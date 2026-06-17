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Mândria de a fi american, în cădere liberă înaintea aniversării a 250 de ani de la independența SUA, arată un sondaj

Data publicării:
October 18 2025 No Kings Protest in Carlsbad, CA
Un nou sondaj indică o scădere accentuată a mândriei naționale în Statele Unite. Sursa foto: Profimedia Images
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Cu doar câteva săptămâni înainte ca Statele Unite să marcheze 250 de ani de la Declarația de Independență, un nou sondaj indică o scădere accentuată a mândriei naționale și a încrederii în „visul american”. Cercetarea arată că americanii sunt tot mai divizați în privința identității naționale, a religiei și a funcționării democrației, în timp ce doar jumătate dintre ei se declară mândri că sunt americani.

Democrațiile pot supraviețui disputelor politice dure. Însă funcționează cu dificultate atunci când cetățenii își pierd încrederea în instituții, abandonează comuna poveste civică și folosesc politica pentru a înlocui religia și comunitatea, scrie Axios.

Un nou sondaj realizat de institutul nepartizan Public Religion Research Institute (PRRI) arată că americanii se retrag tot mai mult în tabere ideologice și îi privesc pe adversarii politici nu ca pe rivali, ci ca pe amenințări la adresa democrației. 51% dintre americani spun că sunt extrem de mândri sau foarte mândri că sunt americani, în scădere accentuată față de 82% în 2013.

Mai puțin de jumătate dintre democrați consideră că a te naște în Statele Unite (42%), credința în Dumnezeu (41%) sau apartenența la creștinism (29%) sunt importante pentru identitatea națională.

În schimb, majoritatea republicanilor afirmă că a te naște în America, credința în Dumnezeu și apartenența la creștinism sunt elemente importante pentru a fi cu adevărat american.

Americanii sunt divizați și în privința „visului american”, mai puțin de jumătate dintre ei considerând că munca grea te ajută să avansezi în viață. În rândul tinerilor cu vârste între 18 și 29 de ani, credința în „visul american” a scăzut de la 50% în 2024 la doar 36% în prezent.

„Ceea ce observăm este o viziune asupra țării și o stare de spirit în rândul republicanilor și o viziune foarte, foarte diferită asupra țării și o stare de spirit diferită în rândul independenților și democraților”, a declarat pentru Axios președintele și fondatorul PRRI, Robert P. Jones.

Potrivit lui Jones, sondajul indică o țară tot mai divizată între republicani și restul populației în ceea ce privește credința, democrația și identitatea americană.

„Da, suntem polarizați”, a spus Jones. „Dar vedem tot mai mult că republicanii devin o excepție și se îndepărtează din ce în ce mai mult de centrul spectrului.”

Concluzia cercetării arată că doar 18% dintre americani se declară extrem de mândri sau foarte mândri de modul în care funcționează democrația în Statele Unite în prezent.

PRRI a realizat sondajul online în perioada 1-18 mai 2026. Cercetarea se bazează pe un eșantion reprezentativ de 5.469 de adulți din toate cele 50 de state americane. Marja de eroare este de ±1,53 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%, pentru rezultatele bazate pe întregul eșantion.

Editor : M.I.

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