Marco Rubio, regele neîncoronat al Venezuelei. Cum conduce el țara de la distanță (NYT)

Marco Rubio conduce Venezuela de la distanță. Secretarul american de Stat controlează efectiv finanțele Venezuelei, distribuția resurselor sale naturale și guvernul acesteia. Controlul său asupra țării este o manifestare elocventă a puterii americane în era Trump, scrie The New York Times.

Președintele Trump se afla în Biroul Oval la începutul acestui an, alături de secretarul de Stat Marco Rubio, când i-a venit o idee, scrie NYT.

Ideea lui Trump

Poate că ar trebui să-l trimită pe Rubio definitiv la Caracas, capitala Venezuelei, unde trupele speciale americane au realizat cea mai mândră realizare de politică externă din al doilea mandat al lui Trump: capturarea lui Nicolás Maduro, președintele țării.

Rubio ar putea fi următorul lider al Venezuelei, a sugerat Trump. Și, deși consilierii președintelui spun că acesta glumea — și că îl tachinează frecvent pe Rubio cu privire la o misiune în străinătate —, adevărul este că Rubio nu are nevoie să se mute la Caracas. El conduce deja Venezuela de la Washington, comentează NYT.

În cele șase luni de când forțele americane au spart ușa dormitorului lui Maduro și l-au răpit în miezul nopții, Rubio a devenit viceregele de facto al Venezuelei, exercitând controlul asupra unei națiuni suverane într-un mod în care niciun oficial american nu a mai făcut-o de când L. Paul Bremer III a sosit la Bagdad în 2003 pentru a conduce Irakul ocupat de SUA.

Rubio controlează acum efectiv finanțele Venezuelei, distribuția resurselor sale naturale și guvernul acesteia, potrivit interviurilor cu peste o duzină de oficiali și persoane apropiate ambelor guverne, atât din Washington, cât și din Caracas, care au furnizat detalii despre implicarea sa în dirijarea politicilor țării.

Deși nu a vizitat personal Venezuela de când Statele Unite au preluat controlul, secretarul de Stat este profund implicat în operațiunile zilnice ale țării, menținând un contact strâns cu Delcy Rodríguez, care a fost vicepreședinta lui Maduro și care acum conduce țara în calitate de interimară, cu aprobarea Statelor Unite.

Cei doi își trimit mesaje în spaniolă pe WhatsApp, schimbând bârfe, urări de ziua de naștere și selfie-uri.

În ciuda glumelor, relația dintre Rubio și Rodríguez este departe de a fi un parteneriat. Este o manifestare a puterii americane din era Trump, în care câștigătorul ia totul, indiferent de suveranitate și de dreptul internațional.

Potrivit ziarului The New York Times, secretarul de Stat al SUA are o influență directă asupra politicii financiare a Venezuelei. El supraveghează aplicarea sancțiunilor, participă la distribuirea veniturilor din exporturi și decide care companii au voie să-și desfășoare activitatea în țară.

De asemenea, Rubio comunică în mod regulat cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, cu care conversează în spaniolă într-o manieră prietenoasă. Ei discută despre numirile de personal, reformele din industria petrolieră și eliberarea licențelor de afaceri care permit companiilor să funcționeze în ciuda sancțiunilor.

Influența Washingtonului se extinde și asupra unor declarații publice ale autorităților de la Caracas

Influența Washingtonului se extinde chiar și asupra unor declarații publice ale autorităților venezuelene, creând ocazional situații jenante.

De exemplu, Rubio a anunțat vizita liderului venezuelean în India înainte ca aceasta să fie comunicată oficial chiar de către Venezuela.

Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, a declarat într-un comunicat că „prin o cooperare reînnoită și o gestionare economică responsabilă, Venezuela poate redeveni un partener stabil și prosper, ai cărui cetățeni beneficiază de vastele sale bogății naturale și de legăturile consolidate cu Statele Unite”.

Controlul direct asupra veniturilor publice ale Venezuelei, în special, diferențiază influența Washingtonului în această țară de cea exercitată asupra majorității celorlalte țări aflate sub influența puterii sale militare și financiare.

Trezoreria SUA încasează veniturile provenite din majoritatea exporturilor Venezuelei, apoi le distribuie țării prin intermediul sistemului bancar venezuelean, o relație asemănătoare cu cea dintre părinți și copii, când aceștia din urmă primesc alocații.

Rubio și echipa sa stabilesc condițiile privind modul în care acești bani pot fi cheltuiți și de către cine.

Acest sistem i-a permis lui Rubio să pună capăt celor mai flagrante scheme de corupție din Venezuela. De asemenea, aduce anumite beneficii guvernului venezuelean, care se folosește de protecția efectivă oferită de Trezoreria SUA pentru a primi venituri fără a fi hărțuit de numeroșii creditori care solicită rambursarea datoriilor neplătite în valoare de miliarde.

Influența lui Rubio asupra lui Rodríguez

Însă acest aranjament i-a conferit lui Rubio și o influență imensă asupra lui Rodríguez, care depinde de acești bani pentru a-și plăti angajații și a susține moneda națională.

De asemenea, el supraveghează aplicarea sancțiunilor SUA împotriva Venezuelei, decidând cine poate desfășura activități comerciale în țară și în ce mod. El a depus eforturi pentru a redefini sectorul petrolier și a facilitat accesul companiilor americane. La rândul său, Rodríguez îi supune aprobării numirile importante în cadrul guvernului, cum ar fi cea a ministrului Apărării.

De când două cutremure au lovit Venezuela luna trecută, Rubio a încercat să susțină guvernul interimar al țării. Statele Unite au trimis 900 de militari în Venezuela, au alocat aproape 400 de milioane de dolari sub formă de ajutor și au livrat lăzi cu bani lichizi guvernului venezuelean.

Cutremurele au complicat misiunea declarată a lui Rubio de a readuce Venezuela la democrație („Este un pas înapoi în această privință”, a recunoscut Rubio luna trecută). Însă capacitatea țării de a-și reveni este esențială pentru obiectivul final al lui Trump: asigurarea petrolului venezuelean în interesul Statelor Unite.

Acest aranjament este extrem de neobișnuit, având loc la 80 de ani după ce Statele Unite au renunțat la ultima lor colonie oficială de dimensiuni considerabile, Filipinele.

Însă Trump a arătat clar că dorește să revină la o eră a expansionismului american, speculând asupra preluării controlului asupra Groenlandei, Canadei și Canalului Panama.

Cel mai mare succes l-a avut în Venezuela. Dar există riscuri.

Criticii lui Trump acuză Statele Unite că sustrag resursele Venezuelei și susțin un guvern autoritar, lăsând în mare parte la putere acoliții lui Maduro. Acest aranjament implică, de asemenea, Statele Unite în soarta unui regim profund nepopular și neales, care se confruntă cu o cerere din ce în ce mai puternică de schimbare politică.

„Secretarul Rubio a spus că nu suntem în război cu Venezuela”, i-a spus reprezentantul Sean Casten, democrat din Illinois, secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, în timpul unei audieri în Congres din februarie. Ce autoritate, a întrebat Casten, au Statele Unite pentru a controla activele venezuelene?

Bessent i-a spus domnului Casten că îi va răspunde ulterior.

Realpolitik dur

Realpolitik-ul dur al lui Rubio în Venezuela reprezintă o schimbare radicală pentru un om care și-a petrecut cariera prezentându-se drept un apărător al democrației în America Latină. El a afirmat că obiectivul său este o eventuală tranziție democratică.

Rezultatul incursiunii în Venezuela ar putea modela viitorul politic al lui Rubio, în contextul în care Trump își caută succesorul.

În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, la scurt timp după capturarea domnului Maduro, Rubio a luat legătura telefonic cu Rodríguez. Vorbind în spaniolă, Rubio i-a spus că are de ales între a colabora cu Statele Unite sau a asista la un atac de amploare care vizează infrastructura, bazele militare și înalții oficiali ai Venezuelei.

După câteva negocieri, Rodríguez a fost de acord.

Ea i-a spus lui Rubio că „este, în esență, dispusă să facă ceea ce considerăm noi necesar pentru a face Venezuela din nou măreață”, potrivit domnului Trump. Președintele a afirmat că Statele Unite vor „conduce țara” până când va avea loc o „tranziție sigură, corespunzătoare și judicioasă” a puterii.

După câteva zile, Trump a declarat într-un interviu acordat ziarului The New York Times că se așteaptă ca Statele Unite să conducă Venezuela timp de ani de zile.

În centrul acestei situații se află Rubio, supranumit de alți oficiali „vicerege” – titlul acordat guvernatorilor puternici care au condus imperiul spaniol până când Venezuela și majoritatea celorlalte provincii ale sale s-au revoltat și și-au câștigat independența la începutul secolului al XIX-lea.

Pe măsură ce Rodríguez a început să-și formeze guvernul, Rubio a intervenit în deciziile cheie privind personalul și a încurajat-o să-i îndepărteze pe membrii familiei și pe partenerii de afaceri ai lui Maduro. Ea a pus în aplicare aceste măsuri.

Majoritatea venezuelenilor și-au exprimat ușurarea la căderea lui Maduro, doar pentru a privi cu neîncredere cum administrația Trump a încheiat o alianță cu majoritatea principalilor săi executanți. Inflația a scăzut, dar rămâne cea mai ridicată din lume, iar moneda țării continuă să se deprecieze. Milioane de oameni cer cu insistență organizarea de noi alegeri, exercitând presiune asupra lui Rubio să depășească acordurile economice și să aducă schimbări politice. Investitorii sunt reticenți să-și plaseze capitalul într-un sistem care s-ar putea prăbuși în orice moment.

Guvernul SUA nu a renunțat la control

Înainte de cutremure, Rodríguez îi ceruse lui Rubio mai multă autonomie financiară și eliminarea sancțiunilor economice, pentru a reduce presiunea internă asupra guvernului său.

Rubio s-a arătat înțelegător față de argumentele acesteia, dar guvernul SUA nu a renunțat la control.

Colaborarea lui Rubio cu Rodríguez a stârnit nemulțumiri în rândul unor diplomați de carieră americani, al venezuelanilor americani și al aliaților lui Trump, care se indignează la gândul că principalul locotenent al ui Maduro se află la putere.

Rubio și alți oficiali au respins aceste îngrijorări, subliniind faptul că Rodríguez a respectat aproape toate ordinele emise de administrație, în special cele legate de finanțele țării. Venezuela își vinde o mare parte din petrol prin intermediul a două companii de comercializare a petrolului, Trafigura și Vitol, în cadrul unui acord stabilit de administrația Trump.

Rubio l-a eclipsat în mare măsură pe Chris Wright, secretarul pentru Energie, în ceea ce privește deschiderea industriei petroliere din Venezuela către investițiile străine, piatra de temelie a viziunii lui Trump pentru această țară. El a acordat prioritate sosirii unor noi companii americane în detrimentul producătorilor europeni de petrol care activau deja în țară.

Ben Dietderich, purtător de cuvânt al lui Wright, a declarat că secretarul a colaborat îndeaproape cu Rubio și a purtat discuții regulate cu liderii industriei energetice și cu Rodríguez.

Influența SUA asupra economiei Venezuelei

Influența Washingtonului asupra economiei Venezuelei se extinde dincolo de veniturile din petrol. Echipa lui Rubio elaborează licențele care oferă companiilor care doresc să desfășoare activități în Venezuela scutiri de la sancțiuni. Rubio a avertizat guvernul lui Rodríguez să se abțină de la afaceri cu adversarii SUA. După căderea lui Maduro, de exemplu, compania petrolieră de stat din Venezuela a preluat în tăcere operațiunile proiectelor petroliere pe care le deține în comun cu compania de stat rusă Rosneft.

Administrația Trump a reușit, de asemenea, să o preseze pe Rodríguez să predea venezuelenii care au intrat în conflict cu Departamentul de Justiție. La cererea Statelor Unite, guvernul lui Rodríguez l-a reținut în februarie pe Alex Saab, prietenul miliardar și partenerul de afaceri al lui Maduro, și a aprobat extrădarea acestuia în Statele Unite, după ce i-a retras pașaportul venezuelean.

Unii oficiali consideră că Departamentul de Justiție dorește să-l folosească pe Saab pentru a consolida dosarul împotriva lui Maduro, care a fost acuzat de diverse infracțiuni de trafic de droguri.

Administrația Trump exercită control chiar și asupra aparițiilor publice și declarațiilor doamnei Rodríguez. În luna mai, Rubio a anunțat că Rodríguez urma să călătorească în India înainte ca guvernul venezuelean să menționeze acest lucru, surprinzând oficialii venezueleani și diplomații străini.

Când prezentatorul de la Fox News, Bret Baier, a contactat-o pe Rodríguez pentru a o invita la un interviu, ea i-a spus că Trump ar trebui să-și dea acordul. Lui Trump i-a plăcut foarte mult faptul că Rodríguez se supunea voinței sale și a povestit în repetate rânduri această întâmplare celor care îl întrebau despre ea, potrivit mai multor persoane care au auzit comentariile sale.

Când Statele Unite au atacat Iranul, Yvan Gil, ministrul de Externe al Venezuelei, a emis o condamnare moderată a agresiunii împotriva vechiului aliat al Venezuelei.

Editor : M.C