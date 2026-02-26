Magnatul media și activistul pro-democrație Jimmy Lai, victorie juridică rară în Hong Kong: condamnarea pentru fraudă, anulată

Condamnarea pentru fraudă şi pedeapsa cu închisoarea a magnatului media pro-democraţie Jimmy Lai au fost anulate joi de un tribunal din Hong Kong, într-o decizie juridică surprinzătoare care vine la scurt timp după ce Lai a fost condamnat la 20 de ani de închisoare într-un alt dosar, ce ţine de securitate naţională, relatează Reuters.

Judecătorii Jeremy Poon, Anthea Pang şi Derek Pang au declarat în hotărâre că au admis apelul lui Lai şi al unui alt inculpat în acest caz, întrucât judecătorul instanţei inferioare a „greşit”.

„Curtea de Apel le-a acordat permisiunea de a face apel împotriva condamnării lor, le-a admis apelurile, a anulat condamnările şi a anulat sentinţele”, au scris judecătorii într-un rezumat al hotărârii lor, notează News.ro.

Chiar şi cu anularea condamnării şi a sentinţei pentru fraudă, Lai va rămâne în continuare închis pentru 20 de ani într-un alt caz de securitate naţională, pentru două capete de acuzare de conspiraţie cu forţe străine şi unul pentru publicarea de materiale ce incită la rebeliune.

Acest caz a atras critici la nivel mondial din partea grupurilor pentru drepturile omului şi a ţărilor democratice, inclusiv SUA şi Marea Britanie, şi a constituit unul dintre cele mai mediatizate evenimente din cadrul unei represiuni de lungă durată, în temeiul unei legi privind securitatea naţională impuse de Beijing după protestele pro-democraţie din 2019.

Victoria juridică de joi este una rară pentru proeminentul critic al Chinei, care s-a confruntat cu multiple urmăriri penale în ultimii ani şi s-a descris în instanţă ca fiind un „deţinut politic”.

Fiul său, Sebastien, a declarat însă că hotărârea nu schimbă nimic pentru tatăl său în vârstă de 78 de ani. „El are în continuare o pedeapsă de 20 de ani de închisoare şi a petrecut ultimii cinci ani în izolare, în condiţii de maximă securitate. Ceea ce ar fi corect ar fi să fie eliberat imediat, înainte de a fi prea târziu”, a declarat Sebastien Lai pentru Reuters.

Tot joi, un tribunal l-a condamnat pe tatăl unei activiste pro-democraţie căutate de autorităţi la opt luni de închisoare în temeiul unei legi naţionale privind securitatea, după ce acesta a încercat să rezilieze poliţa de asigurare a fiicei sale şi să retragă fonduri.

„Judecătorul a greșit”

Jimmy Lai a fost condamnat în decembrie 2022 la cinci ani şi nouă luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de încălcarea termenilor contractului de închiriere al sediului Apple Daily prin ascunderea activităţii unei companii private, Dico Consultants Ltd, în clădire.

Un alt director al Next Digital, Wong Wai-keung, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit vinovat de fraudă şi condamnat la 21 de luni de închisoare.

„În concluzie, considerăm că Apple Daily Printing nu avea obligaţia faţă de corporaţie de a dezvălui încălcarea restricţiilor de utilizare sau a clauzelor de nealienare cauzate de ocuparea şi utilizarea de către Dico a spaţiului menţionat. Cu tot respectul, judecătorul a greşit”, se arată în hotărârea Curţii de Apel. „Raţionamentul său în concluzia că solicitanţii erau responsabili pentru ascunderea faptelor, aşa cum susţinea acuzarea, este nefondat. El a greşit în formularea acestor concluzii”, adaugă textul.

În hotărârea anterioară, judecătorul Stanley Chan a scris că Lai era conştient de necesitatea de a solicita o licenţă de la Hong Kong Industrial Estates Corporation pentru ca Dico să funcţioneze în sediul central şi că „a acţionat sub umbrela protectoare a unei organizaţii media”.

În cadrul şedinţei de apel, avocatul lui Lai, Derek Chan, a declarat că Dico, o companie deţinută de Lai, a sprijinit publicarea şi tipărirea ziarelor, pe lângă gestionarea afacerilor private ale magnatului.

El a menţionat că, la începutul perioadei de acuzare, la 1 aprilie 1998, Dico deţinea o participaţie de 49% în Apple Daily şi era legată de Next Animation, studioul care producea animaţii pentru ştirile online ale ziarului.

Un purtător de cuvânt al guvernului din Hong Kong a declarat că Departamentul de Justiţie va studia hotărârea pentru a decide dacă va face apel împotriva deciziei instanţei.

Magnatul, cu sănătatea precară

Fiul şi fiica lui Lai au avertizat că acesta ar putea muri în închisoare, având în vedere starea sa de sănătate în deteriorare după mai bine de cinci ani de izolare. Lai suferă de ocluzie venoasă retiniană la ochiul drept, hipertensiune arterială, palpitaţii cardiace şi pierderea progresivă a auzului.

Grupurile pentru drepturile omului şi numeroase ţări democratice au cerut eliberarea lui Lai. Preşedintele SUA, Donald Trump, a ridicat problema în discuţia cu omologul său chinez, Xi Jinping, şi se aşteaptă să revină asupra acestui subiect în cadrul unei vizite foarte aşteptate la Beijing, la sfârşitul lunii martie.

Pe 10 februarie, un tribunal din Hong Kong l-a condamnat pe Jimmy Lai la 20 de ani de închisoare pentru coluziune cu străinătatea şi publicare de materiale sedicioase. Pedeapsa, pronunţată în ciuda presiunilor externe, este cea mai severă aplicată vreodată în temeiul legii privind securitatea naţională impusă în 2020 de China după protestele pro-democraţi.

Hong Kong-ul a fost retrocedat Chinei de Regatul Unit în 1997.

Citește și:

Mărirea și decăderea lui Jimmy Lai, miliardarul britanic din Hong Kong care a testat limitele Chinei și a plătit cu libertatea

Editor : B.E.