Marlon Jackson, fratele regretatului Michael Jackson şi fost membru al trupei Jackson Five, a dezvăluit că suferă de cancer de prostată în stadiul IV şi a mărturisit că luptă cu această boală de patru ani, deşi a adăugat că „totul merge minunat".

Jackson a dezvăluit diagnosticul în cadrul unui episod al podcastului „Farah Shammas Podcast", unde a declarat că i-a fost extirpată prostata şi că a urmat şedinţe de radioterapie, adăugând că „se simte bine", relatează EFE, citată de Agerpres.

„Merg pe jos aproape şase kilometri de patru ori pe săptămână şi mănânc sănătos. Acest lucru mă ajută foarte mult. Mă simt excelent, sunt bine. Vorba aceea, ce-i rău nu piere! Aşa că voi mai fi multă vreme pe aici", a glumit Jackson, într-o notă de autoironie.

„Chiar şi medicul meu mi-a spus că sunt într-o stare mai bună decât se aştepta", a adăugat artistul, care, de altfel, nu a renunţat la apariţiile pe scenă în pofida bolii.

Marlon, în vârstă de 69 de ani, a fost al doilea cel mai tânăr membru al trupei Jackson Five, din care mai făceau parte Jackie, Tito, Jermaine şi Michael. Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1997.

După ce a părăsit trupa familiei, artistul şi-a început cariera solo prin lansarea albumului "Baby Tonight", în 1987, care a inclus câteva dintre cele mai cunoscute piese ale sale, precum "Don't Go" şi "To Get Away".

În pofida succesului, Jackson a renunţat treptat la muzică pentru a se dedica afacerilor, abandonând cariera solo spre sfârşitul anilor '80.

Artistul nu a renunţat însă complet la activitatea muzicală şi continuă să susţină concerte alături de fratele său Jackie. Cei doi se află în turneu în acest an sub numele The Jacksons.

Editor : M.B.