Prim-ministrul canadian Mark Carney și-a exprimat miercuri sprijinul prudent față de întâlnirea trilaterală pe care președintele SUA, Donald Trump, intenționează să o organizeze cu Xi Jinping din China și Vladimir Putin din Rusia, relatează Politico.

În cadrul unei declarații adresate jurnaliștilor la summitul APEC de la Shenzhen, China, Carney a salutat faptul că întâlnirea trilaterală se concentrează pe controlul armelor nucleare. „Voi spune ceva pozitiv aici despre inițiativa privind denuclearizarea”, a afirmat el, adăugând „Canada este în favoarea denuclearizării”.

Prima întâlnire trilaterală între liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei este programată să aibă loc joi, în marja summitului. Casa Albă a declarat că Trump intenționează să discute despre armele nucleare și războiul cu Iranul. Nu se preconizează ca Ucraina să figureze pe ordinea de zi.

Trump le-a spus reporterilor săptămâna trecută că liderii vor „discuta despre multe lucruri, inclusiv despre denuclearizare”.

Susținerea parțială a lui Carney față de reuniunea trilaterală survine pe fondul tensiunilor actuale cu Washingtonul pe tema comerțului. El a afirmat că SUA și-au „schimbat fundamental obiectivele comerciale”, descriind discuțiile ca fiind „un fel de situație de genul «doi pași înainte, un pas înapoi»”.

Se preconizează că se va întâlni cu Trump mai târziu, miercuri.

Carney a avut cuvinte dure la adresa lui Putin, care a afirmat într-un discurs ținut la summitul APEC al directorilor executivi că sancțiunile sunt „o chestiune a trecutului”, adăugând că „deși pot exercita încă un anumit efect de descurajare, ele nu sunt în măsură să oprească creșterea economică”.

Rugat să comenteze aceste afirmații, Carney a spus că președintele rus „poate să-și întrebe prietenii oligarhi, poate să-și întrebe jucătorii de hochei dacă sancțiunile sunt sau nu o chestiune de domeniul trecutului”.

Carney l-a acuzat, de asemenea, pe liderul de la Kremlin că prezintă în mod eronat războiul din Ucraina. „Vladimir Putin minte în legătură cu situația de pe teren”, a adăugat el.

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Editor : A.M.G.