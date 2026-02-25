Live TV

Marco Rubio anunță „etapa următoare” pentru Venezuela după capturarea lui Maduro

Data publicării:
marco rubio
Foto: Marco Rubio, secretarul de stat al SUA / Sursa foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Venezuela va avea nevoie de alegeri libere și democratice pentru a putea intra „în etapa următoare” după capturarea fostului președinte Nicolas Maduro. Declarația a fost făcută miercuri în cadrul Summitului Comunității Caraibelor (CARICOM), unde oficialul american a subliniat că prioritatea imediată a fost menținerea stabilității și evitarea unui val de violențe sau migrație în masă.

„În cele din urmă, pentru a putea trece la etapa următoare, aceea de a dezvolta cu adevărat Venezuela şi de a valorifica pe deplin bogăţiile acesteia în beneficiul locuitorilor săi, va fi necesară legitimitatea unor alegeri democratice - corecte şi democratice”, a declarat el la Summitul şefilor de guvern din Comunitatea Caraibelor (CARICOM) din arhipelagul Saint-Christophe-et-Niéves.

„Dar prioritatea noastră iniţială după capturarea lui Maduro era de a veghea ca să nu existe istabilitate, nici migraţie în masă, nici violenţe şi credem că am atins acest obiectiv”, a afirmat secretarul de stat american.

SUA au susţinut opoziţia democratică venezueleană, dar după înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro în 3 ianuarie, Washingtonul colaborează cu preşedinta interimară Delcy Rodriguez, vicepreşedinte până atunci.

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat satisfăcut de Rodriguez, în special de primirea favorabilă a companiilor petroliere americane şi a ameninţat-o cu represalii dacă nu se va plia exigenţelor sale.

Recunoscând reticenţele unor lideri caribieni, Rubio a subliniat progresele realizate în Venezuela, în special eliberarea deţinuţilor politici. „Vă voi spune asta şi voi spune fără să-mi cer scuze şi fără teamă: Venezuela o duce mai bine astăzi decât acum opt săptămâni”, a argumentat el, evocând progrese „considerabile”, chiar dacă „mai este mult drum de parcurs”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
2
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
4
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
5
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Curg ofertele! Ce a decis Jutta Leerdam, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Digi Sport
Curg ofertele! Ce a decis Jutta Leerdam, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance afirmă că Donald Trump încă preferă soluţia diplomatică cu Iranul
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
Marea Britanie suspendă acordul de restituire a insulelor Chagos către Mauritius
Navă spațială
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
State of the Union
Discurs-record al lui Trump despre Starea Uniunii: avertisment pentru Iran, anunț despre tarife și atacuri la adresa rivalilor politici
Russia conducts nuclear triad drills involving ground, naval, air forces
Rusia amenință SUA că reluarea testelor nucleare poate declanșa un „efect de domino” periculos
Recomandările redacţiei
zapada neagra
„Asta ajunge în plămânii noștri”. Diana Buzoianu spune că zăpada...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu face „referendum” în PSD dacă îl mai vrea premier pe...
aparate f-16 in zbor
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două...
ecuson romsilva
Reformă la Romsilva. Ministrul Mediului: Suntem la un pas de a adopta...
Ultimele știri
Florin Manole, ministrul Muncii: În PSD există nemulţumiri cu privire la măsurile luate. Ce spune despre schimbarea premierului
Discuţie telefonică Trump - Zelenski înaintea unei noi runde de negocieri la Geneva. Ce au discutat cei doi lideri
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu europarlamentarii coaliției la Bruxelles. Pe agendă: PNRR, deficitul bugetar și programul SAFE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Fanatik.ro
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Florin Prunea a divorțat de soția sa, Lidia? Care este, de fapt, adevărul din spatele relației cu actuala...
Adevărul
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit...
Newsweek
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...