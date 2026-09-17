Lupte interne, presiuni asupra bisericii și două direcții opuse în Caucaz: o națiune se îndreaptă spre Europa, alta spre Rusia

Armenia și Georgia, două națiuni cheie din Caucaz, se află în plină agitație politică, iar situațiile par destul de similare la prima vedere. Ambele state foste sovietice iau măsuri pentru a-și diversifica relațiile internaționale ca răspuns la consecințele războiului Rusiei din Ucraina. Fiecare se confruntă cu rezistență internă, ceea ce le determină să desfășoare campanii de „promovare a legii” împotriva unei opoziții politice puternice și să încerce să-și oblige bisericile naționale respective să respecte linia guvernului.

Însă, în ciuda similarității tacticilor lor, Armenia și Georgia se îndreaptă în direcții opuse: Armenia se străduiește să adere la Uniunea Europeană, iar Georgia întoarce spatele Europei și restabilește legăturile cu Rusia. Și niciuna dintre ele nu a găsit ceea ce pare a fi o cale de succes într-o ordine mondială din ce în ce mai instabilă, potrivit unei analize The Christian Science Monitor.

Lupta cu biserica

În Erevan, capitala Armeniei, tensiunile se simt chiar sub suprafața lucrurilor.

Șapte clerici de rang înalt ai Bisericii Apostolice Armene, inclusiv șeful bisericii, Karekin al II-lea, au fost acuzați de infracțiuni legate de refuzul bisericii de a repune în funcție un episcop răzvrătit. Criticii spun că acuzațiile sunt înrădăcinate în opoziția clerului față de procesul de pace inițiat de prim-ministrul Nikol Pașinian și, mai larg, în eforturile sale de a detașa Armenia de alianțele militare și economice conduse de Rusia și de a lansa țara spre aderarea la UE.

Cel puțin 300 de lideri ai opoziției, activiști, jurnaliști și personalități din domeniul afacerilor, inclusiv un fost președinte, au fost arestați sau au fost supuși unor interdicții de călătorie sau confiscării de active de când Pașinian a câștigat la limită alegerile parlamentare din iunie, cu puțin sub 50% din voturi. Samvel Karapetian, un magnat susținut de Moscova și lider al celui mai mare partid de opoziție, se află în arest la domiciliu de la începutul anului.

Guvernul descrie represiunea drept o campanie anticorupție, dar criticii subliniază că practic toți cei hărțuiți sunt adversari „pro-ruși” ai cursului pro-UE al lui Pașinian.

Sofi, o proprietară de restaurant din Erevan care a refuzat să-și ofere numele complet de teama repercusiunilor asupra afacerii sale, spune că deteriorarea climatului politic o îngrijorează, chiar dacă a fost o mare susținătoare a revoltei populare din 2018 care l-a adus la putere pe Pașinian. Ea spune că Armenia avea nevoie de o schimbare politică și, în ciuda faptului că Pașinian a prezidat un război pierdut cu Azerbaidjanul în 2020, ea a votat totuși pentru el în două alegeri ulterioare.

„Toți cei din cercul meu speră că Pașinian știe ce face”, spune ea. „Rușii nu ne-au ajutat și au stat deoparte când o întreagă regiune plină de armeni [Nagorno-Karabah] a fost curățată etnic de Azerbaidjan. Pașinian are dreptul să caute pacea și este o idee bună să căutăm alternative la dependența noastră de Rusia. Dar nu pare să existe prea multe șanse de a adera la UE în curând, iar între timp, Rusia este cel mai mare partener comercial al nostru. De ce să-i provocăm? Și toate aceste arestări ale unor oameni din opoziție arată foarte rău.”

La ce uniune ar trebui să se alăture Armenia?

Nikol Pașinian a respins apelul președintelui rus Vladimir Putin de la începutul lunii septembrie ca Armenia să organizeze un referendum privind aderarea la UE. Armenia este deja membră a Uniunii Economice Eurasiatice conduse de Rusia, care reprezintă peste o treime din exporturile Armeniei și furnizează, de asemenea, energie subvenționată.

Putin a susținut că Armenia nu poate aparține simultan la două astfel de organizații, așa că alegerea națiunii ar trebui să fie determinată prin vot popular. Pașinian a răspuns că Armenia a adoptat deja o lege care lansează candidatura sa la aderarea la UE, așadar nu sunt necesare măsuri suplimentare.

„Conducerea armeană declară că părăsește [uniunea economică], dar vrea să continue să se bucure la nesfârșit de toate beneficiile pe care le obține de pe urma acesteia”, spune Andrei Klimov, un oficial al partidului de guvernământ Rusia Unită de la Moscova. „Este o insultă. Dacă vreți să plecați, atunci plecați. Dar nu vă așteptați să plătim noi.”

Eforturile lui Pașinian de a înfrâna clerul rebel s-au confruntat cu probleme. Până acum, patru judecători s-au recuzat în loc să audieze cazul împotriva lui Karekin, iar un procuror a demisionat, dar eforturile de schimbare a conducerii bisericii par să continue.

„Biserica se bucură de o popularitate covârșitoare în Armenia”, spune Pietro Șakarian, lector de istorie la Universitatea Americană a Armeniei din Erevan. „Liderii bisericii au devenit foarte vocali în critica lor la adresa cursului guvernului, mai ales după pierderea Karabahului”, care a dus la alungarea a 100.000 de oameni din regiunea tradițional armeană din Azerbaidjan, acum trei ani.

„Biserica are un rol istoric în identitatea armeană, își prețuiește independența, iar Pașinian încearcă să o subordoneze statului. Nu este surprinzător că nu poate găsi un judecător care să se ocupe de acest caz”, spune dr. Șakarian.

Un scenariu similar în Georgia

În Georgia vecină, un guvern care se afla de mult timp pe calea aderării la UE și refuzase să adere la uniunea economică condusă de Rusia și-a suspendat eforturile de integrare în blocul comunitar european. Acum, se apropie de Rusia, căutând să maximizeze beneficiile economice și să evite orice repetare a războiului din 2008 pe care l-a pierdut în fața Moscovei.

Guvernul aflat la putere, condus de partidul Visul Georgian, este acuzat că a făcut presiuni asupra Bisericii Ortodoxe Georgiene conservatoare pentru a se alătura statului, arestând sute de activiști politici pro-UE și adoptând o legislație de tip rusesc care restricționează organizațiile neguvernamentale finanțate din fonduri străine. UE a pedepsit Georgia prin retragerea ajutorului financiar, reducerea contactelor la nivel înalt și anularea călătoriilor fără viză pentru diplomații georgieni.

Bryan Gigantino, lector la Universitatea Georgiană Americană din Tbilisi, afirmă că atât Armenia, cât și Georgia răspund schimbărilor globale prin reechilibrarea și diversificarea relațiilor lor, deși pornesc de la puncte de plecare diferite. Georgia era deja puternic implicată în relațiile cu UE, în timp ce Armenia se îndepărtează de o poziție de dependență față de Rusia.

„Îmbunătățirea legăturilor economice cu Rusia facilitează creșterea economică a Georgiei și, întrucât țara nu face parte din nicio uniune economică, are un spațiu strategic de manevră. În timp ce dorința Armeniei de a deveni membru al UE ar necesita părăsirea uniunii conduse de Rusia”, spune el.

Dr. Șakarian observă, ironic, că derivele autoritare și încălcările drepturilor civile care au loc în cele două țări tind să fie tratate total diferit de mass-media și oficialitățile occidentale.

„UE este foarte critică față de Georgia, dar Pașinian primește destul de multă carte blanche”, spune el. „Există un dublu standard foarte clar.”

Editor : Ș.R.