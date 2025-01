Lumea se va confrunta cu un colaps demografic „fără precedent în istoria modernă”. Unele țări vor pierde jumătate din populație

Economiile majore se îndreaptă spre un „colaps al populației” până la finalul secolului din cauza ratei scăzute a fertilității, potrivit unui nou studiu. Până în 2100, populația unor țări dezvoltate va scădea chiar și cu 50%, scrie Newsweek.

Un raport al McKinsey Global Institute (MGI) avertizează că numărul nașterilor este cu mult sub nivelul necesar pentru a susține populațiile actuale ale multor țări de pe glob – două treimi din populația mondială trăiește în țări unde rata fertilității este sub „rata de înlocuire”, adică sub 2,1 copii per familie.

În 2022, rata totală a fertilității în UE era de 1,46 copii la fiecare femeie: Malta avea cea mai scăzută rată (1,08), în timp ce în Franța era cea mai mare (1,79). România înregistra o rată a fertilității de 1,71, potrivit Eurostat. În America, media de copii per familie în 2023 era de 1,94, potrivit Statista.

În ultimul sfert de secol, aproximativ 90% din țări au înregistrat o scădere a ratei fertilității, în timp ce speranța de viață a crescut în majoritatea locurilor.

Principala problemă a unei populații globale în declin este că oamenii tineri vor trebui să trăiască într-o economie cu o creștere economică mai mică, în timp ce trebuie să susțină grupuri tot mai mari de pensionari, care în acest moment sunt responsabili pentru un sfert din consumul global.

Raportul de dependență demografică la nivel mondial este de 6,5, ceea ce înseamnă că șase persoane în vârstă de muncă (15-64 de ani) susțin o persoană vârstnică – o scădere semnificativă față de 1997, atunci când raportul era de 9,4.

Populația Chinei ar putea scădea cu până la 55% până la finalul secolului

Experții de la McKinsey prezic că raportul va scădea până la 3,9 în 2050. „Calculul actual al economiilor nu susține venitul și normele de pensionare din prezent – ceva trebuie să se schimbe”, au scris cercetătorii.

„În confruntarea consecințelor schimbării demografice, societățile intră pe un teren necunoscut. În lipsa unor acțiuni, oamenii tineri vor moșteni o creștere economică mai scăzută și vor suporta costul mai multor pensionari, în timp ce fluxul tradițional al averii între generații se erodează.”

Autorii studiului cer ca țările să se concentreze asupra creșterii ratelor de fertilitate pentru a evita depopularea, „o schimbare societală fără precedent în istoria modernă”.

Cercetătorul William Frey de la Brookings Institution a spus că imigrația este „vitală pentru creșterea populației și reducerea îmbătrânirii” populației într-o lume în care numărul nașterilor este în scădere.

În Europa, însă, dacă trendul actual continuă, nici măcar imigranții nu vor putea opri declinul populației în mod eficient, potrivit experților. Atragerea „imigranților bine educați și bine integrați ar putea echilibra o parte din aceste provocări”, însă imigrația fără limite ar putea crește rata dependenței, potrivit lui Theodore D. Cosco de la Institutul Îmbătrânirii Populației din cadrul Universității Oxford.

Unele țări vor fi mult mai afectate decât altele. Populația Chinei ar urma să se prăbușească, scăzând cu până la 55% până la finalul secolului, în timp ce populația Italiei va scădea cu 41%, iar cea a Braziliei cu 23%.

În ciuda ratei fertilității sub 2,1, populația Statelor Unite va continua să crească – cu până la 23% – datorită imigrației, potrivit Fortune.

În 2021, Elon Musk a spus că prăbușirea populației ar putea fi cea mai mare amenințare la adresa viitorului civilizației, iar în 2023 el a încurajat oamenii din Italia și alte țări dezvoltate să facă mai mulți copii.

Editor : Raul Nețoiu