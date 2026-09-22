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Marea Britanie va susține „defensiv” Arabia Saudită împotriva houthi. Ce presupune „acordul limitat în timp” anunțat de Burnham

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London, UK. 14 June 2025. A Voyager and 2 Typhoons fly over Trafalgar Square on their way to the Mall as members of the Royal Family make an appearance on the palace balcony for a Royal Air Force flypast as part of Trooping the Colour celebrations..C
Avion de realimentare Voyager al Marii Britanii, însoțit de două aeronave Typhoon, în timpul unei parade. Foto: Profimedia
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Premierul de la Londra Andy Burnham a fost de acord să ofere sprijin militar britanic Arabiei Saudite în contracararea atacurilor luptătorilor houthi. În prima sa intervenție majoră de politică externă, prim-ministrul a declarat că avioanele RAF vor sprijini realimentarea aer-aer „defensivă” pentru atacurile saudite, informează The Times.

Burnham a declarat că decizia, pe care a luat-o luni seară, este „în interesul Marii Britanii” și, în cele din urmă, va contribui la reducerea costului vieții. 

Arabia Saudită a fost nevoită să reducă unele livrări de petrol către rafinării europene cheie, după ce atacurile cu drone au avariat conducta sa principală de export. 

Închiderea activității a declanșat noi temeri privind un șoc al ofertei de petrol în Europa, amenințând aprovizionarea, împingând prețurile în sus și alimentând inflația. E de așteptat ca motorina să atingă un maxim istoric în această săptămână în Marea Britanie și este probabil să depășească 2 lire sterline pe litru.

Prim-ministrul a intervenit după ce grupul din Yemen a preluat controlul asupra coastei Mării Roșii, în apropiere de strâmtoarea Bab al-Mandeb, un punct strategic cheie. Acesta a analizat de câteva zile o cerere de ajutor din partea saudiților, potrivit sursei citate.

Sprijinul „limitat în timp” va implica un avion al Forțelor Aeriene Britanice (RAF) Voyager, care va asigura realimentarea avioanelor de vânătoare saudite.

Burnham a declarat: „Am primit o cerere din partea regatului Arabiei Saudite pentru sprijin militar și, la sfatul secretarului Apărării și al secretarului de Externe, am fost de acord cu această cerere de realimentare aer-aer defensivă, iar acesta este acordul pe care l-am dat.

El a afirmat că Arabia Saudită „analizează potențiale noi perturbări” și a avertizat că este în interesul Regatului Unit să mențină conductele deschise, așa că „ne jucăm rolul”. Premierul a adăugat: „Acesta este un acord limitat în timp în ceea ce privește asistența pe care o vom oferi, dar îl vom ține în curs de revizuire. Este un sprijin defensiv.” 

O mică echipă de consilieri militari britanici a fost trimisă în regat, iar The Times înțelege că sprijinul ar putea începe în câteva zile. 

Anunțul a venit în timp ce Burnham a călătorit la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite. El se va întâlni cu președintele Trump pentru prima dată marți și urmează să poarte discuții cu Faisal bin Farhan Al-Saud, ministrul saudit de Externe.

E de așteptat ca Burnham să discute războiul din Iran cu Trump și, de asemenea, să facă lobby pe lângă alte națiuni pentru a oferi sprijin Arabiei Saudite împotriva houthilor. Acordul Chagos este, de asemenea, așteptat să fie pe ordinea de zi cu președintele. Burnham a vorbit luni cu Navin Ramgoolam, prim-ministrul insulelor Mauritius, și le-a declarat reporterilor: „Rămânem hotărâți să asigurăm funcționarea pe termen lung a bazei [militare comune Marea Britanie-SUA], care este crucială pentru securitatea noastră și a aliaților noștri”.

Războiul lui Trump cu Iranul îi provoacă mari bătăi de cap lui John Healey, cancelarul, înainte de bugetul de luna viitoare. 

Burnham a declarat că va folosi întâlnirile cu alți lideri mondiali pentru a pleda pentru „eforturi reînnoite pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu”, avertizând că „ceea ce se întâmplă în străinătate ne afectează pe fiecare dintre noi, acasă”.

Trump a declarat anterior că forțele americane din regiune nu vor interveni în conflict. Se pare că președintele SUA a anulat atacurile americane asupra houthilor în ultimul moment, chiar în timp ce bombele erau încărcate pe aeronave.

Luptătorii houthi par să vizeze înălțimi strategice în Yemen, care ar separa coasta Mării Roșii de zonele deținute de forțele susținute de Arabia Saudită. Acest lucru ar putea oferi grupării controlul asupra strâmtorii Bab al-Mandeb, care a fost folosită de Arabia Saudită pentru a-și comercializa petrolul prin Marea Roșie.

Editor : Ș.R.

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