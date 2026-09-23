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Maria Corina Machado a fost împiedicată să se întoarcă în Venezuela: opozanta laureată cu Nobelul pentru Pace a părăsit țara în 2025

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Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, discută cu reporterii în fața Capitoliului SUA, după o întâlnire cu senatori, la Washington, DC, pe 15 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
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Lidera opoziţiei din Venezuela, María Corina Machado, aflată în exil în Panama, a fost împiedicată marţi să se întoarcă în ţara sa, au declarat pentru AFP surse din cadrul partidului său politic, Vente Venezuela.

„Da, a încercat să se întoarcă, dar a fost împiedicată să facă acest lucru”, a declarat pentru AFP o sursă din echipa laureatei Premiului Nobel pentru Pace, care a eşuat deja de mai multe ori în încercarea de a se întoarce în Venezuela, în special după dublul cutremur din 24 iunie.

María Corina Machado a părăsit clandestin Venezuela în decembrie 2025 pentru a-şi primi premiul la Oslo şi acuză guvernul preşedintei interimare Delcy Rodriguez că îi împiedică întoarcerea. În ianuarie, ea i-a înmânat medalia Nobel lui Donald Trump, după ce acesta se supărase în primă instanţă că nu a fost el laureatul, scrie News.ro.

După o scurtă şedere în Statele Unite, Machado s-a stabilit în Panama.

Conform informaţiilor postului de televiziune NTN 24, confirmate de sursa din cadrul partidului Maríei Corina Machado, opozanta intenţiona iniţial să se întoarcă pe mare, dar traversarea a fost anulată din cauza unei probleme tehnice. Ulterior, a încercat să ia avionul via Aruba şi Curaçao, dar nu a reuşit să-şi atingă scopul.

Eşecul întoarcerii sale survine în momentul în care Delcy Rodriguez s-a întâlnit cu Donald Trump în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York. Preşedintele american şi-a exprimat în repetate rânduri satisfacţia faţă de activitatea preşedintei interimare.

Deşi autorităţile americane neagă acest lucru, numeroşi observatori consideră că există un veto american asupra întoarcerii Maríei Corina Machado în Venezuela.

Delcy Rodriguez se află la putere de la capturarea liderului de stânga Nicolás Maduro în urma unei operaţiuni militare americane, în ianuarie. Ea guvernează sub presiunea Washingtonului, care afirmă că deţine controlul asupra ţării producătoare de petrol.

În această săptămână are loc în Venezuela a doua rundă de negocieri între o parte a opoziţiei şi guvernul interimar, în vederea unei tranziţii şi a unor viitoare alegeri. María Corina Machado a declarat că nu va participa la aceste negocieri, dar că aşteaptă rezultate concrete.

Editor : B.E.

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