Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el. Poliția anunță că va face un test ADN

O femeie din Marea Britanie, al cărei copil a dispărut acum 35 de ani în Grecia, are o nouă teorie despre dispariție, iar poliția se pregătește să facă un nou test ADN pe un bărbat care ar putea fi Ben Needham, relatează Newsweek.

Kerry Needham, acum în vârstă de 53 de ani, crede că fiul ei, Ben, a fost răpit de o grupare de trafic de copii și vândut în cadrul unei adopții ilegale.

Ben avea 21 de luni când a dispărut, pe 24 iulie 1991. A fost văzut ultima dată jucându-se în fața fermei bunicilor săi, pe insula grecească Kos din Marea Egee. Mama sa a transmis noi informații Poliției din South Yorkshire, Anglia, după ce a primit un e-mail de la o femeie care spunea că iubitul ei ar putea fi Ben, scriind că au existat „o mulțime de coincidențe” și „o mulțime de lucruri nu se leagă din trecutul său”.

Poliția intenționează să efectueze un test ADN, pentru a determina dacă bărbatul este Ned.

Needham a respins o altă teorie, apărută în 2012, care sugera că Ben ar fi fost ucis din greșeală, când un excavator l-a strivit într-o livadă de măslini din spatele fermei. Trei ani mai târziu, un informator anonim a susținut că șoferul de excavator Konstantinos „Dino” Barkas a mărturisit pe patul de moarte că este vinovat.

Needham, care avea doar 19 ani când fiul ei a dispărut, nu a acceptat niciodată ideea că fiul ei ar fi mort.

În schimb, ea a susținut că bunicul lui Ben, Eddie, a primit un pont de la un grec, care a spus că familia ar trebui să investigheze comunitatea nomazilor și a susținut că există „o bandă” implicată în copii „vânduți pentru adopție ilegală”.

Același bărbat a spus că părul blond și ochii albaștri ai lui Ben înseamnă că va „aduce mai mulți bani” pentru traficanți. Deși ideea i s-a părut inițial imposibilă, Needham a început să analizeze posibilitatea traficului de persoane.

Poliția din South Yorkshire ia în calcul această, deși Needham nu crede că autoritățile grecești au luat-o vreodată în serios.

Needham spune că a primit săptămâna trecută un e-mail de la o femeie care crede că iubitul ei ar putea fi fiul ei dispărut.

Poliția urmează să efectueze un test ADN în cazul iubitului femeii cu care Kerry Needham a vorbit, au declarat polițiștii din South Yorkshire, după ce „au primit un raport” din partea acesteia.

„Verificările sunt în desfășurare. Familia lui Ben este la curent”, au spus polițiștii.

