Pe măsură ce imaginile atacurilor cu bombe și drone din conflictul din Iran domină știrile, mulți copii încep să pună întrebări despre siguranța lor și despre riscul unui Al Treilea Război Mondial. Părinții, adesea la fel de anxioși, se simt copleșiți și nu știu cum să răspundă fără să amplifice teama. Experții în parenting recomandă să răspundem cu calm, să adaptăm informația vârstei copilului, să oferim siguranță emoțională și să încurajăm întrebările, transformând frica într-o discuție constructivă, arată The Independent.

„În această dimineață, în drum spre școală, fiica mea Lola, în vârstă de 10 ani, m-a întrebat: «Este Al Treilea Război Mondial?», urmată de: «Mami, ce este Operațiunea Epic Fury?». Nu a fost cel mai bun început de zi pentru mine, având în vedere că a trebuit să-i explic detaliile războiului președintelui Trump împotriva Iranului”, își începe povestea jurnalista britanică Charlotte Cripps.

„Tocmai parcasem mașina în fața supermarketului local pentru a cumpăra o baghetă pentru prânzul lor de la școală – și mi s-a făcut inima grea. Apoi Lola a spus: «Mami, de ce nu se pot întâlni și discuta? Atunci am putea înota în mare». Expresia feței ei era una de tristețe și îngrijorare. Desigur, s-a dovedit că era mai preocupată de faptul că nu vom mai putea merge în Grecia în vacanța de vară, decât de ceva mai alarmant, dar teama de pe chipul ei cu privire la ceea ce se întâmpla era reală”, a adăugat Cripps.

Ucraina a comemorat cei 243 de copii uciși în război. FOTO: Profimedia Images

Unii dintre prietenii copilei de la școală, care urmau să plece în Dubai și Turcia de Paște, au fost nevoiți să-și regândească planurile, deoarece zborurile au fost anulate sau redirecționate din cauza spațiului aerian periculos – sau a atacurilor cu drone. Apoi Liberty, fiica în vârstă de de șapte ani a jurnalistei, a intervenit cu o întrebare importantă: «Mami, o să murim cu toții?»

„Am simțit o panică totală. Amândouă păreau atât de inocente și mi s-a părut nedrept că inocența lor era acum în pericol din cauza unor oameni care distrugeau lumea. Nu încerc să minimalizez realitatea copiilor care au fost afectați de bombardamente – cei care și-au pierdut viața sau au rămas orfani după atacuri neîncetate. Durerea și suferința pe care le îndură sunt de neimaginat. Potrivit UNICEF, mai mult de unul din șase copii din întreaga lume trăiește acum în zone afectate de conflicte. Dar chiar și atunci când războiul nu se desfășoară la ușa ta, el are un impact. Avalanșa constantă de titluri și imagini tulburătoare cu rachete americane și israeliene care atacă Iranul – și Teheranul care ripostează trăgând cu rachete asupra țintelor israeliene și a bunurilor americane – face ca criza în creștere să pară copleșitoare pentru adulți, darămite pentru copii mici”, a precizat femeia.

Potrivit jurnalistei The Independent, „chiar și atunci când încerci să-i protejezi pe copii de veștile proaste neîncetate, ei înțeleg ce se întâmplă și încep să creadă că se află în pericol imediat, chiar dacă războiul are loc la mii de kilometri distanță. Adolescenții văd postări pe rețelele de socializare și mulți sunt îngroziți de modul în care se va termina totul”.

Deci, ce le răspundeți copiilor când vă întreabă: „Este Al Treilea Război Mondial?”

„Când copiii aud știri înfricoșătoare, cum ar fi discuțiile despre „ Al Treilea Război Mondial”, adesea completează lacunele cu imaginația lor, ceea ce poate face ca lucrurile să pară și mai alarmante”, spune dr. Amanda Gummer, psiholog pediatru de renume și fondatoarea Good Play Guide, care recomandă limitarea expunerii la știrile continue și menținerea rutinei, a timpului petrecut în familie și a jocurilor, ceea ce poate contribui la crearea unui sentiment de siguranță atunci când evenimentele mondiale par incerte.

„Cea mai utilă abordare este să rămâi calm și să îi întrebi ce au auzit deja”, spune ea. „Apoi, asigură-i în mod simplu și sincer că mulți adulți din întreaga lume lucrează din greu pentru a preveni conflictul și a menține siguranța oamenilor.”

„Războiul din Iran este un subiect pe care l-am discutat deseori cu copiii mei. Dubai este o destinație de vacanță pe care eu și copiii o vizitam în fiecare Crăciun împreună cu tatăl meu. Lola își amintește că a vizitat turnul Burj al-Arab din Dubai, hotelul emblematic din Dubai, care a luat foc după ce a fost lovit de o dronă iraniană doborâtă. Între timp, nașa lor este blocată în India, așteptând un zbor de întoarcere redirecționat pentru a evita spațiul aerian periculos. Cea mai bună prietenă a lui Liberty la școală este iraniană, iar familia ei extinsă se află în Teheran. Mama ei, pe care o văd la poarta școlii, nu poate dormi și urmărește știrile fără încetare, ceea ce nu este bine pentru sănătatea ei mentală sau pentru cea a fiicei sale”, a precizat Charlotte Cripps.

„Mașinile de propagandă sunt, de asemenea, în plină activitate, echipa SUA estompând imagini reale de război cu o scenă din jocul video Grand Theft Auto: San Andreas, în timp ce echipa Iran s-a alăturat războiului de conținut prin reprezentarea evenimentelor din viața reală prin intermediul Lego.

Alyssa Campbell, autoarea cărții Tiny Humans, Big Emotions, spune că atunci când un copil întreabă „Este Al Treilea Război Mondial?”, de obicei nu cere o explicație geopolitică. „De fapt, ei întreabă: «Sunt în siguranță?», spune ea. „Dar ignorarea întrebărilor lor poate de fapt să le sporească anxietatea”, adaugă ea. „Copiii tind să completeze singuri golurile, iar ceea ce își imaginează este adesea mai înfricoșător decât adevărul.”

În cele din urmă, spune Campbell, ceea ce copiii au nevoie cel mai mult în perioadele de incertitudine este prezența unui adult calm, care să comunice cu ei și să le spună că, dacă mai târziu apar întrebări sau îngrijorări, pot reveni oricând pentru a discuta despre ele.

Dr. Joanna Fortune, psihoterapeut și autoare a cărții 15-Minute Parenting, sugerează protejarea copiilor cu vârsta sub șapte ani de știrile despre evenimente precum războiul din Iran sau orice alt eveniment tragic similar, pe cât posibil.

„Încercați să evitați expunerea la știrile de la televizor sau radio”, spune ea. Pentru copiii mai mari, ea sugerează conversații sincere, încercând să afle ce știu sau nu știu deja și menținând canalele de comunicare deschise. „Copiii învață vizual, așa că atunci când sunt expuși la imagini violente sau înfricoșătoare, acestea le rămân profund întipărite în minte și pot păstra acea teamă mult timp după ce imaginea a dispărut”, a precizat Fortune.

Apoi, în încercarea de a înțelege mai bine povestea din spatele acelei imagini, ei pot să o personalizeze imaginându-și că acest lucru li se întâmplă lor, în zona în care locuiesc și persoanelor pe care le iubesc și de care le pasă

Aceasta este o încercare „de a înțelege mai bine astfel de imagini și mesaje complexe”, spune dr. Joanna Fortune, dar „este și profund tulburătoare”.

„Poate provoca o regresie în comportament”, spune ea, „cum ar fi faptul că se comportă brusc așa cum se comportau când erau mai mici sau nu par să poată îndeplini în mod independent sarcini pe care înainte le puteau îndeplini. Puteți observa tulburări de somn, comportament lipicios sau agresivitate față de dvs. sau un frate/o soră, ca mijloc de eliberare a tensiunii.”

Psiholog: „Liniștiți-i și corectați cu blândețe orice informație eronată într-un mod adecvat vârstei lor”

Dacă cel mic are acces la propriul dispozitiv inteligent, dr. Fortune spune că este înțelept să presupuneți că a văzut sau a auzit ceva și să vă asigurați că îl sprijiniți în mod proactiv în procesarea acestor informații.

Rebecca Smith, directorul global al organizației Save the Children pentru protecția copiilor, a declarat că, atunci când copiii aud despre conflicte sau războaie, este normal să se simtă confuzi, îngrijorați sau speriați.

„Unul dintre cele mai importante lucruri pe care îngrijitorii le pot face este să-și facă timp să asculte”, a spus ea. „Oferiți copiilor spațiu pentru a împărtăși ceea ce au auzit, cum se simt și puneți întrebări. Liniștiți-i, fiind sinceri și corectați cu blândețe orice informație eronată într-un mod adecvat vârstei lor.”

Dar, deși este important să validați sentimentele unui copil, uneori tot ce au nevoie este o îmbrățișare.

„Copiii sunt mult mai orientați către corp decât adulții, așa că liniștirea nu înseamnă doar explicarea lucrurilor cu cuvinte”, spune Alexander Gray, psihoterapeut pentru copii, adolescenți, adulți și familii, care subliniază că copiii aud adesea tonul emoțional al știrilor înainte de a înțelege faptele „Sentimentul de siguranță fizică prin apropiere, o îmbrățișare sau o voce calmă și liniștitoare poate fi la fel de important.”

