţia pentru oraşul nostru, a declarat şi primarul Igor Normando, tot pe platforma socială X.

Pe site-ul UOL, o cronică a jurnalistului Jamil Chade publicată marţi avea drept titlu: Merz, xenofobia ta este noul zid al Berlinului.

După polemică, un purtător de cuvânt al lui Merz a transmis un comunicat în care se spune că acesta şi-a exprimat regretul că lipsa de timp l-a împiedicat (...) să cunoască mai bine frumuseţea naturală impresionantă a regiunii amazoniene.

El şi-a exprimat de asemenea marele său respect pentru reuşita de a fi putut organiza o conferinţă internaţională atât de importantă la Belem.

Luiz Inacio Lula da Silva a insistat ca această Conferinţă a ONU asupra schimbărilor climatice să aibă loc în Amazonia, în pofida criticilor cu privire la infrastructurile din Belem.

Luni, într-un discurs în timpul unei şedinţe plenare a COP30, ministrul german al Mediului, Carsten Schneider, a adoptat un ton foarte diferit de cel al cancelarului federal, afirmând că oamenii minunaţi din Brazilia" l-au captivat prin ospitalitatea lor călduroasă.

Citește și Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia, deschisă pentru „orice format”

