Digi24.ro a urmărit câteva ore de emisie a celor mai importante televiziuni din Rusia, Rossia 1 și Rusia 24, ambele fiind televiziuni de stat, una generalistă, iar cealaltă emite știri în regim 24 din 24, pentru a vedea ce li se prezintă rușilor. Totul este o lume paralelă frumos ambalată, de la reportaje despre soldații „eroi” care au un simț al „autosacrificiului fără precedent” până la predici ale preoților care spun că rușii care luptă vor ajunge direct în rai. Poate cel mai evident a fost că ambele televiziuni au dat în buclă imaginile în care se întâlnesc Putin cu Trump, iar liderul de la Casa Albă spune: „Cine este el? Este prietenul meu”, în timp ce se îndreaptă către Putin. Întâlnirea din China a ocupat, bineînțeles, cea mai mare parte din junalele de știri.

Corespondenții și așa-numiții jurnaliști ruși au comentat minute bune întâlnirea bilaterală dintre Putin și Trump. Spun aceștia că au vorbit despre schimburile economice dintre cele două țări și că este a opta întâlnire dintre cei doi, totul prezentat pe un ton care denotă importanța fără precedent a întâlnirii.

Sursa foto: Captura Rossia24

„Întâlnire istorică” este o sintagmă pe care rușii o aud la televizor aproape din 30 în 30 de secunde. Discuțiile au fost despre summitul trilateral, spun aceștia și iar introduc o parte din discursul lui Trump care spune: „Punem o temelie serioasă și sunt convins că discuțiile vor fi reușite.

Corespondenții ruși au vorbit și despre cum mii de chinezi s-au așezat pe marginea drumului, sperând că o să-l vadă pe Vladimir Putin.

Președintele a ieșit cu o dispoziție „excelentă” după întâlnirea cu Donald Trump, spune un jurnalist de la Rosia 1.

Nu a trecut fără să fie sancționată Europa. Posturile publice din Rusia au subliniat în mai multe rânduri faptul că „Lumea Veche” lipsește cu desăvârșire de la întâlnirea din China.

Bineînțeles, rușii nu scapă nici cea mai mică ocazie în care să reitereze cât de important este Vladimir Putin, în imaginea de mai jos, jurnaliștii au pus accent pe faptul că Xi Jinping a remarcat cât de bine arată Vladimir Putin, spunând: „Arătați foarte bine”.

Sursa foto: Captura foto Rossia 1

Accentul uriaș pe care îl pun propagandiștii Kremlinului pe relația cordială dintre Putin și Trump nu are cum să nu iasă în evidență. Într-un alt segment video apare Vladimir Putin care vorbește despre relațiile foarte bune dintre cele două țări, amintind cât de repede s-au înțeles să trimită motorină în SUA(n.red. companiile americane au refuzat să primească combustibilul rus).

Televiziunea de știri Rossia 24 a acordat foarte mult timp de emisie comentării modului în care sunt așezate steagurile și scaunele de la masa la care urmează să aibă discuții cei trei lideri. Totul cu accentul pe faptul că cei trei lideri vor „vorbi de la egal la egal”.

Sursa foto: Captura foto/Rossia 24

Podul lui Kerci, subiect de puțin peste 10 secunde

Poate cel mai important eveniment de pe front din acest an, aruncarea în aer a „podului lui Putin” s-a bucurat și el de atenție, dar extrem de puțină. Prezentatoare a citit un text care a avut puțin peste 10 secunde. Aceasta a relatat sec despre faptul că „forțele regimului de la Kiev” au lansat un nou atac, iar circulația a fost oprită”.

Jurnalul de știri a continuat cu ample reportaje despre tehnologia care nu are echivalent în lume și ritmul fără precedent în care crește economia rusă.

„Una dintre cele mai mari economii din lume. Creșterea nivelului vieții a atins un ritm fără precedent, iar președintele rus a declarat că Rusia este gata să împartă cu partenerii strategici tehnologiile care nu au echivalent în lume”, se putea auzi într-un reportaj.

Totul este relatat din platouri de televiziune uriașe și extrem de bine puse la punct, cum rar vedem în România.

Sursa foto: Captura foto/Rossia 1

„De la egal la egal”

Jurnaliștii ruși au făcut un efort uriaș de a accentua că discuțiile și pozițiile de pe care vorbesc cei trei lideri sunt egale.

În mai multe rânduri corespondenții au pus accentul pe faptul că denumirea întâlnirii era scrisă în cele trei limbi, rusă, engleză și chineză.

Modul în care au fost așezați la masă a fost și el întens comentat, pe accentul că Putin stă față în față cu Donald Trump.

Sursa foto: Captura foto/Rossia 24

O atenție deosebită s-a pus și pe faptul că președintele rus a subliniat în discursul său de început că „cele trei țări sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU și toate cele trei țări au fost învigătoare în cel de-al Doilea Război Mondial.

S-a comentat intens și faptul că Trump a declarat că se întâlnesc cele mai puternice trei țări din lume și trebuie să se asigure că garantează buna funcționare a lumii.

Rușii au mai vorbit pe larg despre faptul că liderul de la Casa Albă a criticat dur activitatea Curții Penale Internaționale (n.red. amintim, putin are un mandat de arestare pe numele său).