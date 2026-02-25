Marco Rubio anunță „etapa următoare” pentru Venezuela după capturarea lui Maduro

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Venezuela va avea nevoie de alegeri libere și democratice pentru a putea intra „în etapa următoare” după capturarea fostului președinte Nicolas Maduro. Declarația a fost făcută miercuri în cadrul Summitului Comunității Caraibelor (CARICOM), unde oficialul american a subliniat că prioritatea imediată a fost menținerea stabilității și evitarea unui val de violențe sau migrație în masă.

„În cele din urmă, pentru a putea trece la etapa următoare, aceea de a dezvolta cu adevărat Venezuela şi de a valorifica pe deplin bogăţiile acesteia în beneficiul locuitorilor săi, va fi necesară legitimitatea unor alegeri democratice - corecte şi democratice”, a declarat el la Summitul şefilor de guvern din Comunitatea Caraibelor (CARICOM) din arhipelagul Saint-Christophe-et-Niéves.

„Dar prioritatea noastră iniţială după capturarea lui Maduro era de a veghea ca să nu existe istabilitate, nici migraţie în masă, nici violenţe şi credem că am atins acest obiectiv”, a afirmat secretarul de stat american.

SUA au susţinut opoziţia democratică venezueleană, dar după înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro în 3 ianuarie, Washingtonul colaborează cu preşedinta interimară Delcy Rodriguez, vicepreşedinte până atunci.

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat satisfăcut de Rodriguez, în special de primirea favorabilă a companiilor petroliere americane şi a ameninţat-o cu represalii dacă nu se va plia exigenţelor sale.

Recunoscând reticenţele unor lideri caribieni, Rubio a subliniat progresele realizate în Venezuela, în special eliberarea deţinuţilor politici. „Vă voi spune asta şi voi spune fără să-mi cer scuze şi fără teamă: Venezuela o duce mai bine astăzi decât acum opt săptămâni”, a argumentat el, evocând progrese „considerabile”, chiar dacă „mai este mult drum de parcurs”.

