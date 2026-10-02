Lula se pregătește pentru „ultimul dans”. La 80 de ani, președintele Braziliei candidează pentru al patrulea mandat

Luiz Inacio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, candidează pentru al patrulea mandat prezidențial în Brazilia, după ce în 2022 promitea că nu va mai încerca să obțină un nou mandat. Duminică, 4 octombrie, numele său va apărea pentru a șaptea oară pe buletinul de vot, într-o cursă dominată de confruntarea cu Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Cele mai recente sondaje arată o competiție strânsă, cu rezultate diferite în funcție de institut, iar un eventual tur al doilea este în continuare în marja de eroare, anunță France24.

La aproape patru decenii de la prima sa candidatură la președinția Braziliei, numele lui Lula va apărea pe buletinul de vot pentru a șaptea oară, în încercarea de a câștiga un nou mandat la conducerea celei mai mari economii din America Latină.

Alegerile au loc duminică, 4 octombrie, iar Lula intră în cursă într-o confruntare strânsă cu Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Cele mai recente sondaje arată o competiție foarte echilibrată între cei doi în scenariul unui tur al doilea. În cel mai recent sondaj Datafolha, publicat la 1 octombrie, Lula este creditat cu 48% din intențiile de vot într-un eventual tur doi, față de 45% pentru Flávio Bolsonaro.

Lula a promis anterior că nu va mai candida după al treilea mandat. „Dacă voi fi ales, voi îndeplini doar un singur mandat de președinte”, declara el înaintea victoriei sale din 2022 împotriva lui Jair Bolsonaro.

Deși promitea să se retragă pentru a permite „apariția unor noi lideri” în stânga, Lula a ajuns din nou candidatul Partidului Muncitorilor într-o cursă în care rămâne una dintre principalele figuri ale politicii braziliene.

La 27 octombrie, Lula va împlini 81 de ani. Pe parcursul campaniei, el a încercat să-i convingă pe alegători că vârsta nu reprezintă un dezavantaj. „Mă simt foarte bine”, declara el atunci când și-a anunțat candidatura în luna august, vorbind despre beneficiile programului său de exerciții fizice.

De această dată, promisiunea retragerii a fost reluată într-o formă și mai categorică: dacă brazilienii îl vor realege, acesta va fi ultimul său mandat.

„Rădăcini în clasa muncitoare”

În campania electorală, Lula s-a bazat din nou pe una dintre temele care i-au definit cariera politică: apropierea de clasa muncitoare din Brazilia.

Născut într-o familie săracă din statul Pernambuco, în nord-estul Braziliei, Lula și-a petrecut copilăria lucrând ca lustragiu și curier în Soo Paulo, înainte de a urma o formare profesională ca strungar.

A urcat apoi în ierarhia sindicatelor muncitorilor din fabrici și a devenit una dintre figurile emblematice ale grevelor de amploare ale metalurgiștilor din São Paulo de la sfârșitul anilor '70, în ultimii ani ai dictaturii militare braziliene.

În Brazilia, „politica depășește cadrul partizan”, a afirmat Marcia Dias, directoarea Facultății de Științe Politice de la Universitatea Federală de Stat din Rio de Janeiro.

În ceea ce privește politicile sociale, este clar că Lula are o înțelegere profundă a vieții de zi cu zi și a luptelor oamenilor obișnuiți. Trecutul său - faptul că s-a mutat din nord-est, a fost crescut de o mamă singură și a încercat să supraviețuiască într-un oraș mare precum Sao Paulo - înseamnă că el simbolizează spiritul brazilian pentru mulți oameni

Nu este întâmplător faptul că Lula și-a lansat campania prezidențială pentru 2026 în statul Sao Paulo, pe stadionul de fotbal din Vila Euclides, în districtul Sao Bernardo do Campo, o zonă strâns legată de mișcarea muncitorească din anii '70.

În primul său discurs de campanie, el a pus accent pe „rădăcinile sale din clasa muncitoare”, aducând un omagiu mamei sale și vorbind pe larg despre anii petrecuți ca sindicalist.

„Micul Lula, pace și iubire”

În fața mulțimii venite să-l susțină, Lula a făcut referire și la tratamentul urmat în 2026 pentru un cancer de piele în stadiu incipient la nivelul scalpului. „Îmi voi risca sănătatea și îmi voi scoate pălăria în fața voastră tuturor”, a spus el, înainte de a trece în revistă rezultatele administrațiilor sale.

Liderul de lungă durată al stângii braziliene are o carieră politică neobișnuit de lungă. Puțini lideri latino-americani au petrecut atât de mult timp în centrul puterii.

Cariera sa politică a început în 1980, când a fost unul dintre fondatorii Partidului Muncitorilor. A candidat pentru prima dată la președinție în 1989, apoi în 1994 și 1998, fără să reușească să câștige.

La acea vreme, fostul lider sindical era privit cu suspiciune de angajatori și de o parte a clasei de mijloc.

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva Foto: Profimedia

Lula știa că, pentru a câștiga alegerile, trebuia să construiască alianțe mai largi și să-și schimbe imaginea. Așa a ajuns să adopte porecla „Lulinha Paz e Amor” („Micul Lula, pace și iubire”), în încercarea de a-și tempera imaginea de politician radical.

Sindicalistul combativ, cu barbă stufoasă, a început să apară în costume elegante și să curteze sectorul privat. Strategia a dat rezultate.

Lula a câștigat președinția în 2002, cu peste 60% din voturile din turul al doilea, devenind primul muncitor al țării ales la Palatul Planalto. A fost reales patru ani mai târziu.

Cele două mandate au fost marcate de creștere economică și de politici sociale care au schimbat viața a milioane de brazilieni.

Pe lângă măsuri precum creșterea salariului minim, programul „Bolsa Família”, destinat familiilor cu venituri mici, a fost una dintre principalele politici asociate administrației Lula. Programului i s-a atribuit un rol important în reducerea sărăciei.

Scandalurile de corupție și revenirea lui Lula

Pe măsură ce popularitatea lui Lula creștea în rândul clasei muncitoare, acesta a fost implicat în scandaluri de corupție care i-au afectat profund imaginea și l-au îndepărtat pentru o perioadă de viața politică.

Printre dosarele care au zguduit Brazilia s-a numărat scandalul „Mensalão”, în care au fost investigate acuzații privind cumpărarea sprijinului parlamentar în Congres în perioada 2002-2005.

Ulterior, Lula a fost condamnat pentru corupție și spălare de bani, în 2017. A petrecut 580 de zile în închisoare și nu a putut candida la alegerile prezidențiale din 2018.

Foto: Vladimir Putin și Luiz Inacio Lula da Silva / Sursa foto: Profimedia Images

În 2021, însă, Curtea Supremă Federală a Braziliei a anulat condamnările, stabilind că instanța din Curitiba care judecase dosarele nu avea competență asupra cazurilor respective. Într-o altă decizie, instanța supremă a constatat existența unei probleme de imparțialitate în cazul judecătorului Sergio Moro.

După 12 ani petrecuți în afara funcțiilor de putere, Lula a revenit în centrul scenei politice în 2022 și a câștigat alegerile prezidențiale în fața lui Jair Bolsonaro.

În ciuda scandalurilor, liderul stângii și-a păstrat o bază electorală importantă.

„Cel puțin 30% dintre cei care au votat pentru Lula nu au crezut niciodată acuzațiile de corupție aduse împotriva lui și nu au încetat niciodată să-l susțină”, a spus Marcia Dias. „Iar când condamnarea lui a fost anulată, unii dintre cei care fuseseră dezamăgiți au început să creadă din nou în el.”

Un bilanț economic mixt

Când Lula a revenit la putere în 2022, a găsit o țară foarte diferită de cea pe care o condusese între 2003 și 2010.

Cu toate acestea, administrația sa a ajuns la finalul celui de-al treilea mandat cu o serie de rezultate pe care președintele le prezintă drept argumente pentru realegere.

Rata șomajului a ajuns la un nivel foarte scăzut, inflația a încetinit, iar rata sărăciei a scăzut. Guvernul a susținut, de asemenea, măsuri privind reducerea timpului de lucru și garantarea a cel puțin două zile de odihnă pentru lucrători.

În același timp, creșterea economică a încetinit, datoria publică a crescut, iar datoria gospodăriilor rămâne ridicată. Pentru o parte dintre brazilieni, evoluțiile macroeconomice nu s-au tradus într-o îmbunătățire pe măsură a situației financiare de zi cu zi.

Iar pe măsură ce Lula candidează pentru realegere, evaluarea administrației sale este mai slabă decât la finalul primelor sale două mandate.

Un sondaj Datafolha publicat pe 24 septembrie arăta că 34% dintre brazilieni considerau că guvernul Lula a făcut o treabă bună sau excelentă, în timp ce 40% îl evaluau negativ. În același sondaj, 47% dintre respondenți spuneau că aprobă prestația personală a președintelui, iar 50% o dezaprobau.

Securitatea și scandalurile de campanie

Preocupările legate de costul vieții și de finanțele publice au influențat campania lui Lula. O altă problemă importantă este securitatea, în condițiile în care criminalitatea rămâne una dintre temele majore ale politicii braziliene.

În ultimele luni, cursa prezidențială a fost marcată de controverse și scandaluri.

Unul dintre cele mai recente episoade a avut legătură cu afirmații potrivit cărora Flávio Bolsonaro ar putea retrage statutul de sfântă patroană a Braziliei Fecioarei Maria din Aparecida dacă ar fi ales președinte. Bolsonaro a negat această intenție.

Lula a profitat însă de controversă și a apărut în fotografii alături de statuete și imagini ale sfintei, un simbol important pentru numeroși catolici brazilieni.

Ursula von der Leyen și Luiz Inácio Lula da Silva. Sursa foto: Profimedia Images

În pofida faptului că Lula nu mai beneficiază de același nivel de susținere ca în trecut, Partidul Muncitorilor nu a reușit să construiască un succesor politic cu aceeași notorietate.

În cei 46 de ani de existență, partidul a dat guvernatori, miniștri, primari și candidați la președinție, însă Lula rămâne principala figură electorală a formațiunii, chiar dacă în 2022 declarase că dorește să folosească mandatul pentru a promova o nouă generație de lideri.

„Conducerea lui Lula este foarte importantă pentru partid”, a spus Dias. „El este unul dintre membrii fondatori care leagă Partidul Muncitorilor de mișcările sociale din anii '70. Acesta rămâne unul dintre cele mai importante partide nu doar din Brazilia, ci și din America Latină.”

„Ultima dată când Lula a reușit să predea ștafeta a fost către Dilma Rousseff”, a adăugat Dias, referindu-se la președinta care a ocupat funcția între 2011 și 2016. „Desigur, probabil că avem nevoie de noi lideri chiar acum. Dar astăzi, nimeni nu este mai bine pregătit decât Lula pentru a face față amenințării reprezentate de neoliberalismul radical al lui Bolsonaro”, a afirmat ea.

Trump, „amestecat în treburile altora”

Dincolo de granițele Braziliei există un alt factor care a influențat campania: relația cu Statele Unite și politica președintelui Donald Trump.

Deși Trump nu l-a susținut public pe Flavio Bolsonaro, Lula a acuzat administrația americană de ingerință în politica braziliană, în special după impunerea unor tarife vamale ridicate asupra produselor braziliene. Guvernul Lula a contestat aceste măsuri și le-a calificat drept ilegale.

Președintele brazilian se află astfel într-o poziție delicată: pe de o parte, trebuie să gestioneze relațiile comerciale și diplomatice cu Washingtonul, iar pe de altă parte își construiește campania în jurul ideii de autonomie strategică a Braziliei.

Reprezentanți ai Braziliei și ai Statelor Unite au purtat miercuri, la Brasilia, o discuție descrisă de autoritățile braziliene drept „constructivă” despre relațiile comerciale.

Între timp, Lula a insistat, săptămâna trecută, la ONU, că Brazilia nu va fi niciodată „curtea din spate a nimănui”.

El și-a exprimat intenția de a aprofunda relațiile Braziliei cu China și cu ceilalți membri ai BRICS și a pledat pentru utilizarea resurselor strategice, inclusiv a elementelor de pământuri rare, pentru dezvoltarea industrială a țării.

La nivel național, programul lui Lula se bazează pe politici pe care le-a folosit și în mandatele anterioare: creșterea salariului minim, programul „Bolsa Família”, investițiile publice, reducerea inegalităților și extinderea drepturilor sociale. În paralel, securitatea și combaterea crimei organizate rămân printre principalele probleme de pe agenda electorală.

„Ultimul dans”

După aproape patru decenii de viață publică, trei înfrângeri și trei victorii în alegerile prezidențiale, 580 de zile petrecute în închisoare și o revenire la putere pe care puțini o considerau posibilă, Lula se îndreaptă spre alegerile de duminică într-o Brazilie profund polarizată.

Cursa cu Flavio Bolsonaro este strânsă. În primul tur, sondajul Datafolha publicat la 1 octombrie îl creditează pe Lula cu 42% din voturile totale și pe Flávio Bolsonaro cu 38%, iar în scenariul unui tur al doilea Lula are 48%, față de 45% pentru adversarul său. Rezultatele se află însă într-un context de competiție strânsă, iar diferențele dintre sondajele recente variază în funcție de institut și de metodologia folosită.

Lula susține că această candidatură va fi ultima sa încercare de a ocupa Palatul Planalto.

După o carieră politică începută în anii '80, după victorii, înfrângeri, scandaluri, condamnarea și revenirea sa spectaculoasă în prim-plan, președintele Braziliei intră din nou în lupta electorală la 80 de ani.

Alegătorii brazilieni vor decide duminică dacă Lula va obține un al patrulea mandat prezidențial sau dacă țara va intra într-o nouă etapă politică. Dacă niciun candidat nu obține majoritatea necesară în primul tur, cei doi candidați cu cele mai multe voturi se vor confrunta în turul al doilea, programat pentru 25 octombrie.

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Editor : C.A.