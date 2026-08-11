Meduzele au oprit trei reactoare ale unei centrale nucleare franceze. „Ne-am adaptat preventiv evoluției situației”

Afluenţa masivă de meduze în sistemele de răcire cu apă ale centralei nucleare Gravelines din nordul Franţei a forţat compania energetică publică franceză EDF să oprească sâmbătă trei din cele şase reactoare ale centralei ca măsură de siguranţă, relatează marţi agenţia EFE.

Potrivit societăţii EDF, „această situaţie nu presupune nicio consecinţă pentru siguranţa instalaţiilor, a personalului sau a mediului”. Totuşi, protocolul centralei a impus activarea unor „măsuri preventive”, care au constat în „oprirea automată” a producţiei la unităţile 3 şi 4 ale centralei.

„Echipa operativă a închis, de asemenea, unitatea de producţie numărul 2 şi a redus la jumătate producţia la unitatea numărul 1, adaptându-se în mod preventiv evoluţiei situaţiei”, a adăugat EDF, care a menţionat că şi reactorul numărul 5 este oprit, dar acesta pentru întreţinere, astfel încât centrala are acum un singur reactor funcţional.

Centrala Gravelines este situată pe coasta Canalului Mânecii, între Calais şi Dunkerque, iar reactoarele sale sunt răcite cu apa din Oceanul Atlantic.

Conform presei locale, pescarii din zonă s-au implicat în ultimele zile într-o acţiune menită să împiedice pătrunderea meduzelor în sursele de alimentare ale instalațiilor de pompare a apei, acţiune în urma căreia în cursul zilei de luni au fost colectate 26 de tone de meduze.

Nu este prima dată când această centrală nucleară, care produce 60% din energia electrică destinată părţii de nord a Franţei, a trebuit să-şi oprească reactoare din cauza meduzelor. Un incident similar a impus anul trecut o astfel de oprire timp de două săptămâni.

Editor : Sebastian Eduard