Medicamentele care reduc apetitul au deja o influență asupra vânzărilor din supermarketurile britanice. „5% din populație e pe GLP-1”

Marile lanţuri de retail alimentar din Marea Britanie încep să observe schimbări vizibile în comportamentul de cumpărare, pe fondul popularităţii tot mai mari a medicamentelor care reduc apetitul, relatează Reuters.

Potrivit estimărilor din industrie, aproximativ 5% din populaţia adultă a Regatului Unit utilizează medicamente din clasa GLP-1, iar efectele acestui fenomen se reflectă deja în vânzările de alimente, spun directori din retail şi analişti, scrie News.ro.

Datele publicate de NielsenIQ arată că, deşi vânzările totale de produse alimentare din Marea Britanie au crescut cu 2,5% în valoare în cele patru săptămâni până la 27 decembrie, volumul vândut a scăzut cu 0,2%. Clive Black, şeful departamentului de cercetare pentru consumatori la Shore Capital, a declarat că aceasta este „probabil cea mai clară indicaţie de până acum” a impactului acestor medicamente asupra obiceiurilor alimentare ale populaţiei.

Simon Roberts, directorul general al Sainsbury’s, al doilea mare retailer alimentar din Marea Britanie, a confirmat că grupul începe să simtă efectele acestui trend. El a spus că utilizatorii acestor produse se orientează tot mai mult către alegeri mai sănătoase, alimente proaspete şi produse bogate în fibre, segmente în care compania consideră că este bine poziţionată.

Şi Tesco, cel mai mare retailer alimentar britanic, monitorizează atent evoluţia fenomenului. Directorul general Ken Murphy a declarat că firma urmăreşte „foarte îndeaproape” trendul GLP-1 şi a subliniat că Tesco oferă deja o gamă largă de produse „compatibile cu GLP-1”.

El a evidenţiat performanţa alimentelor proaspete în perioada Crăciunului, cu vânzări comparabile în creştere cu 6,6% faţă de anul anterior, precum şi existenţa unor game consistente de produse bogate în proteine. Murphy a mai menţionat că s-a observat şi o creştere a vânzărilor de băuturi cu conţinut scăzut de alcool sau fără alcool.

Impactul se vede şi în sectorul de tip fast-food. Roisin Currie, directorul general al Greggs, lanţ cunoscut pentru produsele sale bogate în calorii, a spus că tot mai mulţi clienţi cer porţii mai mici şi informaţii mai detaliate despre conţinutul de proteine şi fibre. Compania îşi adaptează oferta pentru a răspunde acestor cerinţe.

În decembrie, retailerul premium Marks & Spencer a lansat o gamă de mese bogate în nutrienţi, concepute special pentru consumatorii care folosesc injecţii pentru scădere în greutate, semn că industria alimentară britanică începe să se adapteze rapid la noile obiceiuri de consum.

 

