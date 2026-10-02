Luptele escaladează în Yemen. Guvernul a lansat 20 de lovituri asupra unor ținte houthi din provincia strategică Taiz

Conflictul din Yemen intră într-o nouă fază periculoasă, în cea mai gravă escaladare a tensiunilor dintre Arabia Saudită și rebelii houthi de la armistițiul din 2022. Luptele s-au extins în provincia Taiz, o zonă-cheie pentru controlul țării și pentru accesul către Marea Roșie și orașul-port Aden.

Purtătorul de cuvânt militar al guvernului yemenit recunoscut internaţional a declarat vineri că avioane de luptă au întreprins în ultimele ore 20 de lovituri împotriva unor ţinte ale houthi - personal, vehicule şi echipament militar - în provincia Taiz din sud-vestul Yemenului, transmite Reuters.

Aceste atacuri survin pe fondul celei mai grave escaladări a tensiunilor dintre Arabia Saudită şi houthi de la armistiţiul mediat de ONU în 2022, în urma căruia atacurile transfrontaliere încetaseră în mare parte.

O luare sub control totală a provinciei Taiz le-ar oferi houthi controlul deplin asupra nordului ţării, o poziţie mai solidă pe coasta Mării Roşii şi un acces mai facil spre sud şi spre oraşul-port Aden, sediul guvernului.

Reluarea conflictului a provocat deja strămutarea a zeci de mii de persoane şi ar putea reconfigura controlul asupra Yemenului, cu implicaţii asupra rutelor de navigaţie din Marea Roşie şi în Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Arabia Saudită a anunţat joi că houthi au atacat o staţie de distribuţie a energiei electrice din Medina, care alimentează Moscheea Profetului.

O sursă militară houthi, citată de agenţia de ştiri Saba a rebelilor, a negat acuzaţia, afirmând că aceasta urmăreşte să mascheze eşecul Arabiei Saudite de a-şi dovedi o acuzaţie anterioară potrivit căreia rebelii ar fi vizat Mecca, oraşul sfânt al musulmanilor.

În urmă cu două săptămâni, Arabia Saudită a declarat că a interceptat şi distrus o dronă a houthi la sud de Mecca, înainte ca aceasta să pătrundă în spaţiul aerian restricţionat de deasupra oraşului. Houthi au negat că ar fi vizat Mecca sau orice alt loc sfânt al islamului.

Luptele s-au extins în întreaga provincie Taiz, iar autorităţile au ordonat închiderea tuturor drumurilor de acces spre provincie, declarându-le zone de operaţiuni militare, au declarat pentru Reuters şase surse militare. Potrivit surselor, 19 drumuri au fost afectate de aceste restricţii, inclusiv ruta principală care leagă zona de la sud de Sanaa de Taiz.

Editor : M.I.