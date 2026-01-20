Luptătorii străini care au transformat războiul din Ucraina: „Nimeni nu și-ar fi putut imagina așa ceva, dar s-a întâmplat”

În 2022, când președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, a fost o luptă între doi vecini. Aproape patru ani mai târziu, columbienii luptă împotriva nord-coreenilor în Rusia. Cel mai mare război din Europa de după 1945 a căpătat o amploare globală, Moscova și Kievul încercând să-și întărească armatele epuizate cu mii de străini de pe toate continentele, cu excepția Antarcticii, de obicei împotriva voinței guvernelor lor, relatează The Times.

Pentru unii, conflictul definește o generație și va modela lumea pentru mulți ani. Pentru alții, este o șansă de a câștiga mult mai mult decât ar putea la ei acasă – dacă supraviețuiesc.

Videoclipuri larg distribuite, inclusiv unul care pare să arate un soldat rus forțând un recrut african să atace liniile ucrainene, au subliniat cât de dispensabili sunt unii luptători străini pentru Moscova.

Dmitro Usov, un oficial militar ucrainean, a declarat în noiembrie că armata rusă a recrutat peste 18.000 de străini din cel puțin 37 de țări. Mulți au fost motivați de bani, dar unii, a spus el, au fost păcăliți. Armata britanică a fost informată de Ucraina că, într-o bătălie recentă, 30% dintre prizonierii de război capturați erau africani și indieni.

Ucraina nu dezvăluie cifrele referitoare la străinii care s-au înrolat, dar un oficial de la Kiev a indicat în august că erau peste 15.000 din peste 70 de țări.

America de Sud: gherile și carteluri

Se estimează că aproximativ 40% dintre străinii care ajută la apărarea Ucrainei provin din America de Sud. Marea majoritate sunt din Columbia, unde ani de ostilități armate între forțele guvernamentale, gherilele de stânga și paramilitarii de dreapta au făcut ca mulți bărbați să aibă experiență de luptă.

Columbienii din Brigada 47 Mecanizată Separată a Ucrainei au fost implicați anul trecut în incursiuni în vestul Rusiei, unde s-au confruntat cu nord-coreeni trimiși să sprijine Moscova de către Kim Jong-un, un aliat al Kremlinului. Într-o bătălie de zece zile din aprilie, columbienii înarmați cu rachete antitanc Skif produse în Ucraina ar fi distrus patru vehicule blindate rusești pline cu trupe nord-coreene.

„Nimeni nu și-ar fi putut imagina așa ceva... dar s-a întâmplat”, a declarat locotenentul Hamlet Avagyan, care comandă unitățile columbiene. Se estimează că peste 500 de columbieni au fost uciși în Ucraina din 2022, cel mai mare număr de victime din orice țară în afara Ucrainei și Rusiei.

Edison Fabian Mendez a declarat că a mers în Ucraina pentru a proteja „suveranitatea, drepturile și libertatea” acesteia. Cu toate acestea, motivația pentru mulți dintre compatrioții săi este un salariu de până la 190.000 de grivne (3.395 lire sterline) pe lună, comparativ cu echivalentul a 260 de lire sterline pe lună ca recrut în armata țării lor.

Alții au inovcat alte motive: în iulie, oficialii serviciilor secrete mexicane au avertizat Kievul că membri ai cartelurilor de droguri columbiene și mexicane se înrolau pentru a dobândi experiență în operarea dronelor.

America de Nord: ecouri ale războiului civil spaniol

Se estimează că până la 3.000 de americani s-au înrolat de când Ucraina a lansat Legiunea Internațională, acum desființată, în prima săptămână a invaziei rusești la scară largă.

Printre ei se afla și Karl Johnson, un fost angajat al unui azil și al unei secții de terapie intensivă din California, care a ajutat la evacuarea morților și răniților de pe linia frontului, inclusiv în timpul bombardamentelor rusești.

În 2024, el a recuperat trupul lui James Wilton, cel mai tânăr britanic care a fost ucis în război până în prezent. Wilton, care nu avea experiență militară anterioară, avea 17 ani când a părăsit casa din Huddersfield pentru a se îndrepta spre Kiev.

El a fost ucis de o dronă rusă în estul Ucrainei la doar câteva minute după începerea primei sale misiuni, la scurt timp după ce împlinise 18 ani. „A fost greu, chiar dacă în experiența mea medicală am avut de-a face cu multe decese”, a spus Johnson.

Johnson, în vârstă de 53 de ani, a declarat că observă similitudini între Ucraina și războiul civil spaniol din 1936-1939, care a atras voluntari să lupte împotriva forțelor naționaliste susținute de naziști. „Toată viața mea am luptat împotriva autoritarismului și fascismului”, a spus el. „Și aceasta pare a fi în mod clar cea mai mare luptă din acest punct de vedere din ultimii 80 de ani.”

Totuși, el a criticat dur înaltul comandament ucrainean, acuzându-l că a trimis legiunea în atacuri „inutile și stupide” și că „a irosit toate trupele noastre”.

Glena Manchego, al cărei indicativ militar este Baby Doc, este o altă cetățeană americană care a răspuns apelului la ajutor al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în ciuda faptului că, după cum a recunoscut, „nu putea găsi Ucraina pe hartă” înainte de invazia Rusiei.

Medic de luptă și asistentă medicală, Manchego, în vârstă de 25 de ani, a suferit șase cazuri de comoție cerebrală, inclusiv într-un atac cu drone care a lăsat-o inconștientă și a ținut-o în spital timp de o lună. „Toată lumea de aici a fost aruncată în aer de câteva ori”, a spus ea.

În ciuda importanței sale pentru Ucraina ca mijloc de a demonstra puterea sprijinului global pentru Kiev, Legiunea Internațională a fost desființată în liniște în decembrie, iar batalioanele sale au fost redistribuite în unități de asalt din cadrul armatei ucrainene.

În timp ce conducerea militară de la Kiev afirmă că legiunea și-a pierdut utilitatea, comandanții ucraineni și străinii care s-au alăturat acesteia au declarat că decizia va reduce probabil numărul persoanelor care vin să lupte.

„Străinii nu vor să se alăture trupelor de asalt. Ei vor să lupte în mod inteligent și cu tactică”, a declarat locotenent-colonelul Andrii Spivak, comandant adjunct al artileriei din cadrul legiunii, cu puțin timp înainte de desființarea acesteia.

Zeci de străini și-au reziliat contractele cu armata ucraineană pentru a nu fi trimiși în misiuni de asalt, a declarat o sursă pentru The Times, adăugând că aceștia consideră decizia de a desființa legiunea o „rușine”.

Și americani au luptat pentru Putin. Cel mai cunoscut dintre ei a fost Michael Gloss, fiul Julianei Gallina, director adjunct al CIA pentru inovare digitală. El a fost ucis în Ucraina anul trecut după ce s-a înrolat într-o unitate de asalt rusă și a fost decorat postum cu Ordinul Lenin.

Unul dintre cele mai mari contingente străine de luptători de partea Rusiei, estimat între 1.000 și 5.000 de persoane, provine din Cuba. Deși Havana susține războiul Rusiei, a negat trimiterea de trupe.

Europa: de la Marea Britanie la Insulele Feroe

Se estimează că cel puțin 45 de luptători voluntari britanici au murit în Ucraina. Cel mai în vârstă dintre ei a fost identificat ca fiind James Shortt, care avea 69 de ani când a fost ucis în 2023. Circumstanțele exacte ale multora dintre aceste decese nu sunt clare.

Luna trecută, Hayden Davies, un fost soldat capturat de Rusia, a fost condamnat la 13 ani de închisoare, fiind acuzat că era mercenar. Hayden a declarat că a călătorit în Ucraina pentru a se alătura Legiunii Internaționale, care, potrivit lui, îi oferea un salariu de până la 500 de dolari pe lună. Marea Britanie a declarat că acesta era prizonier de război și avea dreptul la protecție juridică în conformitate cu Convenția de la Geneva.

Unii cetățeni britanici s-au aliat cu Putin. Ben Stimson, din Oldham, a fost condamnat la cinci ani de închisoare în 2017 după ce s-a întors din estul Ucrainei, unde se alăturase forțelor susținute de Rusia.

După eliberare, s-a întors la Moscova și a servit în armata rusă după invazie. „Am devenit parte din Rusia și din istoria ei”, a scris el într-o postare recentă pe rețelele sociale.

Se spune că aproximativ o sută de bărbați din Serbia, care are legături istorice profunde cu Rusia, luptă de partea acesteia, alături de extremiști de dreapta din toată Europa.

Cu toate acestea, marea majoritate a europenilor s-au alăturat Ucrainei. Chiar și Insulele Feroe, cu o populație de aproximativ 55.000 de locuitori, sunt reprezentate. Bjorn Kallsoy, un fost pescar cunoscut sub numele de Viking, s-a alăturat în 2023 după ce a vorbit cu vărul său, care deja lupta.

„A fost un iad”, își amintește el despre prima sa zi pe front, când o dronă rusă a aruncat o grenadă asupra unității sale. Câteva luni mai târziu, explozia unei grenade antitanc i-a lăsat „126 de fragmente de șrapnel în corp... cele pe care le-au putut număra, cel puțin”.

S-a întors în Insulele Feroe pentru a se recupera, dar șase luni mai târziu s-a întors, neputând să se adapteze la o viață pașnică. „Nu cred că voi avea parte de odihnă până când acest război nu se va termina”, a spus el.

Africa: contracte „echivalente cu o condamnare la moarte”

Africa este un teren fertil pentru Rusia. Populația sa tânără, în rapidă creștere, este din ce în ce mai urbană, pricepută în tehnologie și dornică de oportunități în străinătate, având perspective limitate în țara natală.

Kievul estimează că peste 1.400 de persoane din zeci de țări de pe continent luptă pentru Rusia, multe dintre ele fiind recrutate sub pretexte false. Andrii Sîbiha, ministrul de externe al Ucrainei, a îndemnat guvernele africane să-și avertizeze cetățenii cu privire la pericolele semnării unor contracte „echivalente cu... o condamnare la moarte”.

În această lună, trupele ruse au fost acuzate că au legat o mină antitanc de pieptul unui presupus luptător din Africa și l-au forțat să avanseze neînarmat către pozițiile ucrainene. O înregistrare video arată un soldat împingând bărbatul, care s-a prezentat drept Francis, sub amenințarea armei, printr-un șanț. Soarta acestuia rămâne necunoscută.

Un alt videoclip arăta un grup de bărbați în uniformă militară interpretând un cântec al rezistenței din Uganda într-o pădure înzăpezită. O voce din afara cadrului, despre care se crede că aparține unui soldat rus, se referea la ei în mod batjocoritor ca fiind „de unică folosință”.

În Africa de Sud, situația dificilă a 17 bărbați care susțin că au fost păcăliți să se alăture forțelor Kremlinului a arătat influența persoanelor pro-Moscova. Aceasta a divizat familia lui Jacob Zuma, care a fost un aliat al lui Putin în timpul mandatului său prezidențial din 2009-2018. Fiica sa, Nkosazana Zuma-Mncube, a depus o plângere penală împotriva surorii sale, Duduzile Zuma-Sambudla, acuzând-o că i-a păcălit pe bărbați să călătorească în Rusia sub pretextul unui antrenament pentru gărzi de corp.

Scandalul a determinat-o pe Zuma-Sambudla să demisioneze din funcția de deputat din partidul MK al tatălui său. Ea a negat că ar fi aranjat detașarea lor și a afirmat că a fost ea însăși indusă în eroare de o persoană care pretindea că gestionează un program legitim de instruire în Rusia.

Se spune că Camerunul a pierdut sute de soldați în favoarea recrutorilor din Moscova și a interzis personalului să călătorească în străinătate fără permisiune. Zeci de soldați au fost uciși în luptă.

Aproximativ 200 de kenieni au fost recrutați sau păcăliți să ajute Rusia de către agenți care le-au oferit oferte lucrative. Evans Kibet, un aspirant la alergarea pe distanțe lungi, s-a predat în septembrie. El a declarat că un agent sportiv l-a invitat să concureze la Sankt Petersburg, doar pentru a fi dus într-o tabără militară unde i s-a spus: „Ori te duci să lupți, ori te omorâm”.

După o săptămână de instruire de bază în utilizarea armelor, susținută de instructori care vorbeau doar rusă, el a fugit și s-a ascuns în pădurile din apropierea orașului Harkov, până când a fost capturat de trupele ucrainene și eliberat ulterior.

Asia și Oceania

Coreea de Nord este singura țară care a trimis în mod deschis trupe pe linia frontului, însă numai pentru a ajuta Moscova să alunge forțele Kievului din vestul Rusiei, nu pentru a traversa granița cu Ucraina.

Moscova a atras, de asemenea, un număr mare de combatanți din Uzbekistan, Tadjikistan și Kârgâzstan, toate foste republici sovietice din Asia Centrală, cu promisiunea unor salarii mari și a unui pașaport rus.

Sute de bărbați din India, Nepal și Yemen au fost păcăliți de agenți misterioși să lupte pentru Putin. Sonu Kumar, care a călătorit din India cu o viză de student, a fost unul dintre cei care au ajuns pe front după ce i s-a promis un loc de muncă ca agent de pază, a declarat familia sa.

El a fost ucis în septembrie, iar rămășițele sale au fost repatriate în India, îmbrăcate într-o uniformă a armatei ruse și înconjurate de un steag. „El nu era soldat”, a declarat fratele său, Vikas, pentru mass-media indiană. „De ce a fost trimis să moară?”

În aprilie, capturarea de către Ucraina a doi cetățeni chinezi care luptau pentru Rusia l-a determinat pe Zelenski să afirme că Beijingul închide ochii la recrutarea cetățenilor săi. El a declarat că cel puțin 155 de bărbați chinezi se aflau printre trupele lui Putin.

Se spune că sute de soldați sirieni s-au alăturat armatei ruse până la căderea lui Bashar al-Assad, un aliat al Kremlinului, în 2024.

Australia și-a îndemnat cetățenii să nu călătorească în Ucraina, dar acest lucru nu i-a oprit pe unii. În aprilie, Caleb List, un fost muncitor în vârstă de 25 de ani din Queensland, a fost dat dispărut în acțiune în regiunea Harkov, după lupte intense.

Unchiul său a declarat presei australiene că acesta plecase în Ucraina deoarece era șocat de invazia Rusiei și a profitat de ocazie pentru a-și îndeplini ambiția de a face serviciul militar. „Întotdeauna și-a dorit să fie soldat”, a spus acesta.

