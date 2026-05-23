Marco Rubio, în vizită oficială în India, ca să repare parteneriatul afectat de tarifele vamale impuse de Donald Trump

Secretarul de stat american Marco Rubio a sosit sâmbătă în India cu misiunea de a consolida un parteneriat zdruncinat de tarifele vamale impuse de preşedintele SUA, Donald Trump, şi de relaţia reînnoită a Washingtonului cu Pakistanul şi China, rivalii New Delhi, relatează AFP şi Reuters.

După aterizarea la Calcutta, Rubio, de confesiune catolică, a vizitat sediul organizaţiei umanitare şi al grupului religios fondat de Maica Tereza, notează Agerpres.

„Dl. Rubio a vorbit despre ajutorul pentru persoanele fără adăpost, bolnavii în fază terminală şi persoanele afectate de lepră”, a declarat sora Marie Juan, din cadrul Misionarilor Carităţii, jurnaliştilor la finalul vizitei de o oră şi jumătate.

„Era fericit să se roage şi noi eram de asemenea fericite să-l primim”, a adăugat ea.

Sergio Gor, ambasadorul Statelor Unite în India, de asemenea catolic, a scris ulterior că această vizită arăta că relaţia dintre cele două ţări se bazează „nu doar pe politici solide, ci şi pe valori comune”.

Rubio, însoţit de soţia sa Jeanette, a plecat apoi spre New Delhi, unde urmează să se întâlnească în cursul zilei de sâmbătă cu prim-ministrul indian Narendra Modi.

Discuţiile lui Rubio în India urmează să se concentreze pe comerţ, energie şi cooperarea în materie de apărare, a declarat Departamentul de Stat.

Această vizită de patru zile, prima efectuată de Rubio în această ţară din Asia de Sud, va cuprinde escale la Agra şi Jaipur.

Preşedinţii americani, inclusiv Donald Trump în timpul primului său mandat, au încercat timp îndelungat să aducă India, istoric nealiniată, mai aproape de SUA, pentru a o transforma într-un contrapondere la influenţa rusă şi ascensiunea Chinei în regiunea Indo-Pacifică. Aceste eforturi par să fi stagnat anul trecut când Trump a impus Indiei unele dintre cele mai ridicate vamale în comerţul cu SUA.

Multe dintre aceste măsuri au fost anulate în cadrul unui acord interimar, dar cele două ţări mai trebuie încă să finalizeze un acord comercial cuprinzător.

Înainte de a părăsi marţi India, Rubio va participa de asemenea la o reuniune a miniştrilor de externe din cadrul Quad, care reuneşte Australia, India, Japonia şi Statele Unite şi care are, printre altele, scopul de a contrabalansa prezenţa Chinei în Oceanul Indian. India insistase ca la această reuniune să participe Donald Trump însuşi, însă analiştii cred că acest plan a fost abandonat din cauza tensiunilor comerciale şi a altor priorităţi, inclusiv războiul americano-israelian împotriva Iranului, conform Reuters.

Beijingul se arată de mult timp circumspect faţă de Quad, pe care îl vede ca pe o tentativă de a-l încercui, şi a criticat în trecut India din cauza participării sale la acest grup.

Dar revenirea la putere a preşedintelui Donald Trump în Statele Unite a zdruncinat schemele tradiţionale ale priorităţilor americane, notează AFP.

Trump a efectuat săptămâna trecută o vizită de stat în China, unde a salutat primirea care i-a fost oferită de preşedintele Xi Jinping, în pofida puţinelor anunţuri concrete care au rezultat.

La începutul călătoriei sale, care l-a dus de asemenea în Suedia, Rubio a numit India "mare aliat, mare partener" şi a indicat că SUA vor căuta modalităţi de a-i vinde mai mult petrol.

Economia indiană, în plină creştere, depinde de importurile de energie şi, ca multe alte ţări, a fost zdruncinată la sfârşitul lunii februarie de atacul americano-israelian asupra Iranului, care a ripostat blocând traficul în strâmtoarea strategică Ormuz, ceea ce a făcut să crească vertiginos preţurile mondiale la petrol.

India întreţine istoric legături cu Iranul, dar îşi dezvoltă şi relaţia cu Israelul, unde premierul Modi s-a aflat cu doar câteva zile înainte de începerea războiului.

Însă conflictul a însemnat şi revenirea în prim-plan a Pakistanului, inamicul declarat al Indiei. Islamabadul, al cărui puternic şef al armatei a plecat vineri la Teheran, s-a poziţionat ca mediator în conflict.

SUA, aliate ale Pakistanului în timpul Războiului Rece, se distanţaseră treptat privilegiind relaţiile cu India, considerând cea mai mare democraţie a lumii un partener natural într-o ordine mondială marcată de ascensiunea Chinei.

Trump s-a apropiat totuşi de Pakistan, care l-a acoperit de elogii pentru diplomaţia sa în timpul scurtului război cu India de anul trecut şi a găzduit o societate de criptomonede deţinută de familia preşedintelui american.

Modi l-a iritat pe Trump neacordându-i meritul pentru încheierea războiului, în care India a atacat Pakistanul după masacrul unor civili, în mare parte hinduşi, în Kashmirul administrat de India.

Donald Trump a impus apoi sancţiuni vamale Indiei, la niveluri superioare celor aplicate Chinei.

Numărul doi în Departamentul de Stat, Christopher Landau, a stârnit îngrijorare în India declarând că ascensiunea ţării nu trebuie să se facă în detrimentul comercial al Statelor Unite, promiţând să nu repete „aceleaşi greşeli” comise în relaţia cu China.

Relaţiile s-au îmbunătăţit după un acord comercial negociat ca urmare a sosirii în India anul acesta a noului ambasador al SUA, Sergio Gor, un consilier politic apropiat lui Donald Trump, supranumit şi "cel care şopteşte la urechea Indiei" de Michael Kugelman de la think tank-ul Atlantic Council.

