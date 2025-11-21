María Corina Machado va fi considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a ridica Premiul Nobel pentru Pace de la Oslo

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a declarat joi pentru AFP că laureata Premiului Nobel pentru Pace şi lideră a opoziţiei, María Corina Machado, va fi considerată „fugară” dacă va părăsi ţara pentru a-şi primi premiul.

Machado, care afirmă că se ascunde în Venezuela, şi-a exprimat intenţia de a călători la Oslo, în Norvegia, pentru a primi Premiul Nobel pe 10 decembrie.

„Aflându-se în afara Venezuelei şi fiind subiectul a numeroase anchete penale, este considerată fugară”, a declarat procurorul general, adăugând că Machado este acuzată de justiţia venezueleană de „conspiraţie, incitare la ură şi terorism”, scrie Agerpres.

De asemenea, el a indicat că „peste 100 de mercenari”, de „peste 30 de naţionalităţi diferite” şi „având legături cu CIA”, sunt urmăriţi penal de către procuratura venezueleană.

Caracasul a anunţat la sfârşitul lunii octombrie că a destructurat o „celulă criminal”" având legătură cu CIA, care ar fi încercat să atace nava americană USS Gravely, ancorată în Trinidad şi Tobago, cu scopul de a incrimina Venezuela, potrivit ministrului de externe Yvan Gil.

Washingtonul a mobilizat o flotă, inclusiv cel mai mare portavion din lume, în Caraibe şi Pacific, oficial pentru a lupta împotriva traficului de droguri, o desfăşurare pe care preşedintele venezuelean Nicolás Maduro o consideră o operaţiune vizând „impunerea unei schimbări de regim” la Caracas.

Donald Trump a declarat luni că va discuta „la un moment dat” cu omologul său venezuelean care a spus că este gata să se întâlnească „faţă în faţă” cu preşedintele Statelor Unite.

Maria Corina Machado, 58 de ani, lidera opoziţiei venezuelene, afirmă că Nicolás Maduro a furat alegerile din iulie 2024 care i-au acordat al treilea mandat de şase ani.

Statele Unite şi o mare parte a comunităţii internaţionale nu au recunoscut rezultatele.

Într-un interviu prin videoconferinţă acordat AFP la mijlocul lui octombrie, Machado s-a declarat convinsă că preşedintele Maduro „va părăsi puterea cu sau fără negocieri”.

