Live TV

Madonna îi cere papei Leon să viziteze Gaza: „Sunteţi singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea”

Data publicării:
Milan, Madonna at the Dolce &amp; Gabbana Fashion Show Party - Celebrity Sightings During Milan Women's Fashion Week: Spring/Summer 2025
Madonna Foto: Profimedia

Cântăreaţa americană Madonna l-a îndemnat pe papa Leon să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni care mor de foame, spunând că „nu mai este timp”, a relatat CNN.

Superstarul american, crescută în religia romano-catolică, l-a implorat pe noul pontif să viziteze enclava într-o postare pe Instagram luni şi a spus: „Sfinte Părinte. Vă rog să mergeţi în Gaza şi să le aduceţi lumina dumneavoastră copiilor înainte de a fi prea târziu. Ca mamă, nu pot suporta să le văd suferinţa. Copiii lumii aparţin tuturor. Dumneavoastră sunteţi singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Madonna a spus că îi cere Papei Leon să viziteze Gaza deoarece „politica nu poate aduce schimbarea”, dar „conştiinţa poate”.

În postarea publicată de ziua de naştere a fiului ei Rocco, Madonna a spus că cel mai frumos cadou pe care i-l poate oferi este „să le ceară tuturor să facă tot ce pot pentru a ajuta la salvarea copiilor nevinovaţi prinşi în focul încrucişat din Gaza”.

CNN a contactat Vaticanul pentru a obţine un comentariu.

De la începutul pontificatului său, în luna mai, papa a criticat vehement războiul Israelului în Gaza, exprimându-şi în mod constant îngrijorarea faţă de civilii palestinieni care se confruntă cu bombardamentele israeliene, scrie News.ro.

„Urmăresc cu mare îngrijorare situaţia umanitară gravă din Gaza, unde populaţia civilă suferă de foame severă şi rămâne expusă violenţei şi morţii”, a declarat el în iulie, solicitând încetarea focului.

Potrivit UNICEF, agenţia Naţiunilor Unite pentru copii, peste 18.000 de copii au fost ucişi în Gaza de la începutul războiului, în octombrie 2023.

În medie, 28 de copii au fost ucişi în fiecare zi, a declarat agenţia săptămâna trecută.

Blocada israeliană asupra ajutoarelor destinate enclavei a dus la ceea ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a numit „foamete în masă provocată de om”.

Madonna a declarat că „nu arată cu degetul, nu dă vina şi nu ia partea nimănui”.

„Toată lumea suferă. Inclusiv mamele ostaticilor. Mă rog ca şi ei să fie eliberaţi”, a spus ea.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a răspuns luni la postarea Madonnei, mulţumindu-i pentru „compasiunea, solidaritatea şi angajamentul ei de a avea grijă de toţi cei afectaţi de criza din Gaza, în special de copii”.

„Este foarte necesar. Umanitatea şi pacea trebuie să prevaleze”, a spus el.

Cel puţin 222 de persoane - dintre care 101 copii - au murit din cauza malnutriţiei de la începutul războiului, potrivit Ministerului Sănătăţii palestinian.

Ramesh Rajasingham, şeful Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), a declarat duminică, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU: „Nu mai este vorba de o criză alimentară iminentă - este vorba pur şi simplu de foamete”.

Israelul controlează strict fluxul de ajutoare şi personal către enclavă.

Într-un caz rar, în iulie, Israelul a permis vizita a doi lideri ai bisericii după ce a bombardat singura biserică catolică din Gaza, ucigând trei persoane şi rănind mai multe altele.

Biserica a servit drept adăpost pentru mica comunitate creştină din Gaza pe parcursul a aproape doi ani de război.

De atunci, criza alimentară din Gaza s-a agravat, imaginile cu copii slăbiţi provocând îngrijorare la nivel mondial.

„Avem nevoie ca porţile umanitare să fie deschise complet pentru a salva aceşti copii nevinovaţi”, a spus Madonna. „Nu mai este timp. Vă rog, spuneţi că veţi merge”, a scris ea.

Nu este sigur dacă guvernul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu îi va acorda papei accesul în enclavă, dar apelul Madonnei subliniază condamnarea tot mai mare a războiului care durează de 22 de luni şi care a provocat tensiuni între Israel şi aliaţii săi.

Australia, Canada şi Franţa au anunţat planuri de recunoaştere a statului palestinian, iar Marea Britanie a declarat luna trecută că va recunoaşte statul palestinian în septembrie dacă Israelul nu îndeplineşte criteriile care includ acceptarea unui armistiţiu în Gaza.

Comentariile Madonnei vin în contextul în care un număr tot mai mare de artişti, printre care Massive Attack, Brian Eno şi, mai recent, U2, au atras atenţia asupra situaţiei umanitare din Gaza.

În timpul unui spectacol la sfârşitul anului 2023, Madonna a criticat şi atacurile din 7 octombrie asupra Israelului, conduse de Hamas, precum şi răspunsul militar al Israelului.

Ea a calificat războiul drept „sfâşietor”.

Citește și:

ANALIZĂ Celălalt război al Israelului din Gaza: reporteri palestinieni uciși, acces interzis pentru presa internațională (The Guardian)

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Digi Sport
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Eu,,Usa,And,Russian,Flags,With,Chess,Pieces,Symbolizing,The
Ce a decis UE înaintea summitului Putin-Trump. Document semnat de...
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Rata anuală a inflației a crescut cu aproape 8% față de anul trecut...
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Prognoza meteo actualizată: ANM anunță cod galben de caniculă...
barbat cu hanorac cu gluga in fata unor calculatoare
Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani...
Ultimele știri
Rafinăria de la Saratov a fost închisă în urma atacului ucrainean cu drone
Pompierii români avertizează: peste 250 de incendii au izbucnit în doar 24 de ore. Câte hectare au ars și ce i se recomandă populației
Donald Trump l-a invitat la Washington pe președintele Coreei de Sud. Când va avea loc întâlnirea și despre ce vor discuta cei doi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1028830348
Celălalt război al Israelului din Gaza: reporteri palestinieni uciși, acces interzis pentru presa internațională (The Guardian)
macron
Macron avertizează asupra unui „dezastru anunțat" în Fâșia Gaza și cere o misiune coordonată de ONU
palestinieni fasia gaza
Netanyahu șochează: „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”
photo-collage.png - 2025-08-11T152037.273
Marco Rubio a găsit vinovatul pentru eșecul negocierilor dintre Israel și Hamas. Cu ce a greșit Emmanuel Macron
Greta Thunberg
Greta Thunberg vrea să meargă din nou în Gaza. În iunie, activista a fost deportată de Israel în drum către enclava palestiniană
Partenerii noștri
Pe Roz
Georgina Rodriguez, cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo. Inelul dăruit de starul portughez este estimat...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Înmormântarea lui Irinel Columbeanu, pregătită! Ce se întâmplă cu fostul milionar la azil, omul lui de...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Bruce Willis nu se lasă intimidat de înălțimea soției sale. Emma Heming a dat tot din casă: „Nu e genul ăla...
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Primele bănci au virat, deja, pensiile pe card. 1.300.000 pensionari primesc sume mai mici. De ce?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”