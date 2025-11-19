Luvru își întărește securitatea după jaful spectaculos din Galeria Apollo. Noi detalii despre cum au spart hoții vitrinele

Muzeul Luvru anunță măsuri urgente de modernizare a securității după jaful spectaculos din Galeria Apollo, unde hoții au furat bijuterii de 88 de milioane de euro în mai puțin de opt minute. Până anul viitor vor fi instalate 100 de noi camere video și bariere de protecție menite să împiedice orice tentativă de intrare neautorizată.

Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a anunțat miercuri că aproximativ 100 de camere de supraveghere noi vor fi instalate şi funcţionale până la sfârşitul anului viitor, iar sistemele anti-intruziune vor începe să fie montate în decurs de două săptămâni, relatează Euronews.

Ea a descris aceste sisteme drept echipamente care vor împiedica intruşii să se apropie de clădirile muzeului, însă nu a oferit detalii specifice. Noile camere de supraveghere vor încerca să asigure „protecţia completă a împrejurimilor muzeului”, a spus ea.

„După șoc, după emoție, după evaluare, este timpul pentru acțiune” la cel mai vizitat muzeu din lume, a declarat des Cars în fața Comisiei pentru Afaceri Culturale a Adunării Naționale.

Ea a spus că măsurile fac parte din peste 20 de acțiuni de urgență care vor fi implementate, incluzând şi crearea unei funcții de „coordonator de securitate” în cadrul muzeului.

Metoda folosită de hoți în timpul jafului

În ziua jafului din 19 octombrie, hoţilor le-au trebuit mai puţin de opt minute pentru a forţa intrarea printr-o fereastră în Galeria Apollo, cu ajutorul unui lift de marfă, şi a fura comoara de bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro.

Des Cars a dezvăluit câteva detalii noi despre breşa de securitate, spunând că uneltele electrice folosite de jefuitori pentru a tăia vitrinele erau discuri de tăiere destinate betonului.

„Este o metodă care nu fusese deloc luată în calcul” atunci când vitrinele din Galeria Apollo au fost înlocuite în 2019, a spus ea. La vremea respectivă, acestea fuseseră concepute în principal pentru a contracara un atac din interiorul muzeului, cu arme, a adăugat.

Imaginile de pe camerele muzeului arată că, în timpul jafului, vitrinele „au rezistat remarcabil de bine și nu s-au spart”, a spus ea. „Înregistrările arată cât de dificil a fost pentru hoţi”.

Modernizare amplă pentru un muzeu copleșit de vizitatori

Des Cars a subliniat că îmbunătăţirea securităţii este o prioritate a planului pe un deceniu „Noua Renaştere a Luvrului”, lansat la începutul acestui an, cu un cost estimat de până la 800 de milioane de euro, pentru modernizarea infrastructurii, reducerea aglomeraţiei şi crearea unei galerii dedicate pentru Mona Lisa până în 2031.

Cum Luvrul se prăbuşeşte sub greutatea turismului de masă, des Cars a limitat în ultimii ani numărul zilnic de vizitatori la 30.000. Faimoasa piramidă de sticlă inaugurată în 1989 era menită să primească aproximativ 4 milioane de vizitatori pe an, a reamintit ea. Anul acesta, deja peste 8 milioane de persoane au vizitat Luvrul.

„Modernizarea amplă pe care a cunoscut-o Luvrul în anii 1980 este acum tehnic depăşită, cu echipamente care funcţionează peste capacitate de 40 de ani”, a explicat ea.

Luni, Luvrul a anunţat că închide temporar unele birouri ale angajaţilor şi o galerie publică deoarece sunt structural fragile.

