În anii de boom ai erei reformelor, din 1978 până la începutul anilor 2000, China a fost o țară cu muncitori productivi. Populația activă (cei cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani) a crescut de la 57% în 1978 la un vârf de aproape 75% în 2010. Aceștia au construit drumuri, fabrici, complexe de apartamente și firme care au alimentat trei decenii de creștere anuală de aproape zece procente. Însă, în ultimul deceniu, acest val s-a schimbat. Politica unui singur copil de la Beijing, plus aceleași forțe sociale care au tras fertilitatea din Asia de Est la minime istorice, au produs rate ale natalității sub nivelul de înlocuire timp de trei decenii în China - epuizând combustibilul care a alimentat ascensiunea Chinei, se arată într-o analiză Foreign Affairs.

Populația totală a Chinei a atins un vârf de 1,4 miliarde în 2021 și acum scade cu trei până la patru milioane de oameni pe an - aproximativ echivalentul pierderii câte unui Los Angeles în fiecare an. Până în anii 2040, dacă China continuă să urmeze coborârea Asiei de Est către rate de fertilitate extrem de scăzute, va pierde anual aproximativ un procent din populația sa - aproximativ zece milioane de oameni, mai mult decât populația orașului New York. În același timp, proporția populației Chinei în vârstă de 65 de ani și peste va crește, dublându-se de la 15% astăzi la aproximativ 30% în anii 2040, și apoi crescând la peste 40% până la sfârșitul secolului XXI. În schimb, se preconizează că mărimea acestei grupe în Statele Unite va crește mult mai gradual, de la aproximativ 19% din populație în prezent la puțin peste 23% în 2060.

Simplu spus, China intră într-un secol de declin demografic. Această schimbare va transforma economia și politica țării la fel de dramatic precum a făcut-o boom-ul demografic al secolului trecut. La mijlocul secolului al XX-lea, îmbunătățirile în materie de sănătate și scăderea ratelor mortalității infantile au dus la o populație de tineri înfloritori, pe care Mao Zedong a canalizat-o în schimbări sociale revoluționare, răsturnând ierarhiile înrădăcinate și reconstruind societatea de jos în sus. Până în 1978, China avea o populație tot mai mare de adulți apți de muncă, iar politicile pragmatice de „reformă și deschidere” ale liderului chinez Deng Xiaoping i-au conectat cu abilitate la economia globală, permițând Chinei să iasă în evidență ca fabrica lumii.

Astăzi, pe măsură ce populația încărunțește rapid, sistemul politic al Chinei devine din ce în ce mai regresiv și rigid. Pe măsură ce Partidul Comunist Chinez (PCC) se întoarce către o guvernare unipersonală, atât de lăudatele instituții de guvernare tehnocratică nu mai sunt ceea ce erau odată. În loc să abordeze în mod creativ provocările emergente, PCC se bazează pe represiune și urmează reflexiv mandatele centrale - indiferent de riscuri. Din punct de vedere economic, de exemplu, factorii de decizie continuă să urmeze politica industrială axată pe exporturi preferată de liderul chinez Xi Jinping, în ciuda nevoii evidente de a stimula consumul intern și de a consolida rețeaua de securitate socială pentru cei săraci.

Așadar, povestea Chinei secolului XXI nu este doar una a declinului demografic, ci și una a paraliziei politice - și a ceea ce se întâmplă când aceste două se intersectează. Această combinație face ca viitorul Chinei să fie deosebit de sumbru. Pe măsură ce China îmbătrânește, presiunile sociale care apasă asupra sistemului său politic se vor intensifica. China de la mijlocul secolului XXI ar putea ajunge să semene foarte mult cu dinastia Ming din secolul al XVI-lea, un regim politic sclerozat, devenit din ce în ce mai fragil de agravarea diviziunilor sociale, de gen și generaționale. Cu toate acestea, pentru ca observatorii de la Washington să nu se laude cu această soartă, traiectoria Chinei este în cele din urmă un avertisment: declinul demografic și eroziunea politică pot goli de viață orice mare putere - inclusiv Statele Unite.

Politica paraliziei

După cum a observat jurnalistul Li Yuan, Statele Unite suferă de invidia Chinei. Investitorii în tehnologie tânjesc la cele mai noi modele de inteligență artificială. Specialiștii în energie sunt impresionați de dominația sa industrială în domeniul bateriilor și al energiei solare. Iar jurnaliștii și analiștii se întorc adesea din vizite oferind laude optimiste despre sistemele de transport și capacitatea inginerească strălucitoare ale Chinei. Între timp, politicienii și experții îmbină adesea expansiunea Marinei și a testelor cu rachete ale Chinei cu discursurile lui Xi despre „marea întinerire a națiunii chineze” pentru a forma o singură imagine: un stat puternic care execută cu succes o strategie grandioasă pentru ascensiunea sa în secolul XXI.

Comparativ cu circul politic de la Washington și cu starea de rău din restul Americii, astfel de manifestări superficiale ale bogăției și puterii Chinei duc adesea la concluzii radicale despre traiectoriile naționale relative. Dar, la o inspecție mai atentă, Beijingul trece și prin o eroziune politică profundă - pur și simplu nu pare a fi procesul care se desfășoară la Washington. Deoarece sistemul chinez este strict controlat, coborârea sa într-o guvernare personală a unui singur om nu se manifestă prin confruntări divizive la televizor sau prin discursuri neregulate pe rețelele sociale ale liderului principal. Transformarea Beijingului se întâmplă, în schimb, în ​​liniște, dar la fel de semnificativ.

În ultimele două decenii, PCC a ajuns să se învârtă din ce în ce mai strâns în jurul unui singur om. Xi a ridicat cu succes limitele constituționale ale mandatului său de președinte al statului în 2018 și a curățat rândurile de vârf ale partidului la cel de-al 20-lea Congres al Partidului, în 2022, umplându-le cu propriii săi susținători și „yes-men”. Epurări similare au zguduit în mod regulat rândurile superioare ale Armatei chineze, culminând în 2026, cu înlăturarea lui Zhang Youxia, generalul ales personal de Xi, lăsându-l practic singur la conducerea forțelor armate chineze.

Xi urmează să își asume acum un al patrulea mandat de cinci ani ca secretar general al partidului în 2027 și nu a dat niciun semn despre cine i-ar putea lua locul în 2032, când va avea 79 de ani. Un lider în vârstă și izolat crește riscurile unor greșeli politice în China, la fel ca în Statele Unite. Însă alunecarea Chinei de la un stat tehnocratic eficient la o guvernare pe viață sub un autocrat îmbătrânit subliniază o realitate fundamentală a traiectoriilor celor două țări: spre deosebire de China, Statele Unite pot încă alege diferit - la alegerile de la jumătatea mandatului, în 2028 și la fiecare câțiva ani după aceea. Politica Chinei, în schimb, este mult mai stagnantă.

Cel mai grav este că atmosfera politică sufocantă creată de Xi diminuează capacitatea Beijingului de a răspunde problemelor emergente, așa cum au făcut-o generațiile anterioare. În anii 1970 și 1980, liderii chinezi sub conducerea lui Deng au reușit să declanșeze era de creștere rapidă a Chinei prin reforme rurale care au reelaborat complet ortodoxia economică maoistă. După cum a remarcat Zhao Shukai, un oficial cheie al partidului implicat în aceste reforme, capacitatea Beijingului de a face acest lucru depindea de un grad de „deschidere în structura politică, atât în ​​relațiile de putere la nivel înalt, cât și în sfera ideologică”. Aceeași eră de flexibilitate a văzut liderii partidului împuternicind oficiali competenți și eficienți să abordeze cu îndrăzneală alte provocări economice presante, cum ar fi atunci când secretarul general Jiang Zemin l-a însărcinat pe premierul Zhu Rongji cu revizuirea sistemului fiscal în 1994 pentru a pune finanțele centrale ale Chinei pe o bază mai solidă.

Pe măsură ce politica chineză regresează, o astfel de rezolvare flexibilă a problemelor cedează locul unei ortodoxii rigide. Cadrele se văd acum presate să urmeze dogmatic politicile caracteristice ale lui Xi, indiferent de consecințe. În 2022, de exemplu, oficialii de la Shanghai, sub conducerea lui Li Qiang, pe atunci secretar municipal al partidului, și-au abandonat eforturile de a adopta o abordare mai ușoară și mai precisă a gestionării variantei Omicron a COVID-19, care se răspândea, atunci când a devenit clar că o astfel de politică ar intra în conflict cu politicile „zero COVID” pe care Xi își mizase legitimitatea personală.

Rezultatul a fost o carantină brutală de două luni a orașului Shanghai, care i-a lăsat pe mulți fără acces fiabil la alimente și medicamente și care a devenit modelul pentru carantinele din întreaga Chină mai târziu în acel an.

În loc să fie cenzurat pentru dezastru, însă, Li a fost ridicat de Xi în ierarhia superioară a Comitetului permanent al Biroului Politic în 2022 și numit premier al statului în 2023. Acum, el conduce cu loialitate oficialii chinezi în eforturile lui Xi pentru producția industrială și o strategie de creștere bazată pe exporturi, în ciuda îngrijorărilor economiștilor cu privire la deflație, supracapacitatea crescândă și scăderea consumului.

Xi nu este singurul responsabil pentru inerția paralizantă care se răspândește în societatea și statul chinez. Încă de la „revoluțiile colorate” de la începutul anilor 2000 în statele post-sovietice și de la Primăvara Arabă din 2010, elitele partidului au devenit tot mai temute de societate.

Autoritățile chineze și-au întărit controlul asupra mass-mediei, a profesiei juridice și a societății civile, limitând spațiul pentru cetățenii chinezi de a discuta despre problemele sociale tot mai mari și stingând apelurile emergente pentru o reformă politică mai profundă.

Spațiul în rândurile PCC s-a restrâns în mod similar, puțini fiind acum dispuși să ia în considerare reforme care ar putea afecta serios interesele grupurilor sociale înrădăcinate.

În anii 1990, prin contrast, Zhu a impus restructurarea dificilă a întreprinderilor de stat pentru a asigura intrarea Chinei în Organizația Mondială a Comerțului în 2001 - chiar dacă a scos zeci de milioane de oameni din muncă și a alimentat proteste masive ale sindicatelor. Acceptarea unor astfel de probleme pe termen scurt în căutarea unui câștig pe termen lung a fost considerată cândva unul dintre avantajele definitorii ale Chinei, dar Beijingul arată astăzi un apetit mai mic pentru astfel de măsuri.

Mergeți și înmulțiți-vă

Paralizia politică este doar o parte a poveștii. Beijingul îndreaptă, de asemenea, în mod activ China către o versiune reacționară a sa, care îi va agrava problemele demografice, în loc să le rezolve. Cu avertismentele sumbre ale lui Xi privind infiltrarea culturală străină, cerințele sale ca oficialii să se bazeze pe „excelenta cultură tradițională” a Chinei în fuzionarea marxismului cu normele confucianiste și laudele sale pentru „rolul special al femeilor” ca „soții virtuoase și mame bune”, Beijingul alimentează o renaștere nativistă, neotradiționalistă și reafirmă normele de gen patriarhale.

Viziunea emergentă asupra lumii a Beijingului o reflectă pe cea a dinastiei Ming (1368–1644). După un secol de dominație mongolă, dinastia Ming a început cu o scurtă incursiune în lumea exterioară sub forma faimoaselor flote de comori de la începutul secolului al XV-lea. Dar apoi Ming a virat spre o viziune insulară și reflexiv conservatoare asupra Chinei. Conducerea mongolă fusese profund umilitoare, iar liderii Ming au devenit suspicioși față de influența străină. Aceștia au lucrat pentru a restaura ceea ce considerau a fi civilizație chineză autentică.

Paralelele cu zilele noastre nu sunt greu de găsit. În epoca Ming, de exemplu, credințele străine precum maniheismul, o credință persană care înflorise sub dominația mongolă, au fost suprimate. În mod similar, din 2010, Beijingul s-a îndepărtat constant de politicile mai relaxate ale erei reformelor și a urmărit sinicizarea unor credințe precum creștinismul și islamul.

Dinastia Ming a cunoscut, de asemenea, o revenire către neo-confucianism și viziunile sale restrictive asupra rolului femeilor în familie - opinii similare cu punctele de discuție transmise în prezent de autoritățile centrale Federației oficiale a Femeilor din întreaga China: „Faceți o treabă bună în munca de familie și puneți pe deplin în valoare rolul unic al femeilor în promovarea virtuților familiale ale națiunii chineze și stabilirea unor bune obiceiuri familiale, aceasta fiind o sarcină importantă atribuită Federației Femeilor de către Comitetul Central al Partidului în noua eră.”

Această reluare a dinastiei Ming va exacerba problemele demografice ale Chinei. Scăderea ratelor căsătoriilor și a fertilității în Asia de Est reflectă tensiuni profunde între aspirațiile femeilor și normele de gen calcificate ale societății. Între 2013 și 2024, noile căsătorii din China au scăzut cu aproximativ 55%, deoarece atât femeile, cât și bărbații s-au retras de la întemeierea familiilor. Cu toate acestea, Biroul Politic, format exclusiv în bărbați, una dintre principalele instituții ale partidului din China, pare să creadă că abordarea acestei tendințe este doar o chestiune de a găsi stimulentele potrivite pentru a-i împinge pe cetățeni spre căsătorie și copii. În 2021, a lansat o nouă serie de inițiative pro-nataliste, inclusiv bonusuri pentru copii și politici de concediu parental, restricționând în același timp accesul la divorț, avort și vasectomii. De asemenea, a reelaborat timbre, manuale și artă publică pentru a prezenta familiile cu mai mulți copii ca fiind ideale. Nu este surprinzător faptul că natura indiferentă și regresivă a politicilor și limbajului Beijingului nu numai că a avut un impact redus, dar agravează și relațiile de gen din China.

Dacă Beijingul nu își poate convinge propriii cetățeni să aibă copii, ar putea folosi o pârghie pe care alte societăți îmbătrânite au folosit-o pentru a aborda provocările generate de îmbătrânirea rapidă: imigrația. În întreaga lume, țările care îmbătrânesc rapid au apelat la forță de muncă străină pentru a ocupa locurile de muncă lăsate vacante de forța de muncă în scădere și pentru a îngriji populația în vârstă în creștere. Chiar și Coreea de Sud, cândva insulară, primește tot mai mulți lucrători migranți pentru a compensa rata scăzută a natalității. Rezidenții străini reprezintă acum aproximativ cinci procente din populația sa, față de aproape zero la începutul anilor 1990.

Îmbrățișarea nativismului de către PCC face însă această opțiune dificilă. Rezultatele recensământului din 2010 și 2020 au arătat că rezidenții străini reprezentau 0,1% din populația totală a Chinei - aproximativ același procent ca Taiwanul sau Coreea de Sud în 1990. Însă, în timp ce aceste două societăți s-au orientat spre o mai mare deschidere în deceniile următoare, China se îndreaptă spre o cale din ce în ce mai etnocentrică. În ultimul deceniu, autoritățile chineze au luat măsuri drastice împotriva produselor culturale străine, cum ar fi filmele, iar din 2016 au desemnat 15 aprilie drept Ziua Securității Naționale, care este marcată prin bannere de propagandă, activități școlare și programe TV care avertizează cetățenii să fie atenți la spionii străini.

Resentimentele interne față de „străini” prezintă încă o diviziune periculoasă care apare în China secolului XXI. China nu doar îmbătrânește; este probabil să se apropie de centenarul fondării sale în 2049, cu clivaje sociale fundamentale - între bărbați și femei, chinezi și străini, locuitori urbani și rurali - adâncite și amărâte de decenii de guvernare stagnantă și valori retrospective. Până la mijlocul secolului, Beijingul va duce o lipsă cronică de lucrători de care are nevoie și probabil va ajunge de partea greșită a unui nou tip de nemulțumire populistă.

Riscul războiului

Pentru unii factori de decizie politică americani, principalul risc al acestor tendințe este războiul. În cartea lor din 2022, „Danger Zone: The Coming Conflict With China”, Hal Brands și Michael Beckley avertizează că declinul demografic ar putea împinge o „Chină aflată în vârf” să arunce zarurile și să încerce să cucerească Taiwanul înainte ca presiunile sociale și constrângerile economice în creștere să înceapă să se facă simțite. O astfel de teamă nu este absurdă. O abordare mai potrivită, însă, nu este un joc de noroc rațional, calculat, ci o gravă eroare de calcul din partea unui lider îmbătrânit și izolat. La fel ca în cazul președintelui rus Vladimir Putin înainte de a decide să invadeze Ucraina în 2022 sau al președintelui american Donald Trump înainte de a lansa un război cu Iranul în 2026, un Xi în vârstă s-ar putea foarte bine să se trezească izolat de realitate, înconjurat de subordonați intimidați și împiedicându-se în catastrofă.

Însă riscul mai profund pentru China este intern. Pe termen scurt, pe măsură ce tendințele actuale continuă, China este pregătită pentru o stagnare politică. Probabil că nu va depune eforturi serioase pentru a aborda problemele zonelor rurale sau pentru a reduce beneficiile grupurilor privilegiate. O generație de tineri va experimenta o creștere economică anemică și perspective de angajare mai slabe în comparație cu cele ale părinților lor, pe fondul unui climat politic stagnant, din ce în ce mai ostil femeilor în special, toate acestea vor duce la o renunțare tot mai mare la căsătorie și la formarea unei familii. Pe măsură ce China îmbătrânește, astfel de tendințe vor produce o nemulțumire crescândă, iar aparatul de stat al Chinei va fi atras constant către utilizarea tehnicilor de supraveghere cuprinzătoare și de „gestionare a rețelei” - metode dezvoltate pentru a limita minoritățile etnice din Xinjiang și petiționarii nemulțumiți din întreaga China - pentru a gestiona acest lucru..

Alegerea Americii

Pentru Washington, există încă o nevoie reală de a răspunde amenințărilor pe care China le reprezintă prin politicile sale specifice - de exemplu, presiunea militară tot mai mare asupra Taiwanului sau supracapacitatea industrială subvenționată de stat care inundă acum piețele globale. Însă unii factori de decizie din SUA ar putea fi tentați să încadreze acest răspuns în limbajul general al luptei existențiale, ca pe o „provocare generațională” pentru a preveni un „secol chinezesc”. Washingtonul nu ar trebui să ofere Beijingului acest cadou. Realitatea este că propriile alegeri ale Beijingului subminează viitorul Chinei. Pe măsură ce nemulțumirea internă crește, liderii chinezi vor încerca să o evite, încadrând cauza principală în respingerea civilizațională a ascensiunii Chinei de către America. Acceptarea acestei încadrări face munca de țap ispășitor a Beijingului.

Mai mult, această încadrare alimentează genul de reacție internă exagerată care sfâșie țesătura socială a SUA. Astfel de narațiuni alimentează panică precum a Doua Sperietură Roșie din anii 1950, care l-a împins pe strălucitul om de știință Qian Xuesen înapoi în China, unde a devenit părintele programului de rachete al Chinei. O dinamică similară se desfășoară astăzi: un climat de suspiciune tot mai puternic în Statele Unite, marcat de politici de vize din ce în ce mai stricte și de zeci de legi statale care interzic cetățenilor chinezi să dețină terenuri, îi împinge pe oamenii de știință etnici chinezi să părăsească laboratoarele americane și contribuie la o scădere uriașă a numărului de studenți internaționali (cu 17% în 2025).

Americanii s-au considerat mult timp ca aparținând unei țări tinere și vibrante, revigorată în mod regulat de fluxurile de imigranți care au plasat-o pe o traiectorie demografică complet diferită de o Europă îmbătrânită, Japonie și, acum, Chină. Însă Statele Unite se confruntă cu propriile provocări. Rata fertilității a scăzut sub nivelul de înlocuire a populației în 2008 și a scăzut de atunci. Între timp, țara se întoarce împotriva imigrației, care a reprezentat marea majoritate a creșterii populației din Statele Unite în ultimii ani. Din cauza represiunii actualei administrații asupra imigrației, datele care urmează să fie publicate în 2027 ar putea dezvălui o populație a SUA care este acum în declin pentru prima dată în istoria sa.

Washingtonul trebuie să evite agravarea propriilor probleme demografice prin politici autodistructive care adâncesc dificultățile Chinei. Din punct de vedere politic, Statele Unite sunt încă foarte diferite de China. Dar și ele prezintă semne evidente de scleroză politică. Statele Unite vor trece în curând prin același tip de proces de evaluare prin care trece China astăzi. Însă criza demografică nu este destinul. Este acumularea de alegeri - fie că este vorba de a sprijini familiile sau de a le dicta regulile, de a primi imigranți sau de a-i izola, de a-i sprijini pe tineri sau de a proteja privilegiile înrădăcinate. Sub conducerea lui Xi, China nu mai are luxul de a alege: intră într-o versiune închisă, fără ieșire, care îi va agrava declinul demografic. Statele Unite, însă, pot încă alege diferit.

Editor : Ș.R.