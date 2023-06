Mărturii din trenurile morții în India: „Un copil, ai cărui părinți probabil muriseră, plângea. A murit și el după puțin timp”

Câțiva dintre martorii și supraviețuitorii accidentului de tren din India, în urma căruia peste 260 de persoane au murit și peste 1.000 au fost rănite, au relatat pentru BBC prin ce au trecut în ziua respectivă. Unii dintre au scăpat cu viață, dar și-au pierdut rude apropiate în tren, în vreme ce alții nu reușeau pur și simplu să afle nimic despre soarta celor apropiați, despre care știau că s-au urcat în tren.

Suryaveer

„Mama și bunica erau în tren. Mergeau în oraș să cumpere medicamente. Am găsit-o pe bunica la câteva ore după accident. Trăia. Dar mama lipsea în continuare. Am căutat-o peste tot și nu am găsit-o.

Nu știam ce să fac, așa că că am trimit o poză cu ea către toți prietenii și cunoștințele mele. Am distribuit numărul ei de telefon și am descrierea hainelor cu care era îmbrăcată ultima oară când am văzut-o.

Azi-dimineață am primit vești de la un prieten. Mi-a trimis o poză cu un corp - era mama. Purta aceeași rochie.

Tot ce vreau acum este să-i iau trupul acasă, ca să îi putem organiza funeraliile. Dar încă este mult haos acolo, nu există trenuri, iar drumurile sunt blocate”, a declarat pentru BBC Suryaveer, un un tânăr indian ale cărui mamă și bunică se aflau într-unul din trenurile implicate în accident.

Girija Shankar Rath

„A fost haos. S-a auzit o bubuitură puternică și s-a umplut totul de fum. Oamenii fugeau în toate direcțiile. Am început să scoatem pasagerii blocați înăuntru. Am reușit să scoatem câțiva supraviețuitori, dar și câteva cadavre.

Erau atât de mulți oameni răniți, nu știam cum să-i scoatem de acolo. A fost puțin mai ușor după ce au sosit echipele de intervenție. A durat aproape toată noaptea. Sunt încă șocat.”

Tutu Biswas

„S-a auzit un zgomot puternic. Când am ieșit din casă, am văzut accidentul. Am văzut trenul de călători intrat sub cel de marfă.

Când am ajuns la fața locului, am văzut mulți răniți și mulți morți. Un copil, ai cărui părinți probabil muriseră, plângea. A murit și el după puțin timp.

Mulți cereau apă. Le-am dat cât de multă apă am putut. Au venit oameni de la noi din sat și au ajutat cât au putut. A fost îngrozitor.”

Mukesh Pandit

„Eram în tren, când am simțit o mică zdruncinătură și trenul a deraiat.

S-a auzit un zgomot infernal și trenul s-a răsturnat. Am rămas prins înăuntru și am fost salvat de localnici după o jumătate de oră.

Toate bagajele noastre erau aruncate pe-afară. N-am mai găsit nimic. Patru consăteni de-ai mei au supraviețuit, dar mulți oameni sunt răniți sau încă dispăruți.

Au murit mulți din vagonul în care mă aflam. Cei grav răniți au fost duși la spital.”

Ritik Kumar

„Fratele meu stătea pe locul lui, iar eu stăteam lângă ușa vagonului. Când s-a răsturnat trenul, am reușit să scap. M-am gândit că a scăpat și fratele meu, dar nu s-a întâmplat așa. A fost prins sub banchetă.

Am fugit și l-am scos de acolo, am scos și o fetiță care rămăsese prinsă lângă el.

Am sunat la poliție și la ambulanță să vină, da a durat o jumătate de oră până au ajuns.”

Cel mai grav accident în ultimii 20 de ani

Bilanţul deceselor în accidentul feroviar de vineri din India, în care s-au ciocnit două trenuri de călători și unul de marfă, a crescut la 261 de morţi şi peste 1.000 de răniți, potrivit BBC. Accidentul, cel mai grav pe liniile ferate din ultimele două decenii în ţara asiatică, care s-a soldat în urma coliziunii a trei trenuri vineri în Odisha Balasore, transmit agenţiile de presă.

Acesta este cel mai grav accident feroviar din India din ultimele două decenii, după ce, în august 1999, două trenuri s-au ciocnit în statul Bengalul de Vest din nord-estul ţării, provocând moartea a 288 de persoane. Aproximativ 800 de persoane au murit în 1981, când un tren a deraiat în timp ce traversa un pod şi a plonjat într-un râu în statul nordic Bihar.

Impactul violent a avut loc în jurul orei locale 19:00, când Expresul Howrah Superfast, care circula de la Bangalore la Howrah a deraiat și a fost lovit de Expresul Coromandel, care circulă de la Kolkata la Chennai, au declarat oficialii feroviari. Se pare că unul dintre trenuri a deraiat după impactul cu un marfar și a ajuns pe linia opusă, unde a fost lovit în plin de celălalt tren de pasageri.

Peste 200 de ambulanțe au fost trimise la fața locului. Peste 100 de medici au fost mobilizați. Este de așteptat ca numărul morților să crească. Sute de oameni s-au adunat în fața spitalelor pentru a dona sânge. Imaginile de la fața locului i-au arătat pe salvatori urcându-se pe vagonul distrus al unuia dintre trenuri pentru a găsi supraviețuitori. Videoclipurile distribuite pe rețelele sociale au arătat sosirea mai multor ambulanțe și oameni scoși din vagoane de tren răsturnate.

