Video Mark Rutte, despre criza din Orientul Mijlociu și nemulțumirile lui Trump față de aliații NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Foto: Profimedia
Strâmtoarea Ormuz, crucială pentru economia globală

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la Bruxelles, că Strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă cât mai rapid, subliniind că blocarea acestei rute maritime este inacceptabilă și afectează economia globală, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Întrebat dacă nemulțumirea exprimată de președintele Statelor Unite față de unii aliați ar putea afecta implicarea Washingtonului în NATO, Mark Rutte a subliniat importanța unității în cadrul Alianței și a reiterat principalele obiective de securitate.

„Ne dăm seama că suntem de acord, așa cum am făcut întotdeauna, că este esențial ca Iranul să nu aibă capacități nucleare sau capacități de rachete balistice. SUA practic reduc aceste capacități ale Iranului și este un lucru foarte important. Este vital pentru Israel, și un Iran cu capacități nucleare ar fi fost o amenințare foarte gravă pentru viitorul Israelului, însă și pentru Orientul Mijlociu și pentru Europa”, a declarat secretarul general al NATO.

Mark Rutte a vorbit și despre situația din Strâmtoarea Ormuz, subliniind importanța menținerii deschise a acestei rute maritime strategice.

„În privința Strâmtorii Ormuz, toată lumea este de acord că această strâmtoare nu poate rămâne închisă, trebuie să se deschidă cât mai rapid cu putință. Este crucial pentru economia mondială și este important pentru că e inacceptabil ca o astfel de rută marină să nu poată fi folosită din cauza acestor amenințări prezente acolo”, a spus Mark Rutte.

Secretarul general al NATO a insistat asupra cooperării cu SUA și a încrederii reciproce: „În ceea ce privește aliații, aceștia discută cu Statele Unite, și între ei, cea mai bună modalitate de a continua pentru a putea gestiona această mare problemă de securitate. Vreau să mai adaug și că am toată încrederea că Aliații, ca întotdeauna, vor face totul pentru a ne sprijini interesul comun, așa cum facem întotdeauna. Deci vom lupta și pe viitor”, a afirmat Rutte.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, joi, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei vizite oficiale în care au fost discutate principalele teme de securitate internațională și rolul Alianței în consolidarea securității României.

După discuțiile bilaterale, cei doi oficiali au susținut o conferință de presă comună, în care au abordat relația României cu NATO și cu Statele Unite, precum și evoluțiile recente din Orientul Mijlociu. Președintele României urmează să participe la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins.

